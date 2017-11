Haïti – Nord : Le MENFP lance un appel au calme

Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), profondément alarmé par les mouvements de grève qui affectent le fonctionnement de certains lycées au Cap-Haïtien et les manifestations de rue spontanées, organisées par des élèves pouvant déboucher sur des échauffourées avec les forces de l’ordre, lance un appel au calme et à la reprise des cours dans les établissements scolaires concernés afin de ne pas pénaliser les élèves, une fois de plus.

Le MENFP réaffirme à nouveau ses engagements afin de régulariser la situation des enseignants en salle de classe, non détenteurs de lettre de nomination. Ainsi, le ministère a déjà effectué un état des lieux dans les dix départements scolaires qui a permis d’identifier les enseignants concernés et qualifiés qui devront au fur et à mesure recevoir leur lettre de nomination, suivant les disponibilités dans le nouveau budget de la République.

