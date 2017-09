Haïti – Technologie : Natcom, Prix 2017 du réseau mobile le plus rapide au pays

Source HL/ HaïtiLibre

ans le cadre de son 6ème anniversaires d’existence (11 septembre 2017) la National télécommunication SA. (Natcom) est fière d’annoncer que l’entreprise a remporté le Prix « The speedest Award » du réseau mobile le plus rapide en Haïti en 2017 avec un score de vitesse de 9.64, avec des vitesses moyennes de 10.51 Mbps pour les téléchargements et 4.24 Mbps pour les ajouts.

Cette vitesse est calculée á partir des résultats du le leader mondial des tests et des analyses sur Internet Ookla á travers son outil d’analyse Internet « speedtest » Le score de vitesse intègre une mesure de téléchargement et d’ajout pour classer les performances de la vitesse du réseau (90% du score est attribué à la vitesse de téléchargement et les 10% restants à la vitesse d’ajout).

Les vitesses de téléchargement et d’ajout sont calculées en utilisant……………………..…..lire la suite sur haitilibre.com