Haïti – AVIS : Pluie d’interdictions sur l’aire du Champs de Mars

Source HL/ HaïtiLibre

Dans un communiqué la Mairie de Port-au-Prince constate avec regret que l’aire du Champs de Mars, « […] lieu touristique, récréatif et hautement symbolique de notre passé glorieux, est de manière anarchique et illégale, occupée par des individus se livrant à des activités de toutes sortes dont certaines ternissent l’espace et affectent la salubrité publique.

Face à cette situation, l’Administration municipale a requis et obtenu l’assistance du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN), afin d’adopter des dispositions nécessaires pour redonner au Champs de Mars son visage d’antan et lui permettre de remplir ses fonctions premières.

Ainsi, il est demandé à partir de la présente, à tous les occupants généralement, sous quelque prétexte que ce soit, de libérer toutes les parties de la zone du Champs de Mars, de tous types d’activités entravant l’exercice des loisirs des usagers.

En outre, les permis de stationnement