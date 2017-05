Haïti Priorise : des solutions intelligentes pour le développement d’Haïti

Écrit par Riphard Serent, MPA / Ecnomiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La capitale haïtienne accueille depuis Samedi dernier une délégation du Copenhagen Consensus Center, dans le cadre de leur mega projet »Haïti Priorise » qui recherche des solutions intelligentes pour le développement d’Haïti et une meilleure utilisation des ressources financières dans les domaines économique, social et environnemental.

Il faut dire que dans le cadre du projet »Haïti Priorise » de Copenhagen Consensus, plus de 700 idées ont été proposées par des experts à travers le pays portant sur une vingtaine de thématiques, notamment, la gouvernance, la décentralisation, la réduction de la pauvreté, l’énergie, l’environnement, l’éducation, la santé, eau et assainissement, pour ne citer que ceux-là.

Copenhagen Consensus Center est un groupe de réflexion qui étudie et publie les meilleures idées de politiques publiques et opportunités d’investissement basées sur le bien-être de la société (mesurées en dollars, mais en intégrant également par exemple : la protection de l’environnement, la santé et le bien-être) pour chaque dollar dépensé.

En effet, depuis Samedi dernier, plus de 40 économistes-chercheurs haïtiens et internationaux présentent au Karibe Convention Center, devant un panel d’experts nationaux et internationaux, les résultats de leurs recherches portant sur l’analyse des coûts et des avantages de chacune des solutions envisagées, pour résoudre des problèmes dans un domaine particulier lié au secteur économique, social ou environnemental du pays.

Ce panel d’experts est composé de M. Kesner Pharel, PDG du Group Croissance, Mme Ketleen Florestal, conseillère de la Banque mondiale et du FMI en Haïti, M. Raymond Magloire, ancien gouverneur de la Banque centrale et M. Vernon Smith, lauréat du Prix Nobel en économie en 2002 qu’Haïti a l’honneur d’accueillir dans le cadre de ce projet Haïti Priorise de Copenhagen Consensus.

L’une des recherches qui nous a retenu l’attention est celle portant sur une analyse des coûts et des avantages d’une réforme de l’EDH, avec un ratio avantage-coût (RAC) de 22, ce qui veut dire que sur chaque gourde dépensée pour une réforme de l’EDH, ca pourrait générer 22 gourdes en termes d’avantages ou de retour sur investissement.

Les résultats du panel d’experts seront présentés au Palais National et à la presse et on espère que les meilleures recherches dans le cadre de ce projet retiendront l’attention du gouvernement actuel et d’éventuels bailleurs internationaux qui s’intéressent à des solutions de politiques efficaces et efficientes pour le développement d’Haïti.