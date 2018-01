Haïti – Actualité : Zapping…

Camion contre tap-tap au moins 3 blessés :

Mardi en début de soirée à Cité Soleil, un camion-bascule, dont le chauffeur a perdu le contrôle, a percuté violemment et renversé une camionnette tap-tap, non loin de la mairie. L’accident a fait au moins trois blessés qui ont été transportés d’urgence à l’hôpital par une ambulance du Centre Ambulancier National (CAN).

100,000 CIN renouvelées sur plus de 4 millions :

Lundi, Jude Jacques Élibert, le Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI) a confirmé qu’à date, plus de 100,000 Cartes d’Identification Nationale (CIN) sur plus de 4 millions expirées le premier janvier 2018, ont déjà été renouvelées depuis le commencement des opérations début octobre 2017 Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-22278-haiti-avis-debut-du-renouvellement-des-cin-expirees.html

Inscriptions des blocs politiques :

Mardi, conformément aux articles 54, 55, 56, 57 et 61 du règlement intérieur de la Chambres des Députés sur l’inscription des groupes politiques, le Bureau de la Chambre a procédé à l’inscription des blocs politiques. 4 blocs se sont présentés : le bloc « Groupe Parlementaire à l’Écoute du Peuple » (GPEP) comptant 13 députés, le bloc « Alliance Parlementaire pour Haïti » (APH) comptant 71 députés, le Bloc « Vérité, OPL et Allié » comptant 17 députés et le bloc « Groupe Parlementaire pour la Stabilité » comptant 13 députés dont 5 absents.

AVIS : Carnaval de Port-de-Paix :

En prélude à l'organisation du Carnaval 2018, la Mairie de Port-de-Paix porte à l'attention des responsables de bandes à pied, des Dj's, des formations musicales, des groupes masqués et toutes autres entités intéressées à prendre part à ces festivités de passer s'inscrire à la mairie.