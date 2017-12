Les titres de l’actualité du mercredi 6 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Des individus armés ont attaqué, en milieu de journée, ce mercredi, à Bourdon, un couple qui se trouvait dans son véhicule. La femme enceinte de jumeaux et son mari ont été grièvement blessés, a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH.

Gary Desrosiers précise que le policier Davidson Cius, en instance de révocation, et un autre présumé bandit Aldoni Charles ayant participé à cette attaque ont été appréhendés. L’Inspecteur Desrosiers n’était pas en mesure de dire s’il s’agissait d’une tentative de kidnapping soulignant qu’une enquête est en cours.

Renvoi du policier accusé d’avoir abattu des civils, 2 blâmes, 1 mise en disponibilité, prise en charge des agents blessés : Telles sont entre autres recommandations faites par l’Inspection Générale de la PNH qui a présenté, ce mercredi, son rapport sur les événements du 13 Novembre à Grand Ravine au cours desquels au moins 10 personnes dont 2 policiers ont été tuées.

L’IGPNH réclame également un accompagnement psychologique en faveur des policiers ayant participé à l’opération, et d’autres accompagnements pour les familles des policiers et civils tués lors de l’opération. Ce rapport sera transmis au parquet et à la DCPJ pour les suites légales, selon le porte-parole adjoint de l’IGPNH, le commissaire divisionnaire, Jean-Claude Benjamin.

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus et le protecteur du citoyen, Renan Hédouville, ont effectué, ce mercredi, une visite au Pénitencier national en vue de s’enquérir des conditions de détention au plus grand centre carcéral du pays. Ils se sont entretenus avec le Directeur de l’administration pénitentiaire, le commissaire divisionnaire Jean Gardy Muscadin.

Le protecteur du citoyen compare le pénitencier à une écurie alors que le chef du parquet informe avoir mis sur pied une cellule travaillant sur les cas des personnes qui méritent d’être graciées. Me Clamé Ocnam Daméus dit tabler sur un millier de libérations.

Ouverture, ce mercredi, à l’Hôtel Karibe, du 32e congrès de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune. Ces assises organisées autour du thème : Les Avocats de l’Espace francophone au service du développement économique et social » s’étendront jusqu’au 9 Décembre prochain.

Le Ministère de l’Education Nationale interdit les pratiques de sous-traitance des cours dans les écoles fondamentales publiques et lycées à partir du 8 Janvier 2018. Seuls les enseignants titulaires sont habilités à dispenser leurs cours, selon une note du MENFP précisant qu’en cas d’absences répétées sans justification, ils seront remplacés automatiquement suivant les procédures établies.