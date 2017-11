Éphéméride du jour ….., 29 novembre 1929 // Décès de Pierre François Joseph Benoit Rosalvo Bobo dit Rosalvo Bobo, personnalité politique haïtienne

Le docteur Rosalvo Bobo, médecin de formation, joua un rôle de premier plan dans les affaires haïtiennes, jusqu’à l’occupation américaine de 1915.

Le 14 octobre 1914 : Rosalvo Bobo attaque la prison du cap pour libérer les rebelles qui y étaient détenus. L’assaut est repoussé, et Rosalvo Bobo se réfugie au consulat allemand.

Le 18 octobre 1914 : A court de fonds, le ministre de l’Intérieur, Charles Zamor, évacue le cap, pendant que son frère, le président Oreste Zamor mène ses troupes vers Port-au-Prince.

Le 19 octobre 1914 : Oreste Zamor ayant laissé le Cap, Rosalvo Bobo sort du consulat allemand et se proclame chef civil de la révolution. Joseph Davilmar Théodore est proclamé président et nomme Rosalvo Bobo, ministre de l’intérieur. Mais le gouvernement de Davildar Théodore est contraint de démissionner début de l’année 1915 en raison des pressions américaines. Jean Vilbrun Guillaume Sam devient président de la République haïtienne.

Au moment du débarquement des marines, il était le chef reconnu de la révolution qui venait de renverser le gouvernement du président Sam. Il était le favori dans la course à la présidence. Mais l’amiral américain William Caperton, chef des troupes d’occupation, l’écarta comme ennemi des États-Unis, au profit du sénateur Philippe Sudre Dartiguenave. Sous l’occupation américaine il a dit « Je préfère mourir enveloppé dans mon drapeau que de servir l’étranger ».

Aujourd’hui, 29 Novembre 2017

333ème jour de l’année, 48ème semaine de l’année

32jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de la Serbie

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (ONU)

En 1977, l’Assemblée générale de l’ONU a demandé que soit célébrée chaque année, le 29 novembre, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Car c’est le 29 novembre 1947 qu’elle avait adopté la résolution sur le partage de la Palestine.

L’Assemblée, le 3 décembre 2001, a autorisé le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à continuer à promouvoir l’exercice de ces droits, à apporter à son programme de travail les aménagements qu’il jugerait nécessaires compte tenu de l’évolution de la situation et à mettre l’accent sur la nécessité de mobiliser aide et appui en faveur du peuple palestinien.

Le 3 décembre 2003, l’Assemblée a souligné la nécessité de s’attacher à la vision de la solution de deux États et au principe de la terre contre la paix, et d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Elle a également souligné la nécessité d’assurer le retrait d’Israël du territoire palestinien occupé depuis 1967 et d’assurer la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien dont, au premier rang, le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant.

UN FAIT A RETENIR

29 Novembre 1580 Francis Drake fut le premier anglais à faire le tour du monde

Le navigateur anglais débarque à Plymouth en Angleterre. Il devient le deuxième homme, après l’expédition de Magellan arrivée en 1522 en Espagne, à réussir la « circumnavigation ». Parti en décembre 1577 avec cinq navires, il revient trois ans plus tard avec un seul bateau, le « Golden Hind ». Pour préparer une telle aventure, il s’était emparé de cartes de capitaines portugais. Il passa le cap Horn et fut déporté par les vents jusqu’à 57 degrés Sud, ce qui lui permit d’infirmer la présence d’un continent austral à ces latitudes. Vers le Nord, il serait monté jusqu’à Vancouver le long des côtes de l’Amérique du Sud et Nord (il en profita pour attaquer et piller les colonies espagnoles de la côte ouest des Amériques). De retour, il fut anobli par la reine Élisabeth.

HAITI

29 Novembre

1791 Arrivée au Cap de la première commission civile

Composée de Frédéric-Ignace de Mirbeck, de Philippe-Rose Roume et d’Edmond de Saint Léger, ces commissaires envoyés par l’Assemblée Nationale trouvèrent une colonie en effervescence. Les esclaves venaient à peine de conclure un pacte pour mettre fin à leur état de servitude. Deux des commissaires (Mirbeck and Saint Léger) abandonnèrent l’île quelques cinq mois après leur arrivée.

