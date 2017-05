Éphéméride du jour ….., 24 Mai 1877 // Décès de Michel Domingue, Président d’Haïti du 11 Juin 1874 au 15 Avril 1876

24 Mai 1877 Décès de Michel Domingue, Président d’Haïti du 11 Juin 1874 au 15 Avril 1876

CARRIÈRE

Une carrière militaire qui le porta au haut commandement de la ville des Cayes.

Nommé général-en-chef de l’armée par le conseil des ministres qui reçut le pouvoir de Nissage Saget et sur les conseils de ces derniers, Michel Domingue finit par se faire élire par une Constituante totalement acquise à sa cause.

SON GOUVERNEMENT

Nomma son neveu, Septimus Rameau vice-président du conseil des secrétaires d’état fut l’un des premiers actes de Michel Domingue en tant que chef de l’exécutif. Il abdiqua d’ailleurs toute son autorité en faveur de ce parent.

Rameau un corrompu multiplia les scandales, départageant les emprunts contractés par son gouvernement et ruinant du coup notre crédit à l’étranger.

Le gouvernement utilisa tous les moyens pour éliminer ses opposants, les arrêtant pour ensuite les fusiller sans aucune forme de procès, parfois même les traquant dans les consulats ou certains d’entre eux se refugiaient. L’Affaire Brice-Momplaisir dans laquelle s’était impliqué le futur président, Pierre Théomas Boisrond-Canal, fut apparemment la dernière goutte qui allait susciter des révoltes devant conduire à sa chute.

Domingue et Rameau n’eurent pas le temps de concevoir leur projet de transfert du siège du gouvernement aux Cayes. Ils durent rechercher la protection du ministre de France et du Consul d’Espagne.

Attaqués au moment de leur départ pour l’exil, Septimus Rameau perdit la vie. Domingue put s’embarquer pour la Jamaïque, malgré les coups reçus.

Aujourd’hui, 24 Mai 2017

144ème jour de l’année, 21ème semaine de l’année

221jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Bermudes : Fête nationale

Érythrée : Fête nationale

Cuba, États-Unis, France : chandelles allumées dans la nuit en mémoire de la passion et de la mort de Pedro Luis Boitel, martyr de la Foi.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du bricolage

Tu fais quoi ce week-end ?

Moi ? Rien, je bricole…

Créée – peut-être – en hommage à tous les bricoleurs (et les bricoleuses !) du dimanche, cette nouvelle journée mondiale consacrée aux bricolages se déroule le 24 mai, autant dire que cela peut tomber également en plein milieu de semaine.

A l’origine de l’idée on retrouve Christian et Philippe, deux chefs d’entreprise qui vendent en ligne des produits… de bricolage et qui ont créé un site internet dédié à l’événement. Celui-ci renvoie d’ailleurs habilement au concours qu’ils souhaitent proposer aux bricoleurs.

« Parce qu’on a tous un bricoleur caché en nous »

Les activités de bricolage sont pratiquées par plus de trois Français sur quatre et, si vous les interrogez, ils vous avoueront en grande majorité que, pour eux, il s’agit avant tout d’un loisir.

Mais la crise économique est passée par là et, tout en se faisant plaisir, le bricolage permet en passant de réaliser de belles économies… alors bricoleurs par passion ou bricoleur par nécessité, excellente journée mondiale du bricolage.

Un site à visiter : journeemondialedubricolage.com

http://www.journee-mondiale.com/389/journee-mondiale-du-bricolage.htm

UN FAIT A RETENIR

24 mai 1844 Envoi par l’inventeur Samuel Morse du premier message sur la première ligne de télégraphe.

IL a expédié « What hath God wrought? » (Quelle œuvre Dieu a faite?). Ce message fut transmis de la Cour Suprême du Capitol (Washington) vers le dépôt de chemin de fer de Baltimore.

Dès 1846, le développement du télégraphe de Morse se fera par des sociétés privées et connaîtra un développement rapide dans le monde entier.

La Pensée du Jour

« Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur.»

Louis Lavelle

PRENOM DU JOUR

Saint Donatien mais aussi Donatienne…

Supplicié avec son frère Rogatien sous Maximin à Nantes, probablement vers 236, pour n’avoir pas voulu apostasier. Les Donatien sont intuitifs et dynamiques. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Mercredi 23 Mai 2017 Lune Gibbeuse descendante

Jeudi 25 Mai 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Beethovas Oba « Bravo Manman »

Pour découvrir la musique de Beethovas Oba « Bravo Manman »

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=A-Y6cN-VgVA

On continue avec cette série de musique dédiée aux mères d’ici et d’ailleurs…. Ce travail est sans congé.

FOKAL

Jusqu’au 2 juin 2017, la compagnie de théâtre Lobo, avec la collaboration de la Bibliothèque Monique Calixte, propose à FOKAL « Tire m Kont », une exposition de photos accompagnées de textes descriptifs sur les jeux traditionnels.

Plusieurs visites guidées et ateliers de valorisation des jeux traditionnels seront organisés à l’intention des élèves des différentes écoles invitées. L’ensemble des activités cible avant tout des jeunes, plus précisément des élèves, l’école étant l’un des lieux où bon nombre de jeux traditionnels se déroulent. L’événement est toutefois ouvert à tous.

