Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Arrestation du Chef de Gang « Boule » à Saint-Marc : Dimanche à Saint-Marc, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a procédé à l’arrestation de Louis Olguens alias « Boule », le présumé Chef du gang baptisé « Al Qaida », spécialisé dans les braquages, selon le Commissaire de police de Saint-Marc, Jean Joras Sidney.

Le Président du Sénat canadien en visite au Sénat haïtien :

Lundi, le président du Sénat canadien Georges J. Furey, accompagné de trois autres sénateurs et de l’ambassadrice du Canada accréditée en Haïti, Paula Caldwell St-Onge. a visité le Parlement haïtien. L’objectif, selon le président du Sénat haïtien Youri Latortue, était de passer en revue la coopération et, d’autre part, les éventuelles pistes à exploiter pour rendre plus efficaces les relations entre les deux Parlements.

Gaz lacrymogène contre des ouvriers :

Lundi matin, les forces de l’ordre ont violemment dispersé sur la route de l’aéroport, à coup de gaz lacrymogène une manifestation d’ouvriers du secteur de la sous-traitance qui continuaient de réclamer un salaire minimum de base de 800 Gourdes pour 8 heures de travail. Plusieurs centaines d’ouvriers du secteur textile à Ouanaminthe étaient également dans les rues pour les mêmes motifs. Rappelons que les manufactures de la SONAPI qui avaient été fermée durant deux jours http://www.haitilibre.com/article-20989-haiti-flash-des-ouvriers-forces-a-prendre-le-beton-des-entreprises-ferment.html reprennent leurs activités ce mardi sur fond d’incertitude…

Le Maire de PAP discute de coopération avec le Canada :

Une importante rencontre de travail a eu lieu entre le Conseil Municipal de Port-au-Prince, en présence du Maire Ralph Youri Chevry et une délégation de l’Agence Mondiale Canada, ……………………..lire la suite sur haitilibre.com