Journée nationale de greffe d’organes. Le centre haïtien de greffe cherche à rendre accessible la greffe des reins

Source Amos Cincir | Le Nouvelliste

A l’initiative du Centre haïtien de greffe, une cérémonie a été organisée jeudi, à l’hôtel Montana. A cette occasion, le directeur du centre, Jacques Maurice Jeudy, a confié que le centre haïtien de greffe développe un partenariat avec le département de greffe de l’Université de Miami, afin de permettre aux patients d’avoir accès au greffe des reins en Haïti.

C’est dans une ambiance conviviale partagée entre une trentaine de personnalités d’horizons divers, pour la plupart des médecins notoires, ainsi que des invités de marque, dont le président de la République, Jovenel Moïse, de la ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Marie Gréta Roy Clément, le ministre de la Culture et de la Communication, Limond Toussaint que le Dr Jacques Maurice Jeudy, spécialiste de la transplantation d’organes [humains], a organisé cette cérémonie. Il a, entre autres, fait l’histoire des IRC, présenté les statiques, les enjeux et les perspectives.

Selon le Dr Jacques Maurice Jeudy, il y a entre 15 000 et 20 000 Haïtiens qui souffrent d’insuffisance rénale dans le pays. L’hypertension, le diabète, les boissons énergisantes et les médicaments anti-inflammatoires sont, d’après lui, les principales causes de cette maladie.

Le directeur du centre haïtien de greffe, informe que huit transplantations rénales ont déjà été effectuées dans le pays. «Au moins huit greffes rénales ont été effectuées dans le pays de 2009 à 2017, dit le chirurgien, qui, le 30 novembre 2009, a effectué la première transplantation rénale en Haïti. Deux autres sont prévues pour ce mois de décembre.»

Plus loin, le Dr Jacques Maurice Jeudy affirme qu’il existe un nombre très élevé de patients en état clinique d’insuffisance rénale dans le pays. Pour fournir ce soin au maximum de patients possible, il souligne que le Centre haïtien de greffe, en partenariat avec le département de greffe de l’Université de Miami, permettra aux patients d’avoir accès………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com