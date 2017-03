Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

23 millions de promesses… :

Norma Powell, Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a fait savoir que pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2016-2017, le CFI avait reçu 9 projets d’investissement pour un total de 23 millions de dollars américains.

Lauréats du concours de la chanson francophone :

Jeudi soir, sélectionnés aux quatre coins d’Haïti grâce au réseau des Alliances françaises, 13 auteurs compositeurs et interprètes de talent ont disputé la grande finale à l’Institut Français, devant un prestigieux jury. Un grand bravo à Judeline Cetanus, lauréate dans la catégorie interprète, ainsi que Jeffte Saintermo et Guy Amos Marcelin, lauréats ex aequo dans la catégorie auteur-compositeur-interprète.

UE-Haïti : Importante réunion budgétaire :

Vendredi, dans le cadre du 11eme Fonds Européen de Développement (11ème FED) a eu lieu la réunion intersectorielle de formulation du Programme appui budgétaire au gouvernement haitien SBC II (State Building Contract). Ont pris part à cette réunion, les responsables de la Délégation de l’Union européenne en Haiti, le Bureau de l’Ordonnateur National, les Ministères de l’Économie ; de l’Intérieur ; de la Planification et de l’Éducation Nationale, l’OMRH, le CNMP et l’ULCC.

Le corps diplomatique salue le nouveau Gouvernement :

Vendredi le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a reçu la visite de courtoisie de plusieurs diplomates étrangers basés en Haïti : le Chargé d'Affaires des États-Unis d'Amérique (USA) à Port-au-Prince, le diplomate Brian Shukan ; l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando de Mello Vidal ; la Représentante spéciale