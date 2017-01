Persistance de l’inflation dans l’économie, quid des prévisions jusqu’à Février 2017 ?

Le futur président élu d’Haïti, Jovenel Moise, devra travailler d’arrache pied et se débrouiller avec le prochain gouvernement, pour respecter ses engagements pris envers cette population qui continue de voir son pouvoir d’achat diminuer par rapport à la croissance du rythme de l’inflation dans une économie qui ne crée pas d’emplois.

En effet, en novembre 2016, les pressions inflationnistes se sont accentuées dans l’économie et ont dépassé ainsi les premières prévisions de la BRH. L’inflation mesurée par la variation annuelle de l’Indice des Prix à la Consommation a atteint 14,2 % en novembre dernier contre 13,3 % et 12,5 % respectivement en octobre et septembre 2016.

Par contre, sur base mensuelle, le taux d’inflation a enregistré une décélération, passant de 1,8 % en octobre à 1,5 % en novembre 2016. Cette décélération est imputable principalement à la baisse du rythme de dépréciation de la gourde par rapport au dollar ÉU et au ralentissement de l’inflation globale chez nos principaux partenaires commerciaux, selon les explications fournies par les experts de la BRH.

L’évolution de l’inflation globale en rythme mensuel reflète celle de la croissance de l’indice des prix de tous les postes de dépenses à l’exception des fonctions « Santé » et « Autres biens et services » qui ont crû de 0,4 % et 2,7 % respectivement en novembre 2016 contre 0,2 % et 1,7 % le mois précédent. Il faut dire que l’inflation du mois de novembre 2016 est principalement influencée par le comportement de l’IPC de la fonction de consommation « Alimentation, boissons et tabac » et la fonction« Loyer, énergie et eau ».

En termes de prévisions, la Banque de la République d’Haïti (BRH), estime que l’inflation en rythme mensuel s’établira à 1,5 % ; 1,4 % et 1,1 % pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017 respectivement. Tandis qu’en glissement annuel, la tendance à la hausse de l’inflation devrait se poursuivre en décembre 2016 et janvier 2017, avant d’afficher un ralentissement en février 2017, soit 14,7 % ; 15,2 % et 14,9 % respectivement.

Du pain sur la planche pour le prochain gouvernement, avec un entrepreneur agricole à la tête de l’Etat, qui devra trouver la formule la plus efficace pour casser cette tendance inflationniste dans l’économie et améliorer le pouvoir d’achat des ménages en Haïti.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com