Éphéméride du jour ….., 2 août 1820 // Naissance de Pierre Nord Alexis, général, homme politique et président d’Haïti du 21 décembre 1902 au 2 décembre 1908

2 août 1820 Naissance de Pierre Nord Alexis, général, homme politique et président d’Haïti du 21 décembre 1902 au 2 décembre 1908.

Il est le petit-fils du roi Henri Christophe, premier roi d’Haïti.

Alexis rejoint l’armée dans les années 1830, sous le président Louis Pierrot, son beau-père et aide de camp. Les années suivantes il poursuit une carrière tumultueuse : il est exilé en 1874, mais retourne à Haïti quelques années plus tard sous la présidence de Pierre ThéomaBoisrond-Canal. Sous la présidence de Lysius Salomon, il est porte-voix de l’opposition, plusieurs fois emprisonné avant que le Président Salomon soit chassé du pouvoir suite à une révolte populaire. Le nouveau président, Florvil Hyppolite, lui octroie un poste militaire important dans le nord, mais lorsque le président Tirésias Simon Sam quitte le pouvoir, il rejoint Joseph Anténor Firmin dans sa marche sur Port-au-Prince dans sa tentative de prise de pouvoir.

Alexis avait comme épouse la princesse Marie-Louise-Amélie-Célestina Pierrot, fille du président Pierrot. De ce mariage il eut un fils qui portait le nom d’Henri Nord Alexis très vite réduit en Henri Alexis. Le fils unique d’Alexis eu une grande descendance. Son arrière-arrière-petit-fils Jacques-Edouard Alexis sera premier ministre d’Haïti à deux reprises : de 1999 à 2001 et de 2006 à 2008.

Aujourd’hui, 2 aout 2017

214ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

151jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la brebis dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Azerbaïdjan : fête des réalisateurs de films azéris.

CostaRica : Notre-Dame des Anges, commémore la découverte d’une petite statue de la vierge et l’enfant en 1636.

Macédoine : fête de la République, commémore la première assemblée de l’ASNOM

Russie et Ukraine : fête des forces aériennes

——————————————————–JOURNEE INTERNATIONALE

La Semaine Mondiale de l’allaitement maternel continue

Chaque année, la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel est l’occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes dans le monde entier, de soutenir, d’encourager et de protéger l’allaitement maternel. L’OMS en fixe traditionnellement la date durant la première semaine du mois d’août. En communauté française (de Belgique), la SMAM a cependant lieu au mois d’octobre…

D’où vient cette initiative ?

C’est à l’hôpital Innocenti (Florence, Italie), en août 1990, qu’a eu lieu une réunion internationale consacrée à l’allaitement maternel rassemblant des représentants de 30 gouvernements, de nombreuses organisations des Nations-Unies et d’organisations non gouvernementales (ONG). A la suite de cette réunion, en février 1991, les organisations et personnes souhaitant protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel créèrent un réseau mondial dénommé WABA (World Alliance for Breastfeeding Action, en français Alliance Mondiale pour l’allaitement maternel), avec le soutien de l’UNICEF.

L’une des actions principales de ce réseau est l’organisation d’une semaine mondiale annuelle consacrée à l’allaitement maternel, dans le but de donner une visibilité à l’allaitement, et de permettre à chacun dans le monde d’exprimer son soutien à ce qui est aujourd’hui une préoccupation internationale de santé publique.

Un site à visiter :www.infor-allaitement.be

HAITI

2 Août

1911 Démission d’Antoine Simon

Devenu complètement impopulaire et rendu haïssable par ses excès, Antoine Simon, qui fut élu par l’Assemblée nationale le 17 décembre 1908, fut renversé par des révoltés venant du Nord. L’exode massif des paysans vers Cuba et la République Dominique débuta sur son gouvernement. Deux jours plus tard, il s’embarqua sur le paquebot hollandais « PrinzNederlanden » en partance pour la Jamaique. Le même jour, Anténor Firmin, dont les partisans constituèrent l’une des factions contribuant au départ de Simon, prit place à bord du paquebot français « La Caravelle » en route pour le Cap via Santo Domingo.