Cette initiative consiste à perpétuer de façon concrète et réelle la tradition des jeux à travers des textes, des représentations physiques et audiovisuelles. Les ateliers et causeries sont donc des moyens devant permettre aux organisateurs de partager avec la nouvelle génération la passion des jeux traditionnels qui tend à disparaître, et du même coup de recueillir des propositions de jeux qui leur sont inconnus, pour les partager ensuite.

IFH- Aujourd’hui-5HPM

CONFÉRENCE

LE CINÉMA EN HAÏTI: HISTOIRE, PERSPECTIVE ET ENJEUX

avec Arnold Antonin, Mario Delatour, Paula Hyppolite,Rachèle Magloire, Emmelie Prophète

dans le cadre du Festival Nouvelles Vues Haïti

IFH- Aujourd’hui -7HPM

LITTÉRATURE

ACTUALITÉS DE L’ATELIER DU JEUDI SOIR

avec LyonelTrouillot

—————————————————————————

IFH- Jeudi 25 mai 2017-7HPM

THÉATRE

SORCIÈRES !

par les Lobeyeurs du LAD

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

24 mai 1543 Décès de Nicolas Copernic, chanoine, médecin et astronome polonais.

Avant Copernic, la façon de voir le cosmos reposait sur la thèse aristotélicienne que la Terre est le centre de l’univers et que tout tourne autour d’elle : « l’univers géocentrique ».

Le système de Copernic repose sur l’observation que la Terre tourne sur elle-même et fait un tour sur son axe en une journée, ce qui explique dans un premier temps le mouvement diurne de la sphère céleste en un jour. Il prétend également que la Terre fait le tour du soleil (héliocentrisme) en un an. Il affirme de plus que les autres planètes font la même chose que la Terre et qu’elles tournent toutes autour du soleil. Copernic a retardé de plusieurs années la parution de l’œuvre de sa vie. Ses croyances et la peur des foudres du Vatican et de Wittenberg en sont les principales raisons.

Au moment de sa mort paraît son volume:

Des révolutions des sphères célestes.

Or, près de cent ans après la parution de ce livre le système de Copernic sera condamné en 1616, et Galilée qui reste un fervent défenseur de la théorie copernicienne sera condamné par un tribunal ecclésiastique en 1633. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour voir se réconcilier la plupart des savants de la mise en place de la mécanique céleste d’Isaac Newton.

24 mai 1603 La première poignée de main entre Blancs et Amérindiens

Le 24 mai 1603, Samuel de Champlain et ses hommes jettent l’ancre de La Bonne Renommée devant les berges de Tadoussac; sans perdre de temps, l’explorateur français conclut le 27 mai avec le chef Innu Anadabijou la toute première alliance entre les deux nations, la France obtient ainsi le feu vert des Innus pour coloniser le pays et s’approprier le commerce de la fourrure en échange d’un soutien militaire contre les Iroquois et les Anglais.

24 mai 1686 Naissance de Daniel Gabriel Fahrenheit

Physicien allemand, inventeur du thermomètre qui porte son nom (décédé le 16 septembre 1736).

24 mai 1819 Naissance de la reine Victoria, Son règne, qui dura plus de 63 ans, demeure le plus long de toute l’histoire du Royaume-Uni.

Victoria fut la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (1837-1901) et impératrice des Indes (1877-1901).

Il fut marqué par une impressionnante expansion de l’Empire britannique, devenu la première puissance mondiale, et par la Révolution industrielle, période de grand changement social, économique et technologique. Son règne fut ainsi appelé ère victorienne. Victoria fut la dernière souveraine de la Maison de Hanovre ; après son décès le 22 janvier 1901, la couronne britannique passa à la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha.

24 mai 1883 Inauguration du pont de Brooklyn

Le pont de Brooklyn, premier lien physique entre New York et Brooklyn

Long de deux kilomètres, il a été ouvert à la circulation le 24 mai 1883, après 14 ans de construction. Pendant cette seule journée 1 800 véhicules et 150 300 personnes l’ont emprunté. Le pont a coûté 18 millions de dollars de l’époque et on estime que 27 personnes ont trouvé la mort pendant les travaux. Une semaine après son ouverture, le 30 mai, une rumeur prétendant que le pont allait s’effondrer provoqua une panique qui fit 12 victimes.

Le pont de Brooklyn à New York est un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il traverse l’East River pour relier l’île de Manhattan au quartier de Brooklyn.

24 mai 1918 Le gouvernement fédéral accorde le droit de vote aux femmes

Accorder le droit de vote aux femmes semble être une idée qui s’impose compte tenu de l’époque. La Loi des élections en temps de guerre et de nombreuses provinces ont établi un précédent duquel le gouvernement fédéral peut difficilement faire fi.

La Loi ayant pour objet de conférer le droit de vote aux femmes est une victoire importante pour les suffragettes. La loi accorde le droit de vote à toutes les femmes de race blanche. Il est important de noter que les femmes de descendance asiatique et autochtone sont laissées pour compte.

24 mai 1930 Inauguration du pont du Havre

Le pont du Havre fut construit dans un laps de temps de quatre ans, ce qui est court si on considère l’envergure des travaux et des conditions météorologiques des hivers québécois. Il a couté environ 20 millions. Sa longueur est de 2 725 m

L’espace libéré par le pont pour laisser passer les bateaux au moment des plus hautes eaux est de 49,4m au centre du pont et 47,5 m au quai du port de Montréal.

En 1934, on lui donna le nom du pont Jacques-Cartier pour commémorer la découverte du Canada.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

