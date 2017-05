Donald Trump réduit environ de moitié l’aide des Etats-Unis à l’Amérique Latine et de 17% celle d’Haïti

Écrit Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le budget qui a été présenté cette semaine par l’administration de Donald Trump qui doit être approuvé par le Congrès propose une réduction considérable de l’aide financière accordée aux pays de l’Amérique Latine. Le budget veut faire passer l’aide de 1,09 milliards de dollars en 2016 à seulement 614 millions soit une réduction de près de moitié.

Un changement qui pourrait être ressenti en particulier au Mexique et en Amérique centrale et en Haïti.

Dans sa proposition, l’administration de Donald Trump veut accorder une aide 10,5 millions à la République dominicaine pour l’année contre 21,6 millions qui a été accordé par l’administration Obama en 2016 soit une baisse de 51%. Pour Haïti, l’aide devrait s’établir à 157,4 millions de dollars contre 190 millions accorde par l’administration d’Obama soit une réduction de plus de 17%.

Le budget de Donald Trump prévoit aussi la suppression de l’aide de 20 millions de dollars accorde à Cuba, de 6,5 millions accordés au Venezuela et 2 millions de dollars accorde à l’Equateur par l’administration d’Obama par l’administration d’Obama. Trois pays dirigés par des gouvernements de Gauche dont mis à l’écart par Donald Trump.

En ce qui concerne les autres pays, le Mexique devra recevoir une aide annuelle de 87,7 millions de dollars, soit une réduction de 45,3%. Le Guatemala obtiendrait 80,7 millions de dollars, contre 131,2 millions reçus pendant l’exercice 2016; Honduras obtiendrait 67,8 millions (contre 98,2 en 2016), et El Salvador avec 46,3 millions (par rapport à l’aide précédente qui était autour de 67,9 millions de dollars). La Colombie, quant à elle, recevrait 251,4 millions de dollars contre 299.4 millions pour l’exercice 2016. Le Pérou atteindrait 49,6 millions (par rapport à l’exercice aux 74,9 millions de dollars de 2016); tandis que le Chili devra recevoir 500 000 dollars par rapport à 670 000 dollars de 2016. L’Argentine et le Brésil devront recevoir respectivement 500 000 dollars et 815 000 dollars alors que le support au peuple brésilien était de 12,8 millions sur Obama.

Un développement qui devrait à court et à moyen terme affecter la capacité des acteurs locaux dans certains pays dépendants de l’aide comme le Nicaragua ou Haïti, mais cela devra représenter aussi une opportunité pour ces pays de se mobiliser pour réduire la dépendance et générer des ressources à l’interne. Le moment plus que jamais pour remplacer l’aide au développement par les investissements publics et privés générateurs de richesses et créateurs d’emplois.