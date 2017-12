Le MICT dispose d’un nouveau bâtiment

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Docteur Max Rudolph SAINT-ALBIN, accompagné de son Directeur Général, Monsieur Fednel MONCHERY, de son Directeur de Cabinet, des Directeurs techniques et Coordonnateurs d’Unités au MICT, a reçu dans la matinée du jeudi 21 décembre 2017, de l’Unité de Construction et de logements des Bâtiments publics (UCLPB) et de la firme de construction OECC, les clés du nouveau bâtiment du MICT.

Dans ses propos de circonstance, le Ministre de l’Intérieur, le Docteur Max Rudolph SAINT-ALBIN, a salué la volonté du Président de la République, Jovenel MOISE et du Premier Ministre, Jack Guy LAFONTANT, de renforcer les institutions publiques et les pouvoirs de l’État et d’insuffler une nouvelle image au pays, à travers la construction, dans l’aire du Champs de Mars entre autres, de divers bâtiments publics dont le Ministère de l’Intérieur. « Ce nouveau bâtiment redonne au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales l’image qu’il doit avoir, un ministère équipé, tourné vers la modernité et qui est prêt à servir les citoyens et les collectivités.», a-t-il déclaré.

Le Titulaire du MICT a par ailleurs remercié la firme OECC pour le travail accompli et l’UCLPB pour la supervision des ouvrages, qui a permis au nouveau bâtiment du Ministère de l’Intérieur de voir le jour.

Le Ministre SAINT-ALBIN dit compter sur l’appui technique de l’OECC pour la transmission des connaissances aux techniciens haïtiens qui devront assurer la charge effective du fonctionnement du bâtiment. Il en a aussi profité pour remercier………………………...lire la suite sur metropolehaiti.com