29 Novembre 1801 Le général Moïse, neveu par adoption de Toussaint est fusillé

Commandant militaire du Nord, il prit parti pour les cultivateurs noirs du Département du Nord qui se rebellèrent contre le système d’exploitation instauré par Toussaint Louverture, son oncle. Il s’insurgea contre ce dernier dans la nuit du 21 au 22 octobre 1801. Il fut immédiatement arrêté par Henri Christophe et condamné.

29 Novembre 1803 L’armée indigène entra triomphalement au Cap-Haitien

Après la bataille de Vertières (18 novembre), les Français avaient perdu tout espoir de reconquérir le cap qui revint en ce jour sous le contrôle de l’armée indigène.

29 Novembre 1844 Suspension de la Constitution de 1843

Promulguée par Rivière Hérard le 30 Décembre 1843, la Constitution de 1843 fut suspendue par le président Guerrier qui instaura une dictature.

29 Novembre 1987 Avortement des élections générales

Ces élections devaient être les premières à se tenir sous l’empire de la Constitution de 1987. Des membres d’un secteur hostile à ces joutes se sont intervenus de façon violente au matin des élections en massacrant des votants dans un des bureaux de votes de Port-au-Prince et un journaliste Dominicain qui essayait de filmer l’événement. A la mi-journée, le CNG décréta l’annulation de ces élections.

29 Novembre 2000 A l’élection présidentielle en Haïti, la victoire de Jean-Bertrand Aristide est confirmée

L’actualité du monde, dans le passé

29 novembre 1226 Le nouveau roi de France, Louis IX (Saint Louis), est sacré à Reims

Louis IX n’a que 12 ans quand il est sacré roi le 29 novembre 1226 à Reims par l’évêque de Soissons, Jacques de Bazoches. La régence est assurée par sa mère, Blanche de Castille, avec le titre de «baillistre». Elle garda assez longtemps une grande influence sur le pouvoir, au-delà de la majorité du roi, réputé majeur le 25 avril 1234. En 1234, elle organise le mariage de Louis IX avec Marguerite, la fille du comte de Provence Raymond-Béranger V espérant ainsi agréger le comté de Provence au royaume de France, puisque le comte de Provence a quatre filles.

Louis IX prend effectivement le pouvoir à partir de 1241. Il investit son frère Alphonse du comté de Poitiers afin de contraindre la noblesse poitevine à rendre hommage. La rébellion de Hugues X de Lusignan lui permet d’asseoir son autorité en une campagne courte (28 avril 1242 au 7 avril 1243) et dans le même temps, de pousser son avantage jusqu’au Quercy pour y déloger le roi d’Angleterre Henri III qui a décidé de rompre la trêve de 1238.

29 novembre 1268 Décès du pape Clément IV

Guy Foulques, né à Saint-Gilles, est le 183e Pape de l’Église catholique (règne : 5 février 1265 – 29 novembre 1268).

Guy Foulques, grand juriste, fut marié et eut des enfants (et une descendance attestée jusqu’à nos jours) avant d’entrer dans les ordres, veuf, et d’entamer une carrière au service de l’Église. Il fut le conseiller de saint Louis. Devenu pape sous le nom de Clément IV, il mena une politique ambitieuse et fut l’ami de saint Thomas d’Aquin.

29 novembre 1314 Décès du roi « Philippe le Bel »

Philippe IV de France, dit « Philippe le Bel » ou le roi de fer, fut roi de France de 1285 à 1314.

Devenu roi à l’âge de 17 ans, à la mort de son père en octobre 1285, Philippe le Bel est considéré comme un monarque important par les historiens.

Sous son règne, le royaume de France atteignit l’apogée de sa puissance médiévale. Il était, avec plus de 13 millions d’habitants, l’État le plus peuplé de la Chrétienté ; il connaît une grande prospérité économique ; le pouvoir royal accomplit de nombreux progrès, si bien qu’on voit dans Philippe IV, entouré de ses « légistes », le premier souverain « moderne » d’un État puissant et centralisé.

Plusieurs procès et scandales, privés ou politiques, entourent la figure de Philippe IV d’une aura douteuse. Sont souvent cités le procès de l’évêque de Troyes, le procès de l’évêque de Pamiers, Bernard Saisset , Surnommé par ses ennemis tout comme par ses admirateurs le « roi de marbre » ou « roi de fer », il se démarque par sa personnalité rigide et sévère. L’un de ses plus farouches opposants, l’évêque de Pamiers Bernard Saisset, dit d’ailleurs de lui : « Ce n’est ni un homme ni une bête.

