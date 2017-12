Le coût des traitements contre le cancer dépasse les 10 milliards de dollars par tête d’habitant dans le monde

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Nous sommes tenus à parler un peu d’économie médicale aujourd’hui, dans le cadre de cette rubrique, suite à ce départ regrettable d’un icône de la musique haïtienne, Joseph Emmanuel Charlemagne, dit Manno Charlemangne, succombé suite à un cancer du poumon.

Le cancer est devenu de plus en plus une maladie très fréquente dans le monde et beaucoup d’organisations et d’institutions continuent de se livrer dans une bataille contre cette maladie, tant au niveau de la recherche qu’au niveau de mobilisation de financement pour ses traitements.

Une étude du Cabinet IMS health indique que les dépenses mondiales consacrées aux traitements du cancer ont atteint 100 milliards de dollars en 2014, soit plus de 10 milliards de dollars par tête d’habitant au niveau mondial.

Ce cabinet spécialisé dans l’oncologie prévoit que les dépenses mondiales contre le cancer atteindront 117 à 147 milliards de dollars en 2018, soit une croissance annuelle cumulée estimée entre 6% et 8%.

Les États-Unis représentent à eux seuls 42,2% des dépenses totales consacrées aux traitements du cancer, suivis par les cinq principaux marchés européens (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Espagne et Italie).

Le cancer du poumon qui a emporté notre Manno Charlemagne reste et demeure parmi les 5 cancers les plus fréquents dans le monde, notamment en France et aux Etats-Unis, dont le coût moyen des traitements par patient en France est évalué à plus de 12,500 euros, selon une étude de l’INSERM rapportée par la compagnie euro-assurance.

Alors que du côté des Etats-Unis, le coût des traitements contre le cancer du poumon est estimé à plus de 6,500 dollars américains par mois, ce qui fait donc près de 80,000 dollars pour une année.

On espère que des conseils-pratique continueront à être prodigués à travers des émissions de santé en Haïti, en vue de diminuer le risque de ces genres de cancer dans le pays, car Haïti n’est pas épargnée, et nous n’avons pas encore de structures de santé solides capables de prendre en charge ces genres de maladies, dont les traitements coûtent très chers, déjà dans un pays où le revenu par habitant est des plus faible de la Caraïbe.