Des dizaines de gens veulent quitter leur job à cause de ce site…

Si vous cherchez du travail, voulez créer des revenus additionnels, mettez en place une activité commerciale et vous pensez à un espace physique et un budget d’aménagement et de marketing, si votre business ne connait pas de rentabilité, arrêtez toute casse-tête maintenant. Il existe un tout nouveau site d’annonces et de commerce www.minbiznis.com qui agite Haiti – avec plusieurs dizaines personnes inscrites qui rejoignent l’aventure chaque semaine, ce site peut vous fournir tout un marché qui ne connait pas de limites géographiques et de temps, et même plus !

Au delà de son grand choix de produits qui grandit et se diversifie chaque jour, il est à noter que tous ses services de qualité sont GRATUITS sur votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. Mais, le meilleur est que ce site est tout à fait ACCESSIBLE à TOUS, à partir de 18 ans, et qu’actuellement, tous les utilisateurs peuvent s’y inscrire gratuitement en seulement 3 à 5 secondes!

Vous pourriez bien vous demander pourquoi ce site permet aux utilisateurs de s’inscrire et utiliser tous les services gratuitement. Beaucoup se le sont demandés également avant vous. Et, pour ce faire une idée, ils ont décidé de s’informer sur ce type de business. Ils en sont d’abord arrivés à comprendre que pour rivaliser avec les géants des “annones classifiées” et de la vente en ligne, un nouveau site du genre doit arriver sur le marché avec une offre incroyable, faire du bruit et se faire un nom. Et quelle meilleure façon de le faire que de laisser les utilisateurs s’inscrire et utiliser le service gratuitement? De plus, ils ont compris aussi que les activités économiques en Haïti sont trop l’affaire d’un petit groupe restreint à Port-au-Prince, que les opportunités manquent cruellement aux jeunes et qu’il faut créer une brèche et contribuer à renverser cette situation.

Ainsi, de nombreux consommateurs se bousculent sur le site Minbiznis.com afin de profiter de cette opportunité. Certains employés d’entreprises haïtiennes qui y font des affaires rapidement, malgré le manque drastique d’emplois qui caractérise ce pays, expriment de plus en plus leur envie de démissionner de leur travail de manière impressionnante pour consacrer un peu de temps à leur business sur ce site web.

Ce site GRATUIT et superbement bien charpenté www.minbiznis.com ne prendra pas longtemps avant qu’il ne commence à devenir un nom familier ici et ailleurs.

S’il n’y a pas de doute que les utilisateurs pourront continuer à s’inscrire et utiliser cette plateforme sans frais, ses fondateurs entendent augmenter par milliers le nombre de bénéficiaires et réservent des avantages aux 1000 premiers inscrits entre le 16 mai et le 20 juin 2017 qui vont profiter du compte PREMIUM qu’ils sont en train de cuisiner pour une expérience client WOW, argumentent-ils.

Il peut s’avérer être une bonne idée de consulter le site internet pour vous inscrire gratuitement .Si vous n’êtes pas encore inscrit, alors dépêchez-vous et inscrivez-vous sans plus attendre!

Jean-Claude LOUIS,

Expert en Plaform Thinking