29 novembre 1777 Fondation de San José (Californie), sous le nom du Pueblo de San José de Guadalupe

La première colonie permanente européenne de Californie et de la région de San Jose est fondée par les Espagnols en 1769 avec le presidio de Monterey et la Mission San Carlos Borromeo de Carmelo, établies par le père Junípero Serra. Sur les ordres d’Antonio María de Bucareli y Ursúa, vice-roi de Nouvelle-Espagne, San Jose est fondée sous le nom de Pueblo de San Jose de Guadalupe (en l’honneur de Joseph) le 29 novembre 1777 dans le but de fonder une communauté agricole. Il s’agit de la première communauté civile en Alta California.

29 novembre 1781 Le Zong et les esclaves

Le Zong quitta l’Afrique le 6 septembre 1781. Son capitaine était Luke Collingwood. Leur première destination devait être la Jamaique le 27 novembre. Ils sont arrivés sur l’île qu’ils croyaient être la Jamaique. À cause de surpeuplement, de malnutrition et de maladie, sept membres d’équipage et environ 60 esclaves sont décédés pendant le voyage et jetés à la mer au fur et à mesure de leur mort.

Le 29 novembre, le capitaine décide de se débarrasser de toute sa cargaison de noirs en les faisant jeter à la mer. Les raisons sont au nombre de deux: beaucoup d’esclaves sont malades et comme il a enfreint la loi en surchargeant le navire, il peut devoir en tenir compte. Le capitaine Luke Collingwood succombera de maladie avant la fin du voyage. Le propriétaire du navire réclama un dédommagement de son assurance pour la perte de sa cargaison. Non seulement il n’a pas eu gain de cause mais de plus, il se mit à dos l’opinion publique qui de plus en plus penchait pour l’abolition de l’esclavage. Ce fait a donc été favorable à l’arrêt du commerce des esclaves.

29 novembre 1812 Bataille de la Bérézina

Les dernières troupes françaises franchissent la rivière

La Bataille de la Bérézina eut lieu du 26 au 29 novembre 1812 près de la rivière Bérézina (dans l’actuelle Biélorussie), entre l’armée française de Napoléon Ier et les armées russes, de Koutousov, de Wittgenstein et de Tchitchagov, après l’échec de la Campagne de Russie.

Après avoir autant que possible reporté l’échéance, les deux ponts sont incendiés à 8 h 30. La rive gauche de la Bérézina offre alors le spectacle tragique, d’hommes, de femmes et d’enfants se précipitant à travers les flammes des ponts ou tentant de traverser à la nage.

Les cosaques russes, trouvant le passage libéré après le départ de Victor, arrivent à 9 h 30. Ils s’emparent du butin abandonné par la Grande Armée et font de nombreux prisonniers.

29 novembre 1849 Naissance de sir John Ambrose Fleming

Ingénieur électricien britannique né à Lancaster

il imagina la diode, l’ancêtre des lampes électroniques

En 1904, il invente et brevète la lampe à deux électrodes qu’il appelle la valve à oscillations. C’est la première diode, que l’on a appelé aussi la valve thermionique, lampe ou tube à vide, kenotron, ou valve de Fleming. Cette invention a été souvent considérée comme le début de l’électronique. Elle lui a valu la médaille Franklin en 1935. Il est décédé le 18 avril 1945.

En 1906, Lee De Forest aux États-Unis rajouta une électrode dans la valve de Fleming, la triode était née.

29 novembre 1864 Massacre de Sand Creek, Colorado

Après plusieurs années de combats entre l’armée américaine et les Cheyennes, ceux-ci sont contraints à se rendre en septembre 1864. La rencontre entre des délégués américains et des chefs de tribus dont Black Kettle, amène à un accord et la tribu de Black Kettle campe à 40 milles du Fort Lyon se croyant sous leur protection. Le colonel John M. Chivington, missionnaire, éprouvait une haîne sans borne envers les Indiens et prônait le génocide.

Aux premières heures de la journée du 29 novembre 1864, il était à la tête d’un régiment de volontaires du Colorado en direction de la réserve Cheyenne de Sand Creek, où une bande conduite par Black Kettle, un chef pacifique bien connu, avait établi son camp. Les officiers de l’Armée Fédérale avait promis la sécurité à Black Kettle s’il retournait dans la réserve, et de fait il faisait flotter le drapeau américain et le drapeau blanc de trêve au-dessus de sa tente, mais Chivington ordonna néanmoins une attaque contre ce village sans méfiance (défense). Après plusieurs heures de combat, les volontaires du Colorado avaient perdu seulement neuf hommes dans ce processus meurtrier, contre 200 à 400 Cheyennes, la plupart des femmes et des enfants. Après le massacre, ils scalpèrent et mutilèrent sexuellement de nombreux corps, avant d’exhiber leurs trophées devant les foules en délire de Denver.

