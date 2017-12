Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 13 au mardi 19 décembre 2017

P-au-P, 14 déc. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 13 au mardi 19 décembre 2017.

Du vendredi 10 novembre jusqu’au mardi 22 décembre 2017, Activités culturelles

À Port-au-Prince : expositions, projections-débats, conférences, ateliers, causeries, dans le cadre du cycle d’activités autour de la déclaration universelle des droits humains, autour du thème « lutter pour l’humain, liberté, égalité, justice »

Du mardi 12 au samedi 16 décembre 2017, Exposition

9 :00 – 4 :00 pm, Bibliothèque Monique Calixte (Bmc) : Exposition de livres sur les métiers -143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 14 décembre 2017, Cinéma

2 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film « Life Support », un téléfilm américain réalisé par Nelson George, Jim McKay et Hannah Weyer en 2007. Il met en vedette Queen Latifah, Wendell Pierce et Evan Ross. Ce film qui dure 88 minutes est basé sur la vraie histoire d’Andrea Williams, une femme porteuse du Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome immuno-déficitaire acquis (Vih/Sida).

Cette projection se fait en marge de la journée internationale de la lutte contre le Vih-Sida afin de sensibiliser le public à la pandémie du sida et apporter du soutien aux personnes qui vivent avec le Vih-sida – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 14 décembre 2017, Littérature

5:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Présentation de la bande dessinée « Zanfan Libète », de……………………………………..lire la suite sur alterpresse.org