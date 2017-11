Éphéméride du jour ….., 16 novembre 1932 // Décès de René Philoctète, Poète, Dramaturge, Romancier, Educateur et Journaliste haïtien

16 novembre 1932 Décès de René Philoctète, Poète, Dramaturge, Romancier, Educateur et Journaliste haïtien

Co-fondateur du mouvement Spiralisme avec Jean-Claude Fignolé et Frankétienne, il est l’un de ceux qui a le plus marqué la poésie haïtienne du 20ème siècle. Avec son frère Raymond, journaliste et critique, il s’est engagé à une relecture précise de tous les grands classiques de la littérature haïtienne. Il est par-dessus tout un grand amateur de Rimbaud.

Membre fondateur du mouvement Haïti Littéraire du début des années 1960 avec Anthony Phelps, Roland Morisseau, Serge Legagneur, Davertige et Auguste Ténor, Philoctète fait de la poésie un espace de combat, d’amour et de solidarité.

Philoctète quitte Haïti en deux fois: en 1966, pour le Québec où il retrouve ses amis de Haïti Littéraire. Il y reste six mois, le temps d’écrire Ces îles qui marchent. Il part une semaine en Argentine en 1992 afin de recevoir le Prix du parlement argentin.

Son œuvre est une promesse sur le temps, sur la femme et l’homme et un chant éternel à la beauté. Dans les années soixante, encouragé par son ami Gérard Résil, homme de théâtre, il se découvre une grande passion pour la scène et se met à écrire des pièces de théâtre, jouées à Port-au-Prince. Il se lance également après les années 1980 dans le roman. Il initie une œuvre poétique créole, avec des textes publiés dans la revue Conjonction et dans le quotidien Le Nouvelliste.

La tentation politique est grande chez le poète. Il s’insurge contre les tentations totalitaires qui menacent la jeune démocratie haïtienne, à la chute des Duvalier, sa poésie devient plutôt un bréviaire politique. Une urgence de combattre la violence et la montée de la dictature. Dans le quotidien Le Nouvelliste, il tient chronique, avec une plume acide pour dénoncer la bêtise et la politicaillerie haïtienne.

René Philoctète est décédé à Port-au-Prince le 17 juillet 1995. Sa poésie influence de nombreux jeunes poètes et d’écrivains. Mais cette œuvre, saluée par la critique haïtienne et si frémissante de fraternité et d’humanité, n’a pas bénéficié jusqu’ici de reconnaissance internationale. Pour refuser l’oubli, Lyonel Trouillot rassemble quelques textes de Philoctète, publiés aux Actes Sud en 2003, Anthologie poétique.

– Rodney Saint-Éloi

http://ile-en-ile.org/philoctete/

Aujourd’hui, 16 Novembre 2017

Journée internationale de la tolérance (ONU)

Le 12 décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies a invité les états membres à célébrer la Journée internationale de la tolérance le 16 novembre de chaque année par des activités s’adressant aux établissements d’enseignement eu au grand public (résolution 51/95).

Cette mesure faisait suite à l’Année des Nations Unies pour la tolérance en 1995, proclamée par l’Assemblée le 20 décembre 1993 (résolution 48/126). La conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a proclamé l’année 1995 Année des Nations Unies pour la tolérance. Le 16 novembre 1995, les Etats membres de l’UNESCO ont adopté une Déclaration de principes sur la tolérance et un Plan d’action destiné à donner suite à l’Année.

L’UNESCO propose dix pistes d’actions pour lutter contre l’intolérance :

La diversité au sein de votre communauté

Où que vous habitiez, vous seriez probablement surpris de l’extrême diversité qui règne au sein de votre communauté. Quelqu’un a dit que chaque culture est un ensemble d’influences subies. Livrez-vous à une enquête sur la diversité culturelle au sein de votre ville ou communauté. Qui sont les habitants ? Comment vivent-ils ? Des articles, des interviews, des affiches ou des expositions peuvent servir à mettre en lumière la diversité des identités et des cultures. Comment cette diversité s’exprime-t-elle en musique ? Pensez à la multiplicité des danses et musiques traditionnelles que vous connaissez et à tout ce que celles-ci dénotent d’influences mutuelles. Organisez un concert ou un festival réunissant toute une gamme de ces traditions culturelles.

Les droits de l’homme

De quelle manière les droits des membres de minorités nationales, ethniques, religieuses, linguistiques ou autres sont-ils garantis au sein de votre communauté, de votre nation, de votre région ? Qu’en est-il des peuples autochtones, des travailleurs migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, des handicapés ? Leurs droits sont-ils promus et protégés ? Pensez-vous que les responsables du maintien de l’ordre de votre communauté soient suffisamment informés des droits de l’homme ? Que pouvez-vous faire pour améliorer les attitudes ou les comportements envers les minorités ?

Programmer son action en faveur de la tolérance

Rédigez vous-même un projet ou programme d’activités en faveur de la tolérance. Cela implique de déterminer pour vous-même ce qu’est la tolérance et quel est le meilleur moyen de transmettre les valeurs qui s’y attachent. Passez au crible vos manuels scolaires, les émissions de télévision et les articles de presse pour débusquer les stéréotypes (concernant notamment les sexes) et les préjugés sur les nationalités et les groupes ethniques. Quelles priorités assigneriez-vous, en matière de tolérance, à votre ville, pays ou région ?

Dire non à la violence

Comment naît la violence dans une communauté, une école ou un foyer et comment peut-on l’enrayer ? Reproduisez la dynamique de la tolérance et de l’intolérance par des jeux de rôle, des dialogues, des exercices de résolution de malentendus. Organisez des débats publics où vous vous entraînerez à défendre alternativement deux points de vue opposés. Comment imaginez-vous la coexistence pacifique d’individus et de groupes différents ? Qu’est-ce qui fait qu’elle fonctionne et qu’est-ce qui peut la saper ?

Diversité écologique et diversité humaine

Toute communauté est fondée sur l’interdépendance. Pas plus que les végétaux ou les animaux, nous ne pourrions survivre si nous étions tous semblables. Trouvez des exemples de cette vérité puisés dans la vie quotidienne de votre localité. Montrez par des exemples concrets comment une culture de paix et de tolérance peut promouvoir la sauvegarde de l’environnement. Lancez un projet dans votre école ou votre voisinage.

La tolérance religieuse

Organisez une rencontre de représentants de divers groupes religieux et non confessionnels de votre communauté pour examiner comment chacun enseigne la tolérance. Comment enseigne-t-on la tolérance dans les différentes religions du monde, y compris celles des peuples autochtones ? Toutes les religions étant plus ou moins fondées sur des valeurs d’amour et de justice, aucune ne saurait être invoquée pour justifier la violence ou la guerre. Le dialogue et la discussion entre les représentants des diverses religions sont une tradition séculaire qui n’a en rien perdu sa valeur.

Actualité de la tolérance

Organisez des débats sur les événements de l’actualité analysés en termes de tolérance et d’intolérance. Réfléchissez aux conflits du passé et à ceux d’aujourd’hui. Comment auraient-ils pu être résolus ou évités ? Qu’en est-il de la question des droits de l’homme dans l’actualité aujourd’hui ? Quels sont les droits et libertés fondamentaux reconnus par la communauté internationale ? Comment fonctionnent les pays pluriculturels et multilingues ? Quels sont les intérêts communs aux peuples dans leur diversité ?

La tolérance et le sport

Quelles manifestations sportives ont une envergure internationale ? Quel en est le but ? Quels sont les liens possibles entre le sport et l’intolérance (exclusion des plus faibles, esprit de clocher, violence dans les stades) et comment y remédier ? Organisez une rencontre athlétique sur le thème de la diversité et de la tolérance.

La créativité à l’œuvre

Le message d’une œuvre d’art est inépuisable. Interrogez l’œuvre d’un artiste d’une autre région du monde et demandez-vous ce qu’elle vous apporte. Concevez des récits, des pièces, des poèmes, des chansons, des articles, des peintures, des affiches, des photographies ou des vidéos illustrant les thèmes liés à la tolérance et publiez-les ou diffusez-les. Ecrivez à des personnalités connues pour leur poser des questions et leur communiquer vos idées sur le sujet de la tolérance.

Créer des liens internationaux

Amorcez un dialogue international ou lancez un projet de jumelage scolaire par lettre ou courrier électronique. Dialoguez avec des correspondants étrangers sur les questions et les problèmes de votre vie quotidienne. Echangez des cassettes ou des photos. Etudiez la possibilité de participer à des stages d’été internationaux ou à un programme d’échange scolaire. Demandez à votre école d’adhérer au Système des écoles associées de l’UNESCO.

http://www.journee-mondiale.com/63/journee-internationale-de-la-tolerance.htm

UN FAIT A RETENIR

16 Novembre 1945 Création de l’UNESCO

La Convention créant l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a été signée à Londres le 16 novembre 1945 par 37 pays et est entrée en vigueur suite à la ratification, le 4 novembre 1946, par 20 de ses signataires. Son siège est installé à Paris. Les membres de l’UNESCO ont inauguré leurs nouveaux locaux le 3 novembre 1958.

