Haïti – Tourisme : La Ministre Menos signe un accord avec Airbnb

Source HL/ HaïtiLibre

Mercredi, Mme Colombe Emilie Jessy Menos la Ministre du Tourisme (MDT) et Shawn Sullivan et Carlos Munez représentant Airbnb, la plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements entre particulier, ont signé un mémorandum d’entente visant la coopération dans divers domaines, notamment la promotion d’Haïti en tant que destination touristique à travers des initiatives marketing spécifiques et des campagnes numériques.

Mme Colombe Émilie Jessy Menos la Ministre du Tourisme a rappelé que suite à une rencontre réalisé en marge de « Haïti Tech Summit » en juin 2017 « les responsables d’Airbnb et moi-même, avons décidé ce protocole afin d’offrir à tout haïtien possédant une maison, un smartphone et un compte en banque, de pouvoir enregistrer leur maison sur la plateforme Airbnb et la louer éventuellement à des touristes ou visiteurs de passage en Haïti, pour un temps n’excédant pas 120 jours. »

Shawn Sullivan, a insisté sur la facilité du processus………………………lire la suite sur haitilibre.com