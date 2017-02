Ephéméride du Jour….., 22 Février 1874 – Naissance de Sténio Vincent, Président d’Haïti du 18 Novembre 1930 – 15 Mai 1941

22 Février 1874 Naissance de Sténio Vincent, Président d’Haïti du 18 Novembre 1930 – 15 Mai 1941

Ancien maire de la capitale Port-au-Prince, il mena une campagne populaire pour la présidentielle en insistant sur son opposition à l’occupation américaine de l’île. Une fois au pouvoir, cependant, il adopta une attitude intransigeante, culminant par un conflit avec le Sénat haïtien en 1935. Il créa une nouvelle constitution haïtienne lui donnant de vastes pouvoirs.

La popularité diminua en 1937, lors de son échec diplomatique face au massacre de quinze mille travailleurs haïtiens invités en République dominicaine, ordonné par le président dominicain Rafael Trujillo. Il démissionna en 1941, et Élie Lescot lui succéda.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 22 Février 2017

53ème jour de l’année, 8ème semaine de l’année

312jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

En Égypte : jour de l’Unité

———————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la pensée

Le 22 février est la journée mondiale du scoutisme (thinking day), en souvenir de la date de naissance de Lord Baden Powell, fondateur du scoutisme. À cette occasion, les scouts du monde entier sont encouragés à porter leur foulard (ou même leur uniforme).

En 2007, la journée mondiale du scoutisme a coïncidé avec le centenaire du scoutisme… une occasion de jeter un œil neuf sur les « boy scouts » et leur fondateur Lord Robert Baden-Powell…

Un peu d’histoire…

Le fondateur, B.P., convaincu que l’on pouvait apporter énormement à des jeunes en leur proposant de devenir « acteurs » de leur propre éducation, a jeté les bases du scoutisme lors d’un premier camp devenu célèbre dans l’île de Brownsea… faire vivre des jeunes en autonomie, avec un jeune à leur tête, les amener à se prendre en charge dans le respect d’un code commun, la « loi scoute »…

De ce premier camp réunissant au maximum une dizaine de personnes sont nés en quelques années de très nombreux mouvements scouts dans tous les pays (sauf totalitaires…) représentant au niveau mondial plusieurs centaines de milliers de scouts, guides, éclaireurs, louveteaux, etc…

Le scoutisme aujourd’hui

Même si les effectifs ne sont plus ceux de l’immédiat après seconde guerre mondiale, le scoutisme fait toujours vibrer de nombreux jeunes, que ce soit en France, dans toute l’Europe ou dans le reste du monde… Des rassemblements internationaux sont organisés périodiquement (jamborée, eurojam) et chaque été de très nombreux camps s’installent dans les campagnes, généralement en dehors des sentiers battus !

En savoir plus

Chaque association dispose de son propre site internet et nous vous invitons à découvrir ceux des principales associations françaises :

Scouts et Guides de France

Guides et Scouts d’Europe

Scouts Unitaires de France

Un site à visiter : www.scout.org

http://www.journee-mondiale.com/113/journee-mondiale-du-scoutisme.htm

———————————————————————————————————————

HAITI

22 Février

1804 Décret de Dessalines exigeant l’arrestation des anciens colons ayant pris part aux massacres et assassinats ordonnés par Leclerc et Rochambeau.

La réaction des colons restés au pays fut, à la suite de la publication du décret, violente, certains n’hésitant pas à parler d’un retour de leurs congénères pour rétablir le statut d’avant Janvier 1804. Le 28 avril 1804 suivant, Dessalines, après avoir juré que “jamais aucun européen ne mettra les pieds sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire” ordonna le massacre.

22 Février

1867 Attaque du palais national par les tirailleurs de la garde du président.

Le président Geffrard qui essayait d’étouffer depuis l’été de l’année 1866, des tentatives insurrectionnelles, fut trahie par une partie de des tirailleurs de sa propre garde. Il se défendit et resta maitre de la situation. Cependant, la défection de ses troupes, trois semaines plus tard, le poussa à la démission

22 Février

1915 Fin du gouvernement de Davilmar Théodore.

Menacé par les troupes de Vilbrun Guillaume Sam qui, arrivées au niveau de la plaine du Cul-de-Sac, menaçaient la capitale, Davilmar Théodore décida alors d’abandonner le pouvoir. La veille, dérogeant au protocole, il avait envoyé sa lettre de démission aux autorités militaires de Port-au-Prince plutôt qu’au Sénat. Il s’embarqua, en ce jour sur le paquebot hollandais Prins Frederick Hendrick qui se rendait à Curacao. Cinq jours plus tard, Vilbrun Guillaume Sam fit son entrée à Port-au-Prince pour se faire élire.

22 Février

Ordination épiscopale des Mgrs Pierre-André Dumas et Simon-Pierre Saint-Hillien, évêques auxiliaires de Port-au-Prince.

Les deux prêtres furent nommés par le Saint Siège le 10 décembre 2002. La cérémonie d’ordination qui eut lieu à la cathédrale de Port-au-Prince fut présidée par le cardinal Rogert Etchegaray, alors Évêque-cardinal de Porto-Santa Rufina.

22 Février

Un commando du Front de Résistance pour la Libération de la Reconstruction d’Haiti est entré au Cap-Haitien.

Une insurrection armée contre le gouvernement Aristide s’est déclenchée, le 5 février, avec la prise des Gonaïves et le contrôle de Hinche. Ces événements conduiront au départ forcé d’Aristide le matin du dimanche 29 février.

——————————————————————————————————————————La Pensée du Jour

« Nous portons en nous des merveilles que nous cherchons en dehors de nous.»

Thomas Browne

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Isabelle mais aussi

Bienheureuse Isabelle de France. Sœur de Saint Louis, elle passa sa vie dans la pauvreté, près du couvent de Longchamp, qu’elle avait fait bâtir pour les Clarisses. Les Isabelle sont délicates et honnêtes. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 2.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 22 Février 2017 Dernier Quartier

Dimanche 26 Février 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du POISSONS, comprise entre le 20 Février et le 20 MARS

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

«»

Pour découvrir la musique de «»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=R7WFXv3vCrY

https://www.youtube.com/watch?v=N3pw4SRkMgM

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

https://www.youtube.com/watch?v=aATqEnkdFwc

———————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

22 février 1512 Décès d’Amerigo Vespucci, explorateur du Nouveau Monde

Que Vespucci se soit intéressé au Nouveau Monde entrevu par Christophe Colomb, le fait est indéniable. Mais la principale question que se posent les historiens c’est le nombre de voyages que le florentin aurait réellement effectué. Le nom de Vespucci ne figure sur aucune des listes d’équipage et la seule chose que nous savons de ses voyages, nous l’apprenons à travers ses lettres.

Les routes indiquées dans certaines lettres ne correspondent pas à d’autres. Cependant, les géographes, les astronomes, les érudits et les marchands peuvent découvrir dans les lettres de Vespucci de précieuses informations (l’usage de la coca, des combats avec des tribus cannibales, la description d’animaux inconnus, l’utilisation du hamac, etc…).

Amerigo Vespucci (né le 9 mars 1454) est mort, mais son nom, ou plutôt son prénom, allait faire couler beaucoup d’encre. Chacun sait que le continent américain fut baptisé à partir du prénom du navigateur florentin. Mais comment en est-on venu là si tout le monde admet que c’est Christophe Colomb, le premier à avoir posé le pied sur le continent américain ?

Amerigo Vespucci a laissé des lettres, entres autres la lettre « Mundus Novus ». C’est ainsi que le 25 avril 1507, un ouvrage de 52 pages fut publié, dans lequel apparaissent les cartes des terres nouvellement découvertes et les récits des quatre voyages de Vespucci.

Le nom de Vespucci apparaît sur la couverture de l’ouvrage comme étant le découvreur du Nouveau Monde. A l’intérieur du livre, il est dit qu’Amerigo Vespucci a été le premier à révéler ces terres au monde. « Que l’on pourrait appeler désormais terres d’Americus ou America, puisque c’est Americus (Amérigo selon la langue) qui l’a découvertes.

