La Banque centrale de la RD a fêté ses 70 ans sur des notes très positives de l’économie dominicaine

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque centrale de la République Dominicaine (BCRD) a célébré hier lundi 23 Octobre 2017 son 70ème anniversaire. En marge de cet événement, le gouverneur de la Banque des banques dominicaines, l’économiste Hector Valdez Albizu, a profité pour non seulement annoncer certaines mesures que va poursuivre la Banque centrale dominicaine en faveur de la production nationale, mais pour présenter une vue panoramique de l’économie dominicaine pour les 8 à 9 premiers mois de l’année en cours, cette économie qui a bien réagi face aux décisions de politiques monétaires et fiscales.

En effet, lors de son discours, le gouverneur Valdez Albizu a annoncé trois mesures importantes de la BCRD, en vue d’augmenter l’accès au crédit au secteur agricole, aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux autres secteurs productifs du pays qui contribuent positivement dans la création d’emplois et l’augmentation de la production nationale. L’une des mesures les plus importantes de la BCRD que nous retenons dans le cadre de cette rubrique est la libération de ressources au niveau des réserves obligatoires de l’ordre de 11 milliards de pesos dominicains, soit plus de 230 millions de dollars pour accorder des prêts à tous les secteurs susmentionnés, à des taux d’intérêt fixes sur 5 ans, allant de 8% pour tous les secteurs à 9% pour les prêts hypothécaires.

Il faut rappeler que la diminution récemment de 2,2 point de pourcentage du taux de réserves obligatoires par la BCRD, le portant ainsi à 12.1% contre 44% en Haïti sur les dépôts en gourdes, a eu des effets très positifs sur le crédit bancaire accordé au secteur privé dominicain.

En ce qui concerne le secteur réel de l’économie dominicaine, le gouverneur de la Banque centrale de ce pays a indiqué que l’indice mensuel de l’activité économique (IMAE) a montré que l’économie dominicaine a crû de 5.1% en août 2017 par rapport à août 2016, alors que la croissance accumulée de janvier à août de cette année a atteint 4%. Cette croissance est accompagnée d’une stabilité certaine au niveau des prix dans l’économie ; l’inflation annuelle a atteint 3.8% en septembre 2017, ce qui reste conforme au programme monétaire de 4%, alors que l’inflation accumulée de janvier à septembre s’est chiffrée à 2.42%, soit 0,13 point de pourcentage de plus par rapport à l’inflation sous-jacente à la politique monétaire.

En ce qui a trait au secteur externe, les exportations totales dominicaines de biens de janvier à septembre 2017 ont été portées à 7.6 milliards de dollars ; les revenus touristiques sont évalués à 5.48 milliards de dollars ; les transferts privés ont atteint 6.17 milliards de dollars, alors que les investissements directs étrangers, déjà pour les 9 premiers mois de l’année, se sont élevés à 1,8 milliard de dollars.

On pourra analyser la situation du système bancaire dominicain, dans une toute prochaine rubrique, mais on peut dire en passant que tous les indicateurs du système sont au vert, donc il est en bonne santé.

De bonne leçon à apprendre de l’économie dominicaine, cette économie qui continue vraiment de se positionner dans la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe.