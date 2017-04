Quatre équipes pour s’adjuger la 9e édition de l’ASHBAC

Les équipes de Digicel, Natcom, SOGEBANK et Diri Mega disputeront, les 22, 29 avril et 6 mai, les demi-finales de la 9e édition du championnat de l’ASHBAC.

Au départ, huit équipes disputent l’édition 2016-2017 du championnat de la ville. Au terme de la saison régulière, les équipes de Radio-télé Mégastar et Radio-télé Amicale (Saint-Marc) avaient pris la porte de sortie. Elles sont imitées par leurs homologues de Police nationale d’Haïti et Volontariat pour le développement d’Haïti, éliminées à l’issue du second tour de l’ASHBAC. Ainsi, il ne reste que les formations de Digicel, Natcom, SOGEBANK et Diri Mega qui vont croiser le fer pour l’obtention du trophée récompensant l’équipe championne. En effet, les deux derniers matchs du second tour de l’ASHBAC, ayant pour objectif de déterminer la position des équipes qualifiées pour les demi-finales, ont été joués le samedi 15 avril au local de l’ASHBAC à Babiole 7.

Pour l’occasion, sans surprise, l’équipe de Natcom s’est imposée pour dix points d’écart face à Diri Mega : 74 à 64. Avec 10 points, Evens Gédéon termine meilleur réalisateur de la rencontre devant Dutélien Didier. À l’issue de cette victoire, l’équipe de Natcom termine en tête du groupe B devant son adversaire du jour. Dans l’autre match de la soirée, les équipes de Digicel et de SOGEBANK ont livré un spectacle de grande qualité. Les fans du basket corporatif étaient aux anges. Sans nul doute, cette rencontre sera gravée dans leurs mémoires. Au fait, très motivées, les deux formations n’ont fait aucun cadeau, et ce, jusqu’au terme de la rencontre, gagnée après prolongation par la Digicel : 97 à 89. Film du match Visiblement motivées, les deux équipes ont offert un spectacle de grande envergure.

Cependant, elles se sont quittées sur le score de 16 à 16 au terme du premier quart temps. Voulant à tout prix mettre un terme à l'invincibilité de Digicel, l'équipe de SOGEBANK, bien orchestrée autour d'Elminice Isnold, a livré un second