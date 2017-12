Haïti – Sports : Championnat du monde en Italie, 11 médailles pour nos Karatékas

Lundi, Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagnée du Député Fritz Chéry Président de la Commission Jeunesse et Sport de la Chambre basse a accueilli avec honneur la délégation de la Fédération Nationale de Karaté qui a fait la fierté d’Haïti en remportant 11 médailles au 2e Championnat du Monde unifié de « Kyokushinkai » qui s’est tenu en Italie du 30 novembre au 3 décembre 2017 mettant compétition les meilleurs Karatékas de 40 pays.

Présentant ses félicitations à nos médaillés aux noms du Président Jovenel Moïse et du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, la Ministre Lamur s’est montrée très honorée de recevoir cette prestigieuse délégation. Des plaques d’honneur et mérite ont été remis aux différents médaillés en signe de reconnaissance du pays pour avoir mis leurs talents à le servir avec courage et un profond esprit de sacrifice.

Médaille d’or :

Jean Reynold Joseph, champion en combat catégorie +90 kg http://www.haitilibre.com/article-18673-haiti-flash-jean-reynold-joseph-champion-du-monde-de-kyokushinkai.html ;

Bell Donaldson, champion en combat en 80-90 kg

Sundiata Gaston, âgée de 12 ans s’est imposée en catégorie cadette

Médailles d’argent :

Darline Jean Mary en open 65 kg http://www.haitilibre.com/article-15519-haiti-sports-darline-jean-marie-medaillee-d-or-au-1er-championnat-du-monde-unifie-de-karate.html

Vanessa Wherley Jean Charles en junior ;

Jean Reynold Joseph en katas.

Médaille de bronze :

Bontemps Rolain en combat +80/-90kg, et en katas catégorie senior,

Bontemps Rolain en combat +80/-90kg, et en katas catégorie senior,

Israël Lherisson +70/-80kg en katas catégorie