Chivington fut d’abord largement félicité, puis le Congrès commença une enquête au sujet de Sand Creek. Aucune accusation criminelle ne fut retenue contre lui. Un juge de l’Armée, cependant, déclara publiquement que Sand Crek avait été: « a cowardly and cold-blooded slaughter, sufficient to cover its perpetrators with indelible infamy, and the face of every American with shame and indignation. » Bien qu’il ne fut jamais puni pour son rôle dans le massacre de Sand Creek, Chivington en paya moralement le prix, en vivant la fin de sa vie écarté de la société.

29 novembre 1907 Florence Nightingale est la première femme à recevoir l’ordre du mérite

Florence Nightingale s’est distinguée 50 années auparavant durant la guerre de Crimée en imposant dans les hôpitaux de campagne des mesures d’hygiène très strictes ainsi que de la nourriture saine. Elle demande que les infirmières soient formées et crée pour cela une école en Grande-Bretagne : ce sont les prémices du métier d’infirmière.

En 1883, Florence Nightingale fut décorée de la Royal Red Cross par la Reine Victoria. En 1908, on lui décerna l’Honorary Freedom of the City of London.

29 novembre 1922 La tombe de Toutânkhamon ouverte au public

Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutânkhamon le 4 novembre 1922, permet au public (journalistes et photographes) de la visiter.

29 novembre 1924 Première partie de hockey au Forum de Montréal

Le premier Forum de Montréal, construit au coût de 1,5 million de dollars et d’une capacité de 9 000 sièges, ouvre ses portes.

Pour l’occasion le Canadien de Montréal et les Saint-Patrick’s de Toronto s’affrontent mais ce n’est pas la patinoire du Canadien qui joue habituellement ses parties à l’arèna Mont-Royal. Ce forum est prévu pour recevoir le Club de Montréal qui deviendra en 1925 les Maroons de Montréal. Les deux équipes de Montréal (Maroons et Canadiens) s’affronteront pour la première fois à cet endroit, le 27 décembre, devant 12 000 amateurs. Le match se termine au compte de 1 à 1.

29 novembre 1924 Décès de Giacomo Puccini

Giacomo Puccini compositeur italien, est né le 22 décembre, 1858.

Il est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

opéras :

La bohème

La Tosca

Madame Butterfly

Manon Lescaut

La fanciulla del West

Turandot (inachevé)

Il est décédé à Bruxelles d’un arrêt cardiaque dû à un cancer de la gorge à l’âge de 65 ans.

29 novembre 1926 Le bateau passager est coulé volontairement

Le bateau passager Le Météor, symbole du développement du Témiscamingue, est coulé volontairement face au Fort-Témiscamingue. Son épave sera retrouvée en 1976 par des membres de la Société sous-marine d’Ottawa. Construit au cours de l’hiver 1886-87 par la Compagnie du chemin de fer du Témiscamingue, le navire a fait sous le nom de La Minerve le service régulier entre Témiscaming et Ville-Marie, assurant le transport de passagers, de marchandises et de la poste. Il a été acheté par la Compagnie de navigation de Ville-Marie en 1916 et rebaptisé Le Météor après avoir subi d’importantes transformations.

29 novembre 1932 Naissance de Jacques Chirac

Jacques Chirac, né dans le 5e arrondissement de Paris, est un homme d’État français.

Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1976) puis du socialiste François Mitterrand (1986-1988), il a été le 5e Président de la Ve République et 22e Président de la République du 17 mai 1995 au 16 mai 2007.

Il fut également le premier maire de Paris (1977-1995).

Il siège ensuite au Conseil constitutionnel, dont il est membre de droit en tant qu’ancien président de la République, jusqu’au 9 décembre 2010, date à partir de laquelle il se met en retrait du fait de son état de santé et de ses ennuis judiciaires. En 2011, il est condamné à deux ans de prison avec sursis dans le cadre de l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris.

29 novembre 1940 Naissance de Denny Doherty

Denny Doherty, né à Halifax (Canada) et mort le 19 janvier 2007 à Mississauga (Canada), est un acteur et compositeur canadien.

