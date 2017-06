Haiti-Volleyball: La sélection masculine à Trinidad pour la 2e phase éliminatoire

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

La sélection masculine de Volley Ball a laissé le pays mercredi matin en direction de la République Dominicaine pour continuer sa préparation avant de se rendre à Port Of Spain (Trinidad & Tobago) pour participer du 2 au 12 Juillet prochain, à la deuxième phase des éliminatoires du Mondial de Volley Ball 2018 qui se déroulera conjointement en Italie et en Bulgarie.

Pour cette phase, douze joueurs ont été retenus après plusieurs séances d’entraînement au Gymnasium Vincent, sous l’égide de l’entraîneur Yves Joseph Larrieux.

La sélection disputera plusieurs matchs amicaux contre des sélections Dominicaines, avant de débarquer en terre trinidadienne le Samedi 1er Juillet.

8 pays, répartis en deux groupes de quatre, disputeront cette 2e phase des éliminatoires.

Haiti se retrouve dans le groupe A en compagnie de la Barbade, des Bahamas et de la Jamaïque.

Le pays hôte, Trinidad et Tobago avec la Martinique, Curaçao et les Îles Vierges Britanniques composent le groupe B.

Les deux premiers seront directement qualifiés pour les demi-finales. Les deuxièmes et troisièmes s’affronteront en quarts et les gagnants iront au dernier carré. Les derniers de chaque groupe se mesureront entre eux pour compléter le podium à savoir, les 7eme et 8eme places.

Rappelons que la sélection nationale avait décroché