L’objectif principal de l’UNESCO est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l’éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.

HAITI

16 Novembre

2000 Condamnation par contumace de présumes auteurs du massacre de Raboteau

Condamnation par contumace de 35 anciens militaires et membres du Front pour l’avancement et le progrès haïtiens (FRAPH), dont l’ex-général Raoul Cédras, bénéficiaire du coup d’Etat du 30 septembre 1991, son ex-chef d’état-major l’ex-général Philippe Biamby et Emmanuel Constant, un des membres fondateurs du FRAPH, réfugié, à la fin de 1994, aux Etats-Unis. Ils furent condamnés pour «meurtre, complicité de meurtre, torture et association de malfaiteurs» dans le massacre de Raboteau (avril 1994).

La Pensée du Jour

«Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison.»

Jack Penn

PRENOM DU JOUR

Sainte Marguerite mais aussi Mégane, Margaret, Margot, Maggy, Marjorie, Magalie, Daisy…

Morte en 1093, petite-fille d’Edmund II, roi d’Angleterre, Marguerite introduisit la liturgie romaine dans l’Eglise écossaise. Les Marguerite sont joyeuses et actives. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Jeudi 16 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Wooly Saint-Louis «Tordu crochu»

Pour découvrir la musique de Wooly Saint-Louis «Tordu crochu»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=5sDggF2nfXI

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- du 20 novembre au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

Ateliers Jérôme-Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

L’actualité du monde, dans le passé

16 novembre -42 Naissance de Tibère

Tiberius Julius Caesar est né à Rome le 16 novembre vers 42 av. J.-C. Il était le fils de Tiberius Claudius Nero et de Livia Drusilla, plus tard il fut le fils adoptif d’Auguste (sa mère l’avait épousé après son divorce). Il fut désigné par Auguste comme son successeur et gouverna dans le même esprit que son père adoptif. Les vices de Tibère l’emportaient sur ses vertus. Il était extrêmement suspicieux et hypocrite dans ses relations avec les autres, et sous son règne on ne compta plus les meurtres commandés (nombre de ses anciens amis furent d’ailleurs parmi les victimes). Il devient impopulaire après l’empoisonnement de son neveu et fils adoptif. Au moment de sa mort, Tibère était considéré comme un tyran. Quand il mourut le 16 mars 37 après J. C., les Romains se réjouirent et le sénat refusa de le diviniser.

16 novembre 1532 Pizarro capture le dernier empereur inca

Invité par l’espagnol Francisco Pizarro, l’empereur inca Atahualpa se rend à Cajamarca au nord du Pérou. Pizarro lui propose de l’aider dans la lutte politique qui l’oppose à son frère Huascar, en échange de sa conversion au christianisme. Mais Atahualpa refuse. Les troupes espagnoles cachées dans les maisons détruisent le village et massacrent les habitants. Le souverain inca est fait prisonnier. Ses sujets récolteront une quantité extraordinaire d’or et d’argent pour obtenir sa libération, mais en vain. Pizarro condamnera Atahulpa à mort et le fera garroter dans sa cellule le 29 août 1533. L’empire inca est anéanti, les Espagnols en seront les maîtres pendant trois siècles.

16 novembre 1620 Les colons européens découvrent le maïs

Non loin de Provincetown dans le Massachusetts, des colons britanniques font une surprenante découverte: l’épi de maïs. Les populations indigènes leur apprendront à en faire la culture et le maïs deviendra la céréale américaine par excellence.

16 novembre 1884 Edmond de Goncourt crée un prix littéraire

Edmond de Goncourt, écrivain, amateur d’art et collectionneur, écrit un testament par lequel il crée, en mémoire de son frère, une académie chargée de remettre un prix littéraire qui porte leur nom. La Société Littéraire des Goncourt fut officiellement fondée en 1902 et le premier prix Goncourt était décerné le 21 décembre 1903. (John-Antoine Nau pour Force Ennemie).

Edmond et Jules de Goncourt sont des écrivains: Edmond s’occupant des plans et Jules du style, ils écrivent d’abord un roman « En 18… » Ils en écriront six en commun avant la folie et la mort de Jules en 1870. Edmond continuera seul et publiera quatre romans.

16 novembre 1913 Naissance de Dora de Pédery-Hunt

La sculpteure Dora de Pédery-Hunt naît à Budapest, en Hongrie. Elle contribuera à l’introduction, au Canada, d’un art ancien : la sculpture sur médaille.

Les pièces de monnaie et médailles qu’elle a créées lui ont valu une réputation internationale. On les trouve dans des collections d’objets d’art du monde entier. On les trouve également dans vos poches : depuis 1990, toutes les pièces de monnaie canadiennes arborent le profil de la reine Elizabeth II gravé par Pédery-Hunt.