Il commence sa carrière à l’âge de 15 ans avec l’orchestre de danse de Peter Power à Halifax, puis chante successivement avec divers groupes pop et folk tels que The Hepsters, The Colonials et The Halifax Three.

Avec une voix décrite comme doux ténor, Denny Doherty est le chanteur principal et compositeur, de 1965 à 1968 à Los Angeles, de l’ensemble vocal le plus populaire du moment, The Mamas and the Papas (avec Elliott ainsi que John et Michelle Phillips). Ce quatuor connut plusieurs succès (notamment « California Dreaming »,

« Monday, Monday » et « I Saw Her Again ») et enregistre cinq disques pour ABC-Dunhill. Doherty coécrit plusieurs chansons à succès avec John Phillips, dont « I Saw Her Again » et « Got a Feelin ».

29 novembre 1945 Création de la République fédérale socialiste de Yougoslavie

seconde Yougoslavie

Création de la République fédérale socialiste de Yougoslavie par le chef communiste croate Josip Broz dit Tito. Il y régna jusqu’à sa mort le 4 mai 1980.

La République populaire fédérative de Yougoslavie est composée de six républiques : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Slovénie et la Serbie.

Elle prit fin en 1991 avec la sécession de la Slovénie et de la Croatie, suivies des déclarations d’indépendance de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine. La Serbie et le Monténégro ont alors proclamé la troisième Yougoslavie: la République fédérale de Yougoslavie, qui correspond essentiellement au règne de Slobodan Milosevic (1992-2000).

29 novembre 1947 L’ONU scinde la Palestine

L’Assemblée générale de l’ONU réunie à New York, prend la décision de partager la Palestine en deux états: un état arabe et un état juif. L’administration de Jérusalem relèvera de l’organisation internationale. Le Conseil de la ligue arabe s’oppose à cette décision et très vite les affrontements commencent entre juifs et arabes. Le nouvel état d’Israël naîtra le 14 mai 1948. Dès ses premiers jours, il sera envahi par l’Egypte, le Jordanie, l’Irak, la Syrie et le Liban.

29 novembre 1949 Naissance de Stan Rogers

Né à Hamilton, Ontario, Stanley Allison (Stan) Rogers est auteur-compositeur-interprète canadien de grand talent.

Il est décédé, à l’âge de 33 ans, dans l’incendie d’un appareil d’Air Canada, aéroport de Cincinnati, Ohio, 2 juin 1983.

Rogers est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux interprètes et auteurs de chansons du Canada. Son travail est peu connu au-delà des cercles de musique folk jusqu’à sa mort. Tout comme « Stomping » Tom Connors, Rogers n’a jamais été largement diffusé sur les ondes de la radio et demeurait en marge de l’industrie du disque populaire.

29 novembre 1953 Naissance de Christine Pascal

Christine Pascal est une actrice, scénariste et réalisatrice française née à Lyon (France).

En 1992, elle signe « Le Petit Prince a dit » avec Richard Berry et Anémone. Elle est également nommée au César du meilleur réalisateur, devenant ainsi la troisième femme à obtenir cette citation dans l’histoire du prix. Malheureusement, son film suivant, « Adultère (mode d’emploi) », sorti en 1995, n’aura pas le même succès. Alors qu’elle est en soins psychiatriques dans une clinique de Garches durant l’été 1996, elle saute par une fenêtre le 30 août 1996 et se tue.

29 novembre 1963 Sortie de « I Want To Hold Your Hand »

Sortie en Grande-Bretagne de « I Want To Hold Your Hand », le cinquième disque simple des Beatles. Plus de 700 000 copies ont été commandées à l’avance, et il ne faudra que trois jours pour que le groupe récolte son deuxième disque millionnaire.

29 novembre 1963 Établissement de la commission Warren enquêtant sur la mort du président Kennedy

La Commission présidentielle sur l’assassinat du Président Kennedy, connue sous le nom de Commission Warren est une commission présidentielle américaine créée par un décret du président Lyndon Johnson du 29 novembre 1963 pour enquêter sur les circonstances de l’assassinat du président Kennedy intervenu sept jours plus tôt.

La commission tient son nom officieux de son président, Earl Warren, alors président de la Cour suprême des États-Unis.

