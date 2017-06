Le service de l’Immigration va « doubler sa production de passeports dans un mois »

Le ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin et le directeur de l’Immigration Joseph Cianciulli, ont annoncé lundi, lors d’une conférence de presse, qu’ils travaillent d’arrache-pied pour s’aligner sur les directives du président Moïse dans un mois, en produisant 4 000 passeports par jour. Quatre mois après que le président de la République, Jovenel Moïse, avait annoncé que les passeports seraient livrés dans les cinq jours qui suivent la demande, la population peine encore à trouver ce document d’identité.

Des améliorations ont été apportées depuis l’accession de Jovenel Moïse au pouvoir en vue de rendre plus accessible le passeport mais l’incapacité de la direction de l’Immigration à satisfaire tous les demandeurs persiste et continue à peser lourd. Des gens se font dépouiller par des racketteurs, d’autres attendent désespérément pendant des mois après maints rendez-vous manqués pour décrocher ce précieux sésame.

Apparemment, les conditions d’accueil assez déplorables à la fois dans les Centres de réception et de livraison de documents d’identité (CRLDI) et au bureau central de Lalue ne laissent pas de marbre le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales qui assure la tutelle du service de l’Immigration. Un tantinet optimiste, il table sur certaines avancées pour annoncer ces intentions de se conformer aux souhaits du président Moïse de livrer les passeports cinq jours après la demande. « Du 6 février au 20 juin, nous avons produit un total de 184 670 passeports, a indiqué Max Rudolph Saint-Albin. Nous avons aussi fait l’acquisition de six stations d’impression pour ajouter aux quatre autres. Ce qui a fait décupler notre capacité de production à 2 000 passeports par jour, contre 500 en 2016 ». Toutefois, il reste 26 270 dossiers – constituant le «back log» – qui ne sont pas traités depuis plusieurs mois.

Selon le ministre de l'Intérieur, l'une des actions posées par l'administration en place pour rendre plus accessibles les documents d'identité a été la création des Centres de réception et de livraison de documents d'identité (CRLDI) dans la zone métropolitaine (rue Lamarre, Pétion-Ville, Delmas, Tabarre) et dans des villes de province comme Hinche, Cap-Haïtien et Verrettes. De mars à aujourd'hui, elle a déjà implanté neuf de ces centres qui fonctionnent d'après le modèle du bureau central de Lalue : longue file d'attente dans les rues sous le soleil.