Haïti – Actualité : Zapping…

« C’est plus que du feu et de la furie à la Maison Blanche » dixit Sénateur Dumont :

« Même en temps de guerre on n’insulte pas un peuple. C’est plus que du feu et de la furie à la Maison Blanche » a déclaré le Sénateur de l’Ouest, Patrice Dumont du « Rassemblement des Patriotes Haïtiens (RPH) suite aux propos attribués au Président Trump Lire aussi :http://www.haitilibre.com/article-23259-haiti-flash-reactions-du-gouvernement-haitien-aux-propos-du-president-trump.html

AVIS diaspora France : Messe de Requiem :

Vendredi, en ce triste anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, l’Ambassade d’Haïti en France a eu une pensée particulière pour tous les survivants et les victimes de ce drame. Elle en profite pour informer la communauté haïtienne de France et les amis d’Haïti qu’une messe de Requiem sera célébrée ce dimanche 14 janvier 2018 à 17h en mémoire des défunts à l’Eglise Paroissiale de Saint Georges, 75019 Paris.

Fermeture Consulat d’Haïti à Atlanta :

Le Consulat général d’Haïti à Atlanta informe le public en général et la communauté haïtienne en particulier que le Consulat sera fermé le lundi 15 janvier 2018 à l’occasion de « Martin Luther King Jr. Day ». Le Consulat reprendra le cours normal de ses activités, mardi 16 janvier.

AVIS activités pré-carnavalesques :

Léon Ronsard Saint-Cyr, le Secrétaire d’État à la Sécurité Publique informe le public en général et les carnavaliers en particuliers que les activités et festivités pré-carnavalesques programmées les dimanches précédant les jours gras ne doivent pas se poursuivre après…………………………...lire la suite sur haitilibre.com