Son rapport final de 888 pages fut présenté au président Johnson le 24 septembre 1964 et fut rendu public trois jours plus tard. Il concluait que Lee Harvey Oswald avait agi seul dans l’assassinat du président Kennedy et la blessure du gouverneur du Texas John Connally. Dès leur publication, les conclusions de ce rapport ont prêté à fortes controverses, le travail de la commission fut critiqué point par point par certaines études ultérieures et conforté par d’autres.

29 novembre 1965 Lancement du satellite canadien Alouette II

D’abord construit comme modèle de réserve pour son prédécesseur, Alouette II a été conçu et remis en état par une équipe de scientifiques oeuvrant au Centre de recherches sur les télécommunications de la défense du Canada (DRTE) sous la direction du physicien John Chapman, le père du Programme spatial canadien.

Pour sa mission de 10 ans, le satellite a été placé sur une orbite dont l’apogée (le point de l’orbite le plus éloigné de la Terre) se situait à 2 982 kilomètres, soit à une altitude environ trois fois supérieure à l’altitude maximale atteinte par Alouette I. Il a terminé sa course le 1er août 1975.

29 novembre 1965 Inauguration de la plus puissante ligne de haute tension au monde

Le premier ministre du Québec, Jean Lesage, inaugure la plus puissante ligne de haute tension au monde à la Manicouagan.

Lors de cette cérémonie, Lesage est entouré de plusieurs personnalités dont le président d’Hydro-Québec, Jean-Claude Lessard, et le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque. La ligne inaugurée en est une de 735 000 volts reliant Manicouagan à Montréal, une distance de 375 milles qui nécessite 1 400 pylônes dont les coûts s’élèvent à 325 millions de dollars. Celle-ci avait été mise sous tension une première fois deux mois plus tôt, le 21 septembre 1965.

29 novembre 1970 Décès de Nina Ricci

Nina Ricci, de son vrai nom Maria Adélaïde Nielli, est une couturière française d’origine italienne née à Turin le 14 janvier 1883 et morte le 29 novembre 1970.

Nina Ricci travaille un vingtaine d’année chez Raffin, une maison de couture parisienne à l’excellente réputation. En 1929 à la mort de Raffin et la fermeture de Raffin et Ricci, elle souhaite se retirer.

En 1932, son fils quitte son métier de publicitaire et fonde, pour sa mère, la maison de couture au 20, rue des Capucines dans le 1er arrondissement de Paris. Robert, homme d’affaire réputé, administre la maison de couture pendant plusieurs années et créé également le studio de photographie Harcourt. Il développe également les parfums, activité dans laquelle il s’investit tout particulièrement et permettant à la marque d’assoir sa réputation à l’étranger, laissant la responsabilité de la couture à sa mère.

29 novembre 1975 Décès de Graham Hill, 46 ans, pilote de course britannique

Il a remporté le championnat du monde en 1962 et 1968, les 500 milles d’Indianapolis en 1966, et les 24 heures du Mans en 1972.

Il était déterminé, de caractère intense, aimant battre les records, plein d’humour et l’ambassadeur parfait du sport automobile. Tout cela et davantage, c’est ce que l’on a dit de Graham Hill, le seul homme ayant gagné la triple couronne du Championnat du monde de l’Indy 500 et des 24 heures du Mans. Hill est venu très tard à ce sport car il ne passa son permis de conduire qu’à l’âge de 24 ans. La même année, Graham payait la somme princière d’une livre pour faire quatre tours dans une école de conduite à Brands Hatch. Le virus le gagna. En 1969, il fit un tête-à-queue et fit sauter sa ceinture de sécurité. Incapable de la remettre, il reprit mais eut un terrible accident à la suite d’un pneu dégonflé. Il fut projeté hors de sa voiture et se cassa les deux jambes. Cela semblait être la fin d’une histoire pour le pilote britannique le plus choyé, mais il était décidé à revenir.

En fait, il ne fut plus jamais le même. Finalement Graham quitta le cockpit, laissant la place au jeune Britannique Tony Brise mais pilotant son propre avion en revenant d’essais au Paul Ricard, il s’écrasa contre un arbre à l’approche d’Elstree. Hill et Brise moururent dans cet accident, ainsi que le directeur de l’équipe, le concepteur et les deux mécaniciens. D’un seul coup, la fraternité britannique de la course avait perdu son meilleur ambassadeur et son talent le plus prometteur.

29 novembre 1981 Natalie Wood se noie

L’actrice américaine Natalie Wood, âgée de 43 ans, se noie près de la côte californienne.

