Haiti- Publication Présidentielle: Jude Celestin et Jean Charles Moise n’entendent pas lâcher prise !

Les 3 partis contestataires Fanmi Lavalas, Lapeh et Pitit Dessalines refusent de s’avouer vaincus, malgré le verdict rendu par le BCEN et la publication des résultats définitifs par le CEP, confirmant Jovenel Moïse comme le nouveau président d’Haïti. Jude Célestin et Moise Jean Charles appellent à la poursuite de la mobilisation.