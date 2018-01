Le championnat de volley-ball LVBRO lancé ce week-end

Source Rezo Nòdwès

La Fédération Haïtienne de Volley-Ball, association sportive affiliée au Comité Olympique Haïtien (COH), à la Confédération Nord, Centreamérique et Caraïbe de Volleyball (CONCACAV) et à la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), a du pain sur la planche cette année

Port-au-Prince, vendredi 12 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Le Championnat régulier de la ligue volley-ball de la région Ouest (LVBRO) pour la saison 2018, qui devait être lancé depuis la mi-décembre, a finalement débuté le samedi 13 janvier, au Gymnasium Vincent sis à la rue Romain, a annoncé les collaborateurs de Rezo Nòdwès.

Dans le cadre de cette journée inaugurale, le comité organisateur a annoncé la participation de 8 équipes en première division masculine, 6 en première division féminine, 3 en catégorie U-21 masculine et 7 en U-20 féminine.

La première rencontre de la nouvelle saison a vu l`affrontement, en catégorie féminine à 4 heures p.m., de Magic et de l’Unasmoh qui ont été respectivement 3e et 4e de la dernière édition. Le mathc s`est achevé sur le score de 3 sets à 2 (20-25 / 26-24 / 18-25 / 25-23 / 15-6) en faveur de Magic. Rose Kenide Jean Baptiste (Unasmoh) a marqué 26 points et termine MVP de la soirée.

Le Champion masculin Magic croisé le fer avec l`UNASMOH, dauphin, se sont affrontés, après la cérémonie d`ouverture.

Rappelons qu`après avoir organisé la deuxième phase des éliminatoires de la coupe du monde (Italie & Bulgarie) en juillet 2016, sera encore à l`oeuvre l’été prochain pour le tournoi masculin de la Caribbean Zonal Volleyball Association (CAZOVA), a confirmé la présidente de la Fédération Haïtienne de Volley-Bal, Margareth Graham.