Quand la D3 est en train de livrer son verdict

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Huit équipes, divisées en quatre groupes, Sud I et Sud II, Nord I et Nord II, disputent les play-offs du championnat national de D3. Au terme des demi-finales de groupe, les équipes de Port-Salut et d’AFC Camagnol (groupe Sud II) ont fait forte impression, à l’inverse des autres vainqueurs qui ont dû passer par la fatidique séance des tirs aux buts pour valider leur billet.

Sur la ligne de départ, elles étaient une centaine d’équipes, issues des dix départements du pays, à disputer la phase régulière du véritable championnat national, coiffé par le responsable des ligues, Gymps Joseph. Arrivées aux play-offs, seulement huit y sont parvenues pour décrocher les quatre billets donnant accès à la deuxième division. Le Violette AC en finale de groupe Dans la zone Sud I, l’équipe de Victoria (Jacmel), tenue en échec (2-2) par Stars 509, s’est hissée en finale de cette zone en s’imposant aux tirs aux buts (3-1). De son côté, le Violette AC, neutralisé (1-1) par son homologue de La Réserve, a obtenu sa qualification au terme de la fatidique séance des tirs aux buts (4-3). Ainsi, les équipes du Violette AC et de Victoria ont pris rendez-vous à Léogâne pour en découdre en finale de groupe, le dimanche 17 décembre au parc Gérard Christophe. Après avoir brillé en demi-finale de groupe, les équipes…………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com