22 février 1636 Décès de Santorio Santorio, médecin italien, célèbre pour ses expériences sur le métabolisme

De 1611 à 1624, il est professeur de médecine à Padoue, où il mène des expériences sur la température, la respiration et le poids.

On lui attribue la conception du thermomètre clinique, en 1612, qu’il nomme alors « thermoscope ». Ainsi que celle de la première machine médicale : le pulsilogium. Celui-ci a pour but de mesurer les battements du cœur, il sera toujours utilisé un siècle plus tard. On lui doit également l’invention du premier matelas à eau.

22 février 1732 Naissance de George Washington, Premier président des États-Unis

George Washington est né en Virginie. Il est devenu orphelin à 11 ans et a dû gagner sa vie à 16 ans. Il a été plus tard militaire et officier. Par la suite, il s’est marié avec une riche veuve qui lui a permis de devenir un des plus riches planteurs en Virginie. Il a été un des artisans de l’indépendance américaine. Son expérience militaire l’a aidé à être le chef des troupes pour l’indépendance, contre la Grande-Bretagne. L’indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776, a fait de lui un héros. En 1789, il a été élu premier président américain. Il est mort le 14 décembre 1799 au mont Vernon. La capitale du pays et un État portent aujourd’hui son nom.

22 février 1827 Décès de Charles Willson Peale, peintre américain. Fondateur du premier grand musée des États-Unis, le Peale Museum à Philadelphie.

Celui-ci ouvre officiellement ses portes le 18 juillet 1786.

Membre d’une famille d’artistes (son frère James Peale est également peintre), Peale nomma ses fils, également peintres et attirés par les sciences, en l’honneur de peintres flamands. Son fils Rembrandt (1778-1860) était un peintre renommé et l’aida lors de la construction du musée. Rubens Peale (1784-1864) souffrait d’une maladie des yeux mais n’en demeurait pas moins un artiste confirmé et un directeur de musée fidèle à son père.

22 février 1857 Naissance d’Heinrich Rudolf Hertz, ingénieur et physicien allemand.

Hertz mit en évidence en 1888 l’existence des ondes électromagnétiques imaginées par James Maxwell en 1873

Il a donné son nom aux ondes radio dites ondes hertziennes et découvert la photoélectricité.

Il est décédé le 1er janvier 1894.

22 février 1857 Naissance de Baden-Powell, fondateur du scoutisme

L’événement qui rendit Baden-Powell célèbre dans tout l’empire britannique fut le sauvetage de la petite ville de Mafeking, durant la guerre des Boers. Avec beaucoup d’astuce et de courage communicatif, il réussit à sauver la ville qui était assiégée par des troupes ennemies quatre fois plus nombreuses. Il prouva que – contrairement à ce que l’on pensait à cette époque – des jeunes étaient tout à fait capables de réussir une mission, pourvu qu’on leur fasse confiance. Baden-Powell utilisa les jeunes pour transmettre des messages à pied et à vélo.

A son retour en Angleterre, Baden-Powell fut accueilli triomphalement. Malgré ce succès et ses promotions, il abandonna sa carrière militaire. Il constata qu’un petit livre qu’il avait écrit pour des éclaireurs militaires avait un immense succès auprès des garçons britanniques. Et il recevait toujours plus de lettres de garçons lui demandant des conseils.

« À la fin de ma carrière militaire », dit Baden-Powell, « je me mis à l’œuvre pour transformer ce qui était un art d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en un art d’apprendre aux jeunes à faire la paix ; le scoutisme n’a rien de commun avec les principes militaires ».

C’est alors qu’il organisa le premier camp pour des garçons sur l’île de Brownsea en 1907. Il put y tester ses idées d’éducation par le jeu, d’indépendance et de confiance. Après l’immense succès de ce camp, il comprit que la demande des garçons était tellement grande que le mouvement ne pourrait plus être arrêté.

Il est mort le 8 janvier 1941.

22 février 1918 Naissance de l’homme le plus grand

Robert Pershing Wadlow est un Américain qui détient le record de l’homme le plus grand ayant existé. Wadlow a atteint la taille de 2,72 m pour un poids de 222 kg avant sa mort à l’âge de 22 ans.

