Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Un carnavalier agressé avec une seringue :

Le Comité du Carnaval National invite les carnavaliers à la vigilance après avoir reçu un patient agressé avec une seringue. Le Poste médical avancé-Croix Rouge Haïtienne a transféré le blessé à l’hôpital de l’Université d’Etat.

Deux policiers blessés par balle :

Lundi, le Directeur départemental de l’Ouest, Berson Soljour a souligné que deux policiers ont été blessés par balle. L’agent Thomas Wagner (à l’épaule) et l’Inspecteur municipal de Léogane Jean Fritz Antoine (au pied), précisant que ces deux agressions n’ont aucun rapport avec le Carnaval National.

Parc Macaya : Restauration des écosystèmes

En Haïti, il nous reste très peu d’espaces naturels qui n’ont été pas perturbés incluant le Parc Macaya, le plus grand et le plus important dont les écosystèmes ont été sévèrement endommagé par le passage de l’ouragan Matthew. Conscient de l’importance de ce patrimoine, toute l’équipe du Jardin Botanique des Cayes, après une tournée scientifique réalisée en janvier dernier se donne pour mission de mobiliser les scientifiques haïtiens, les universitaires et les passionnés de la nature à s’impliquer davantage à sa restauration. En conséquence une sortie scientifique sera réalisée du 25 au 27 février 2018 pour aider les participants à comprendre les enjeux du Parc afin de proposer des solutions pour sa conservation.

Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-16966-haiti-environnement-le-parc-national-macaya-l-un-des-sanctuaires-naturels-cles-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-16923-haiti-environnement-la-reserve-naturelle-de-la-hotte-selectionnee-par-l-unesco.html

http://www.haitilibre.com/article-11333-haiti-environnement-la-survie-du-parc-macaya-est-a-la-fois-politique-et-citoyenne.html

http://www.haitilibre.com/article-9356-haiti-environnement-12-millions-pour-le-parc-national-naturel-macaya.html

http://www.haitilibre.com/article-2117-haiti-ecologie-redecouverte-d-amphibiens-disparus-depuis-1991.html

Des députés demandent des comptes au Ministre des Finances :

Des députés ont écrit au bureau pour demander a Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances, de présenter un rapport sur l’application du budget pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2017-2018.

Carnaval national : Message de Calvin Cadet

Dans un message Calvin Cadet, le Directeur Général du Ministère de la Communication demande ……………………….……..lire la suite sur haitilibre.com