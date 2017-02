Haïti – Musique : 11ème Édition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince

Source HL/ HaïtiLibre

La 11ème Édition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince « PAPJAZZ 2017 », décalée en raison des élections http://www.icihaiti.com/article-19895-icihaiti-avis-la-11eme-edition-du-festival-de-jazz-2017-change-de-date.html se tiendra exceptionnellement du samedi 4 au samedi 11 mars prochain.

Pour sa 11e Édition, « PAPJAZZ » recevra des artistes d’Allemagne, de Belgique, du Canada, du Chili, de Cuba, d’Espagne, de France, du Mexique, du Panama, de Suisse, des Etats-Unis et bien sûr des artistes haïtiens locaux et de la diaspora, qui présenteront du jazz, du créole jazz mais aussi un échantillon de la musique d’Haïti dans toute sa diversité.

PROGRAMME :

En prélude dans les jardins du Parc Historique de la Canne à Sucre

Samedi 4 mars à 5h00 p.m. Catts Pressoir Jazz Band (Haïti)

Catts Pressoir Jazz Band a été créé en 2013 par Gessoit Pierre Louis avec la collaboration de Donaldzie Théodore et est composé de 20 élèves du Collège Catts Pressoir âgés entre 14 et 16 ans. Ces jeunes musiciens ont développé une passion pour la musique jazz. Leur vision commune est de renforcer la musique jazz en Haïti en orientant les jeunes écoliers haïtiens vers le jazz et aussi de jouer de la musique haïtienne en Jazz dans le but de vulgariser la musique haïtienne dans le monde.

Samedi, 4 mars 2017 :

Scène Prestige (Parc Historique de la Canne à Sucre) coût : 30.00 USD

6h00 p.m. Carol Welsman (Canada)

7h00 p.m. Sarah Elizabeth Charles feat. Christian Scott (Haïti/USA)

8h00 p.m. Danilo Pérez (Panama)

After Hours (Quartier Latin_

9h00 p.m.Mike Del Ferro (Pays-Bas)

Dimanche, 5 mars 2017 :

Scène Air France / Mercedes-Benz (Karibe Hotel)coût 30.00 USD

6h00 p.m. Sebastian Schunke Quartet (Allemagne)

7h00 p.m. Vanessa Jacquemin feat. Alex Jacquemin (Haïti)

8h00 Gonzalo Rubalcaba Volcan Trio (Cuba)

After Hours (Asu Lounge)

8h00 p.m. Emmanuel Smith (Haïti)

Lundi 6 mars 2017 :

Scène Barbancourt (Université Quisqueya)

6h00 p.m. Mike del Ferro (Pays-Bas)

7h00 Sebastian Schunke Quartet (Allemagne)

8h00 p..m. Carol Welsman (Canada)

After Hours (Presse Café)

8h00 p.m. SMS (Haïti)

Mardi 7 mars 2017 :

Institut Francais

7h00 p.m. Anne Paceo (France)

6h00 p.m. Halie Loren (USA)

7h00 p.m. Joel & Mushy (Haïti)

8h00 p.m. Yilian Canizares (Cuba/Suisse)

After Hours (Hotel Montana)

8h00 p.m. Jean-Paul Estievenart Trio (Belgique)

Mercredi 8 mars 2017 :

Scène Barbancourt (Université Quisqueya)

6h00 p.m. Melissa Aldana (Chile)

7h00 p.m. Anne Paceo (France)

8h00 p.m. Malou Beauvoir feat. James Germain (Haïti)

After Hours (Marriott Hotel)

8h00 p.m. Halie Loren (USA)

Jeudi 9 mars 2017 :

Scène Barbancourt (Université Quisqueya)

6h00 p.m. Verónica Ferreiro (Espagne)

7h00 p.m. Jean-Paul Estievenart (Belgique)…….lire la suite sur haitilibre.com