Haïti – Politique : Clôture de la 34ème session de l’APP

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Lors de la 34ème session de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) qui a pris fin mercredi a Port-au-Princehttp://www.haitilibre.com/article-23029-haiti-politique-intervention-du-president-moise-a-la-34eme-session-acp-ue.html réunissant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l’Union européenne (UE) trois rapports ont été approuvés lors de la séance de vote mercredi après-midi.

Économie :

L’économie bleue, source d’activités économiques autour des mers et océans, devrait être durable, tenir compte des préoccupations écologiques (pollution), de la fragilité du milieu marin (surexploitation des ressources, exploration minière), du caractère épuisable des ressources disponibles (contrôle de la surpêche et lutte contre la pêche illégale) et viser à améliorer les moyens de subsistance des communautés côtières ou insulaires, soulignent les membres.

Santé :

Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux soins de santé de base et aux médicaments luttant contre les maladies infectieuses notamment en atténuant le prix des produits brevetés pour les pays à faibles revenus et en luttant contre la contrefaçon. Les membres invitent les États de l’UE et des ACP à investir davantage dans les systèmes de soins de santé pour un déploiement rapide en première ligne en cas d’urgence de santé publique (cholera, paludisme, Ébola, hépatite B) et une amélioration générale de l’accès aux soins.

Sécurité :

L'interdépendance entre sécurité et développement dans les politiques UE et ACP est largement reconnue. Le manque de sécurité empêche la réalisation des programmes de développement, les investissements et la création d'emploi alors que le manque de perspectives de développement et la pauvreté nourrissent l'insécurité, le terrorisme. Ces différents aspects devraient être intégrés