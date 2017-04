Hausse des transferts de fonds de la diaspora

Source LLM / radio Métropole Haïti

Les autorités monétaires haïtiennes ont fait état des statistiques sur les transferts de fonds vers Haïti au cours du dernier exercice fiscal. Les responsables de la BRH informent que les transferts de fonds de la diaspora sont passés de 2,195 millions de dollars américains en 2015 à 2,358 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 7.4%.

En hausse constante depuis 20 ans les transferts de fonds de la diaspora pourraient atteindre 2,7 milliards soit 29,2% du PIB.en 2020.

M. Jean Baden Dubois, Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH) se désole que les ressources financières de la diaspora ne contribuent effectivement à une croissance de l’économie. « À part la construction de résidences, l’acquisition d’instruments aratoires et d’autres outils de production, les transferts de fonds, de la diaspora financent de plus en plus les importations de produits alimentaires ou d’habillement « , a fait valoir M. Dubois.

Les responsables de la BRH admettent toutefois que les fonds de la diaspora ont une influence positive sur le taux de change et l’inflation.

Selon les autorités haïtiennes l’émigration massive des haïtiens vers l’Amérique du Nord, les Caraïbes et l’Amérique du Sud, coïncident avec l’augmentation des transferts de fonds.

En ce qui a trait au flux sortant le gouverneur de la Banque Centrale a fait état