Haïti – Tourisme : Vers une Compétition international de Jet Ski en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi à l’hôtel de plage Royal Decameron (Montrouis), Abel Nazaire, le Ministre de la jeunesse et des sports s’est entretenu avec Guy Didier Hyppolite, le Ministre du Tourisme et Eric Paulin promoteur de la « KARUJET 2017 », une course internationale de jet ski (1er au 9 avril 2017 sur la plage de Viard, à Petit-Bourg, en Guadeloupe) venu spécialement de la Guadeloupe avec plusieurs de ses collègues pour discuter avec les deux Ministres de l’organisation en Haïti de l’Édition 2018, de cette compétition sportive spectaculaire et très populaire.

Eric Paulin a trouvé le site exceptionnel pour l’organisation de cet événement de renommée mondiale, qui va contribuer au développement du tourisme en Haïti. Il a annoncé que les conditions sont réunies pour la tenue en juin prochain d’une compétition expérimentale de KARUJET avec une affiche exceptionnel de pilotes américains, européens et guadeloupéens avant l’édition régulière en 2018.

Le Ministre Hyppolite croit nécessaire de saisir cette opportunité qui va encourager la pratique d’une nouvelle discipline sportive en Haïti et inciter les visiteurs internationaux découvrir la destination touristique.

De son côté, le Ministre Abel Nazaire a félicité son collègue du tourisme d'associer