Championnat Haitien de football professionnel 2017 : Serie de cloture/Journee 15. Une derniere journee a tout casser

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Le sort des clubs qui disputeront les play-offs de la série de clôture du championnat haïtien de football dit professionnel ainsi que ceux qui seront relégués dans l’enfer de la seconde division, sera scellé dimanche lors de la dernière journée de la phase préliminaire. Qu’est-ce qui est mis en place pour éviter que l’enjeu ne tue le jeu ?

Une finale à Léogane pour une place en première division, un duel fratricide entre l’Eclair des Gonaïves relégable et un Racing Club Haïtien qui peut espérer encore disputer les play-offs, une lutte à distance entre le Don Bosco qui lutte avec l’AS Mirebalais pour une place directe et pour les demi-finales mais aussi l’avantage du terrain au moment où les Pétion-villois se déplacent à Ouanaminthe et l’AS Mirebalais accueille un AS Capoise qui n’est pas encore assuré de maintien, les enjeux seront énormes lors de cette dernière journée. Des enjeux qui exigeraient même que des dispositions soient prises pour éviter tous comportements nocifs au sport sur les différents terrains où seront joués les rencontres

Des interrogations ?

La dernière décision de la commission de discipline accordant match gagné au FC Petit-Goâve sans même une lettre de blâme à ce club pour la fracture de Pierre Roland Saint-Jean ou sans rien dire à ce dernier pour une éventuelle tricherie donne à réfléchir. Car si Tempête perd pour refus de jouer dans un contexte où il était possible de continuer, si Pierre Roland n’avait pas été agressé il faudrait qu’il explique où il a eu cette radiographie preuve de cette éventuelle agression et le cas où ce serait un faux qu’il soit poursuivi.

Les images du contexte dans lequel a été tiré le penalty de l’AS Capoise contre la Juventus des Cayes, Ce qui se dit sur la rencontre du Cavaly face au FICA mais aussi du Cavaly face au Don Bosco, le récit autour de la rencontre mettant aux prises l’AS SE et le Tempête sont autant de faits qui indiquent qu’il faudrait prendre une disposition spéciale pour la dernière journée principalement pour les rencontres à grand enjeu comme celle qui opposera le Cavaly à l’América. Que chacun joue sa partition pour que le football n’en pâtit pas.

Calendrier complet de la 15e journée

Tous les matches sont programmés à 3h

Parc Anglade

FC Petit-Goave vs Real Hope du Cap-Haïtien

Parc Gérard Christophe

Cavaly AS vs America FC

Parc Vincent des Gonaives

Eclair AC vs Racing CH

Parc Notre Dame

Ouanaminthe FC vs Don Bosco

Parc Résigné

FICA vs Tempête FC

Parc Larco

Juventus des Cayes vs Racing FC

Parc Levelt

Baltimore SC vs AS Sud-Est

Parc Bayas

AS Mirebalais vs AS Capoise

Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC D de Buts

1 AS Mirebalais 28 14 8 4 2 24 9 +15

2 Don Bosco 26 14 7 5 2 15 6 +9

3 Racing FG……………………………….lire la suite sur lenouvelliste.com