Les circonstances de sa mort demeurent floues. Wood était sur le yacht Splendor avec Robert Wagner, son époux, l’acteur Christopher Walken et le capitaine du bateau mais les témoignages ne concordèrent pas sur tous les points. Certains témoins l’auraient entendu appeler à l’aide après être tombée dans l’eau mais Wagner et Walken affirmèrent le contraire. Officiellement, sa mort fut déclarée accidentelle mais les résultats de l’autopsie n’allaient pas dans ce sens avec la découverte de marques suspectes et de substances toxiques dans son corps.

Née le 20 juillet 1938 à San Francisco de parents russes, Natasha Gurdin commence sa carrière à l’âge de quatre ans dans Tomorrow is Forever. Son rôle de Maria dans le film West Side Story lui vaut la gloire. Actrice de cinéma et de télévision, elle reçoit plusieurs nominations aux Academy Awards et une nomination aux Emmy Award pour son rôle dans La chatte sur un toit brûlant, réalisé par Sir Lawrence Olivier.

29 novembre 1983 Décès de Séraphin Marion, 87 ans

Séraphin Marion est historien et critique littéraire canadien de langue française. Il est particulièrement reconnu pour sa défense des droits des francophones hors-Québec. Il est l’auteur notamment de Un pionnier canadien, Sur les pas de nos littérateurs, Les lettres canadiennes d’autrefois et Origines littéraires du Canada français. Il était membre de la Société royale du Canada, et il a été fait officier de l’Ordre du Canada en 1976.

29 novembre 1986 Décès de Cary Grant, 82 ans

Un des grands séducteurs du cinéma mondial né le 18 janvier 1904. Il a joué dans 72 films en près de 35 ans de carrière.

Son nom restera lié à celui d’Alfred Hitchcock, avec lequel il a tourné quatre films:

« Suspicion », « Notorious », « To Catch A Thief » et « North By Northwest ».

En 1970, il a reçu un Oscar spécial pour l’ensemble de sa carrière.

29 novembre 2001 Décès de George Harrison, 58 ans

Surnommé ‘le Beatle tranquille, George Harrison né le 25 février 1943, perd son combat contre le cancer.

George Harrison était le plus jeune des Beatles. Il composa plusieurs titres au sein du groupe, dont : Don’t Bother Me, If I Needed Someone, Taxman, Within You Without You, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes The Sun ou encore Something.

Suite au voyage des Beatles en Inde et à leur rencontre avec le Maharishi Mahesh Yogi, adepte de la Méditation transcendantale, George Harrison resta toute sa vie attaché à l’Inde et à la philosophie hindouiste.

Après la séparation du groupe, il a démarré une carrière solo avec le succès fulgurant de My sweet Lord qui est considéré comme l’une des chansons les plus populaires du XXe siècle. Deux titres enregistrés en solo, « Give Me Love – (Give Me Peace On Earth) » et « Got My Mind Set On You », ont été des succès numéro 1.

George Harrison restera comme un des membres des mythiques Beatles, un grand guitariste, mais aussi comme un grand compositeur; sa chanson la plus célèbre « Something » ayant même été qualifiée par Frank Sinatra de « plus belle chanson du monde ».

29 novembre 2001 Projets d’attentats terroristes

Des aveux d’Ahmed Ressam au FBI, publiés par la GRC, révèlent des projets d’attentats terroristes à Montréal, Outremont, Los Angeles…

Ahmed Ressam, né le 19 mai 1967 en Algérie, a été reconnu coupable d’avoir voulu commettre un attentat à la bombe contre l’Aéroport international de Los Angeles à la veille de l’an 2000.

Surnommé par les médias américains « The Millenium Bomber», il purge actuellement une peine de 22 ans de prison aux États-Unis.

29 novembre 2002 La tour Eiffel accueille son deux cent millionième visiteur

Il aura fallu 94 ans pour attirer 100 millions de touristes, mais seulement 20 ans pour doubler ce nombre.

Inauguré il y a 110 ans, le monument construit par Gustave Eiffel se prépare à de grands chantiers pour attirer encore plus de monde.

On s’apprête en effet à creuser sous les quatre piliers pour installer des musées, des boutiques et une salle de congrès.

29 novembre 2002 Décès de Daniel Gélin

Le comédien Daniel Gélin, l’image du séducteur français à l’écran, décède à l’âge de 81 ans dans un hôpital parisien d’une insuffisance rénale.

Il est né le 19 mai 1921 à Angers. Il commence une carrière au théâtre et fait sa première apparition à l’écran en 1940.

