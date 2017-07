Sandra Honoré presse le Gouvernement à entreprendre des réformes institutionnelles

Source LLM / radio Métropole Haïti

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en Haïti, Sandra Honoré, lors d’une intervention par devant le Conseil de sécurité, a appelé le Gouvernement haïtien à entreprendre des réformes institutionnelles pour consolider les acquis en termes de sécurité, gouvernance et développement, dans la perspective du déploiement d’une présence onusienne plus réduite, le 16 octobre 2017, avec la nouvelle Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH).

Alors que la MINUSTAH, dont elle est à la tête, s’apprête à fermer ses portes le 15 octobre 2017, Mme Honoré a estimé que le pays restait « sur la voie de la stabilisation ».

Sous l’égide du Président haïtien, M. Jovenel Moïse, et de son Premier Ministre, M. Jack Guy Lafontant, le Gouvernement semble, selon elle, avoir les « coudées franches » pour s’attaquer aux nombreux défis auxquels le pays fait face, dont l’instabilité, la pauvreté, l’exclusion et l’impunité. Elle a apprécié les mesures déjà prises pour résoudre des problèmes de longue date en matière de gouvernance, d’état de droit et de développement.

Parallèlement, « la polarisation politique » a diminué au profit d’une « collaboration accrue » entre les deux branches du pouvoir (exécutif et législatif), a expliqué la Représentante spéciale aux membres du Conseil.

Mme Honoré a appelé le peuple et le Gouvernement haïtiens à assumer ……………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com