Sa grande taille fut imputée à une tumeur dans l’hypophyse. Il était encore en phase de croissance lorsqu’il mourut des suites d’une infection provoquée par un appareil orthopédique mal positionné le 15 juillet 1940.

Il pesait 3,85 kg à sa naissance. À la fin de sa vie, ses pieds mesuraient 47 cm et ses mains 32,5 cm. Il consommait 8 000 calories par jour. Le tableau ci-dessous résume sa croissance :

Âge taille poids

5 ans 1,63 m 48 kg

8 ans 1,83 m 77 kg

11 ans 2 m 95 kg

15 ans 2,34 m 161 kg

20 ans 2,61 m 218 kg

21 ans 2,65 m 223 kg

22 ans 2,72 m (8’111/2) 199 kg (520lbs)

22 février 1932 Naissance d’Edward Kennedy, Sénateur

Edward Moore Kennedy est le plus jeune des garçons de la famille Kennedy. C’est aussi celui sur lequel les jugements les plus contradictoires ont été prononcés. Sa carrière politique est facilitée par ses relations familiales, mais également par ses talents ; Joseph Kennedy, son père, disait de lui qu’il était » le meilleur politicien » du clan. En 1962, il conquiert le siège de sénateur du Massachusetts que son frère, John, avait occupé. Son activité sénatoriale reste discrète, d’autant plus qu’en 1964 il est victime d’un accident d’avion qui le confine sur un lit d’hôpital pendant plusieurs mois. On parle de plus en plus de lui après l’assassinat de Robert Kennedy. John n’avait-il pas déclaré un jour : » Je suis entré dans la politique parce que Joe est mort. S’il m’arrive quelque chose, Bob prendra la place. S’il arrive quelque chose à Bob, Ted prendra le flambeau » ! De fait, celui-ci joue les premiers rôles au Sénat et se pose en sérieux prétendant à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle. Mais une tragédie vient assombrir l’avenir du dernier Kennedy : le 19 juillet 1969, l’une de ses secrétaires, Mary Jo Kopechne, se noie, après une soirée passée avec des amis et Edward Kennedy, au large de la petite île de Chappaquiddick (Massachusetts), et Edward, qui était aux commandes, n’a rien fait pour tenter de la repêcher. Sa carrière politique est sur le point de tourner à la catastrophe : il fait, grâce à une allocution télévisée dans laquelle il admet ses torts, un étonnant rétablissement.

Réélu au Sénat en 1970, il ne sera pas candidat à la présidence de 1972. Pourtant, Edward Kennedy n’en demeure pas moins un sénateur sérieux, dont les votes et les initiatives le classent parmi les libéraux. Il appuie les projets de loi qui visent à assurer les droits civiques aux Noirs, à combattre la pauvreté, à contrôler la vente des armes, à étendre le bénéfice de la sécurité sociale.

Il demeure, au Sénat, une figure de proue du Parti démocrate.

Il est mort le 25 août 2009.

22 février 1940 Intronisation du Dalaï Lama au Tibet

Le quatorzième Dalaï Lama, Tenzin Gyatso, est né en 1935 à Takster au Tibet. C’est un fils d’agriculteur qui est Choisi cinq jours après sa naissance, reconnu à l’âge de deux ans et, à cinq ans, il est ordonné ou intronisé quatorzième Dalaï Lama dans la capitale, Lhasa, le 22 février 1940. En 1949, les communistes arrivent au pouvoir en Chine et, niant les revendications de l’indépendance du Tibet, y envoient leurs troupes en 1950 pour « libérer » et « civiliser » la population. C’est en 1950, à l’âge de 16 ans, que le Dalaï Lama devient chef d’Etat et du gouvernement. Il passe les neuf années qui suivent à la recherche d’une solution pacifique à la crise, avant d’être obligé de fuir en Inde, où il établit, à Dharamsala, le gouvernement tibétain en exil.

Inlassablement et encore aujourd’hui, il croit à une entente négociée avec la Chine pendant que son peuple souffre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /