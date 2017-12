Les titres de l’actualité du vendredi 8 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Comme prévu, l’office de la protection du citoyen et de la citoyenne a procédé, ce vendredi, à la remise des prix aux 10 lauréats du concours de textes sur les Droits Humains. Greef Bouloge Pétion de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince est le lauréat des lauréats du côté des Etudiants alors que dans la catégorie « Elèves », c’est Gaëlle Christina Michel du collège de Saint-Louis de Bourdon qui a remporté la palme.

Les lauréats reçoivent notamment des bourses d’Etudes, des ordinateurs portables, des tablettes et ouvrages.

Clôture, ce vendredi, à l’Hôtel Karibe, du 32e congrès de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune. Plusieurs centaines d’avocats issus de plusieurs pays ont pris part à ces assises organisées autour du thème : Les Avocats de l’Espace francophone au service du développement économique et social ».

La plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains s’apprête à fêter ses 26 ans d’existence ce dimanche 10 Décembre. En prélude à cette célébration, une journée de réflexion a été organisée, ce vendredi, dans les locaux de l’organisation. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Alermy Piervilus, a dressé un bilan mitigé des réalisations de cette structure au cours de ses 26 ans d’existence.

Une session d’assises criminelles avec et sans assistance de Jury aura lieu, du 11 au 22 Décembre prochain au Tribunal de 1ère instance de la Croix-des-Bouquets. Une trentaine de cas seront entendus par le tribunal criminel, informe le Doyen, Maitre Lyonel Ralph Dimanche.

Le Ministre des Finances est invité, le jeudi 14 Décembre, à la chambre des Députés par la commission Economie et Finances. Jude Alix Patrick Salomon qui devra se faire accompagner notamment des responsables de certaines directions du MEF et d’autres institutions relevant dudit Ministère aura à s’expliquer sur la situation économique et financière du pays, selon le président de ladite commission, Yvon Geste.

A l’occasion de la célébration, ce vendredi, de la fête de l’Immaculée Conception, Sainte Patronne de la ville de port-de-paix, le Président Jovenel Moise a remis 7 Camions et 3 loaders aux responsables départementaux des TPTC. Ces équipements sont destinés notamment à la construction de routes et de ponts dans la région.

Des incidents ont été enregistrés vendredi après-midi, à la procession organisée par l’Eglise Catholique à la capitale….Des individus qui se trouveraient à l’intérieur de la faculté d’Ethnologie ont lancé des pierres en direction de la foule provoquant une grande panique.