2 Aout 1916 Le Sénat est brutalement dissout

Députés et sénateurs sont évacués du parlement par la force américaine qui occupa le pays depuis près d’une semaine.

La Pensée du Jour

«La droiture du cœur est la seule base sur laquelle on puisse fonder l’espérance d’une vie heureuse.»

Samuel Richardson

PRENOM DU JOUR

SAINT-ALPHONSE mais aussi Eléas, Jonat…

Né en 1696 près de Naples, il embrassa l’état ecclésiastique à 27 ans et évangélisa les pauvres des campagnes.

Les Alphonse sont efficaces et réfléchis

Leur couleur : le violet et leurs chiffres : le 6 et le 9

Aujourd’hui

Mercredi 7 Aout Lune Gibbeuse ascendante

Lundi 07 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Dener Ceide«sele bride»

Pour découvrir la musique de Dener Ceide«sele bride» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=AkYfxjpp9nU

« Di m sa ki bon ki pa jan m pran tan »

« Mpral pran chans, pran chans, pran chans mwen

Demen pou m pa di m te gen devenn o

Sim pa chèche m pap jwenn

Mpral defann, defann, defann mwen

Asa k nan menm, ak sa granmet la ban mwen

Depi m chèche Map jwenn

Men m gen wout pou m janbe (men m konnen Map rive)

Kafou m gen pou m janbe

Des mots profonds, d’une « grande philosophie ». Des notes de musique pour valoriser la culture de la rigueur, de l’excellence, de l’art.

Centre Pen des Gonaïves-Jusqu’5 août 2017

Festival libérez la parole

En hommage au poète Richard Brisson.

Au programme: lectures, conférences, ateliers, spectacle

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

2 Aout 1799 Décès de Jacques Étienne Montgolfier

Jacques Étienne Montgolfier ou Étienne Montgolfier, né le 6 janvier 1745, est célèbre avec son frère Joseph Montgolfier pour être les créateurs du ballon à air chaud appelé d’après leur nom Montgolfière. Ils furent les premiers à réussir à faire monter un ballon dans les airs.

Les deux frères Montglofier ont fait de multiples expériences en ballon, sport dangereux à l’époque et pourtant aucun d’eux n’est décédé suite à un accident. Etienne meurt des suites d’une maladie.

2 Aout 1834 Naissance de Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur

Frédéric Auguste Bartholdi est un célèbre sculpteur alsacien, auteur notamment de la célèbre statue de la Liberté éclairant le monde, offerte par la France aux États-Unis d’Amérique et située à l’entrée du port de New York, ainsi que du Lion de Belfort, construit pour célébrer la résistance héroïque de la ville lors du siège de 1870-71. Il est décédé le 4 octobre 1904.

2 Aout 1835 Naissance d’Elisha Gray, inventeur américain

Il travaille en tant que forgeron, charpentier et constructeur de bateaux avant de fonder son entreprise en 1869, qui devient en 1872 la Western Electric (dont le département recherche et ingénierie deviendra les Laboratoires Bell), au sein de laquelle il fait des recherches notamment sur le télégraphe.

Gray est l’inventeur en 1876 du télégraphe musical, ancêtre du synthétiseur, basé sur l’oscillateur électrique. Le télégraphe musical est équipé d’un petit clavier et donne du son par le biais de haut-parleurs.

Elisha Gray dépose un avis de brevet le même jour que Graham Bell concernant l’invention du téléphone, cependant attribuée à Bell. Gray intente alors plusieurs procès, qui se soldent tous par un jugement en sa défaveur.

2 Aout 1914 Premiers morts de la Grande Guerre

Le dimanche 2 août 1914, à Joncherey, sur le territoire de Belfort, le caporal français Jules Peugeot, du 44e RI, et le sous-lieutenant allemand Albert Mayer, du 5e régiment de chasseurs à cheval basé à Mulhouse, échangent des coups de feu.

Ils tombent l’un et l’autre avant même la déclaration de guerre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

