Haïti – Culture : Nos artistes à la 13ème Édition du Festival CARIFESTA

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Mercredi, une délégation haïtienne s laissé Port-au-Prince, a destination de Bridgetown (Barbade) pour participer à la 13ème Édition du Festival des Arts de la Caraïbe (CARIFESTA) qui se tiendra à compter de ce jeudi 17 et jusqu’au dimanche 27 août autour du thème « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves ».

Selon la proposition de la Direction Artistique du Ministère de la Culture, les performances haïtiennes au XIII CARIFESTA, décrit comme une sorte d’« Olympiques » artistique et culturel, sont inscrites dans les catégories : musique, danse, théâtre et Mode. De plus moins 6 personnalités haïtiennes prendront part au Symposium où ils débattront de thématiques relevant du patrimoine culturel caribéen.

Pour le Ministre Toussaint, le Festival CARIFESTA, qui se déroule tous les deux ans dans l’un des États membres du CARICOM) « constitue un excellent prétexte pour célébrer notre identité dans la zone et faire la promotion de nos talents ».

Programme d’Haïti au XIII CARIFESTA :

Une parade citoyenne sous forme de narration des temps forts qui ont jalonné l’évolution du peuple haitien ;

Une trilogie musicale mettant à l’honneur 3 générations d’artistes et d’ambassadeurs touristiques d’Haïti :

– La génération Vodou Jazz avec Sara Rénélique, Jehyna Sahyeir Celestin et Fabienne Denis ;

– La génération Emergent comprenant les artistes Mandela Jean Francois, Fermilus Mackenson Fils Lenor dit F-Mack et Clints Pavelus ;

– La génération POP présentant……………………..lire la suite sur haitilibre.com