Il a tourné dans près de 150 films, faisant preuve d’un éclectisme étonnant.

29 novembre 2003 Ski alpin – Érik Guay rafle l’argent en descente à Lake Louise

Erik Guay est devenu le premier Canadien à gravir le podium de la Coupe du monde de Lake Louise depuis l’exploit de Rob Boyd en 1989. L’athlète de 22 ans du Mont Tremblant prenait le départ de la 21ème position et attendait patiemment de l’aire d’arrivée pour que les champions chevronnés tels que l’Autrichien Stephan Eberharter et Bode Miller des États-Unis franchissent l’arrivée, mais ces derniers ont terminé 20e et 26e.

29 novembre 2007 La compagnie AbitibiBowater annonce la fermeture définitive de l’usine Belgo de Shawinigan

La papetière AbitibiBowater annonce la fermeture de l’usine Belgo, à Shawinigan, celles de Dalhousie, Nouveau-Brunswick, et de Thunder Bay, Ontario

et la fermeture pour une période indéterminée de son moulin de Donnacona (206 employés) ; elle annonce également la fermeture définitive de son moulin de Dalhousie, Nouveau-Brunswick (330 employés) et la fermeture pour une période indéterminée de son moulin et de ses deux scieries de Mackenzie, British Columbia (572 employés) ; elle annonce aussi la fermeture définitive des moulins de Thunder Bay et Lufkin qui étaient fermés pour une période indéterminée et la fermeture

dune machine à son moulin de Gatineau.

29 novembre 2007 Un fort tremblement de terre secoue les Antilles, principalement la Martinique

Un tremblement de terre d’une magnitude 7.4 s’est produit jeudi 29 novembre à 15 h 00 heure locale. La secousse a duré une cinquantaine de secondes. Selon l’observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, l’épicentre a été localisé à 25 km au nord de la Martinique plus précisément dans le canal de la Dominique, soit à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Roseau, capitale de la Dominique. Ce séisme d’origine tectonique s’est produit le long de la zone de subduction des Caraïbes où la plaque Amérique s’enfonce vers l’Ouest sud-ouest sous la plaque Caraïbes à une vitesse d’environ 2 cm / an.

En raison de la profondeur de l’hypocentre (foyer) environ 150 km, le choc principal a été ressenti sur un rayon supérieur à 500 kilomètres environ ; à Porto Rico à l’ouest, au Venezuela et au Surinam au sud, en Colombie, au Brésil, aux îles Vierges etc… Mais grâce à la profondeur du foyer, les effets ont été atténués en surface et le séisme n’a pas généré de tsunami.

29 novembre 2011 Le Dr Conrad Murray reste en prison

Reconnu coupable de l’homicide involontaire du chanteur Michael Jackson par le jury de la Cour supérieure de Los Angeles, le 7 novembre 2011, le Dr Conrad Murray va rester en prison et pour une durée de quatre ans; le juge fédéral de la Cour supérieure de Los Angeles vient de l’annoncer et il n’a fait preuve d’absolument aucun remords.

29 novembre 2013 Daniel Boyer est élu président de la FTQ

Sans surprise, Daniel Boyer est élu sans opposition président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), qui tient son 30e congrès à Québec.

Serge Cadieux devient le numéro 2 de la plus grosse centrale syndicale; après six ans à la tête de la FTQ, le président sortant, Michel Arsenault, avait annoncé au début du mois qu’il ne solliciterait pas un autre mandat, il laisse derrière lui une centrale syndicale en pleine tourmente, empêtrée dans des scandales entre autre liés à des malversations révélées à la commission Charbonneau

Francis Dionne

29 novembre 2014 Les Carabins champions!

Les Carabins de l’Université de Montréal ont complété hier une saison de rêve en remportant le premier championnat canadien de football universitaire de leur histoire lors de la 50e Coupe Vanier. Les Bleus ont remporté une victoire dramatique de 20-19 face aux Marauders de McMaster.

C’est encore une fois la défensive des Carabins qui a fait la différence en bloquant une tentative de placement de 34 verges de Tyler Crapigna, des Marauders, dans la dernière minute du match. Le botteur en avait pourtant réussi quatre jusque là.

29 novembre 2014 Le policier de Ferguson Darren Wilson démissionne

Le policier Darren Wilson, qui a abattu le jeune Michael Brown, a démissionné du service de police de Ferguson, a annoncé l’un de ses avocats.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