Elle est morte le 29 septembre 2008.

16 novembre 1928 Naissance de David Adams

David Adams est un danseur, chorégraphe et enseignant de ballet canadien

Danseur principal avec le Ballet national du Canada

Officier de l’Ordre du Canada

16 novembre 1934 Fondation de l’Orchestre symphonique de Montréal

Fondé en ce jour par Henri Letondal et un groupe de citoyens avec le soutien du gouvernement du Québec, l’orchestre symphonique de Montréal réalise son premier concert le 14 janvier 1935 dans la salle de l’école Le Plateau, dans le parc Lafontaine, sous la direction du chef canadien Rosario Bourdon. L’orchestre interpréta notamment des œuvres de Beethoven, Tchaïkovsky, Mendelssohn, Debussy, Goldmark et de Calixa Lavallée.

Wilfrid Pelletier, chef d’orchestre au Metropolitan Opera de New York, en devient peu après le premier directeur artistique, et crée les Matinées symphoniques pour la jeunesse et les Concerts d’été en plein air sur l’esplanade du Chalet du Mont Royal.

16 novembre 1950 Décès de Bob Smith

Le médecin Bob Smith fut le cofondateur du mouvement AA.

En mai 1935, Bill Wilson, principal fondateur du mouvement, rencontre le Docteur Bob. Le 10 juin 1935, Le Dr Bob prend son dernier verre d’alcool. C’est la date retenue officiellement pour marquer le début du mouvement Alcooliques Anonymes.

Les Alcooliques Anonymes (anglais : Alcoholics Anonymous, AA) sont des groupes d’entraide destinés à accompagner des personnes souhaitant mettre fin à leur dépendance vis-à-vis l’alcool.

16 novembre 1955 Chassé du Maroc en 1953, Mohammed V y rentre triomphalement

En 1953, le général Augustin Guillaume fit déposer Mohammed V pour placer son oncle, Mohammed Ibn Arafa, sur le trône tandis que Mohammed V refusait d’abdiquer. L’arrestation puis la déportation du sultan, d’abord en Corse, puis à Madagascar à partir de 1954, eut le contraire de l’effet escompté. Elle souda les Marocains derrière leur sultan et fédéra le mouvement nationaliste derrière Mohammed V. Une vague de violences et d’attentats dans les grandes villes et dans le Rif secoua le Maroc, tandis qu’éclatait dans le même temps la guerre d’Algérie en 1954 et que la même politique déclenchait les mêmes effets en Tunisie.

En septembre 1955, le général Georges Catroux rencontra Mohammed V à Madagascar. Du 2 au 6 novembre 1955, après son retour en France il signa avec le ministre des Affaires étrangères français, Antoine Pinay, les accords de La Celle Saint-Cloud qui mettaient en place le processus de transition vers l’indépendance.

Le 16 novembre 1955, il fit son retour au Maroc avec son jeune fils, le prince Moulay El Hassan et fut accueilli triomphalement à Rabat ; c’est dans tout le royaume que l’euphorie gagne la population qui fête le retour du roi avec les drapeaux marocains et des chants patriotiques à la gloire du Maroc, de son peuple et de son roi. Le 2 mars 1956 prenait fin le protectorat français tandis que l’Espagne mettait fin au sien le 7 avril. Le Maroc était indépendant et Mohammed V en avait été le principal artisan.

16 novembre 1960 Décès de Clark Gable

La grande vedette d’Hollywood Clark Gable (né le premier février 1901) meurt à l’âge de 59 ans, victime d’une attaque cardiaque.

C’est le film « A Free Soul » qui a lancé sa carrière pour de bon. En 1934, « It Happened One Night » a été proclamé le film de l’année; l’acteur et sa partenaire Claudette Colbert récoltant chacun un Oscar.

Mais le rôle qui a immortalisé le ‘Roi d’Hollywood’, c’est celui de Rhett Butler qu’il a tenu dans « Gone With the Wind », le plus grand succès cinématographique de tous les temps.

16 novembre 1964 Naissance de Diana Krall

Naissance, à Nanaimo, en Colombie-Britannique, de la chanteuse de jazz et pianiste Diana Krall, lauréate du prix de la meilleure chanteuse de jazz de l’année 2006 décerné par les National Jazz Awards

http://www.thecanadianencyclopedia.com/customcode/tceMedia.cfm?Params=F3EVT14312MED6319

16 novembre 1965 Lancement de Venera 3

Venera 3 est une sonde spatiale soviétique du même type que Venera 2. Lancée le 16 novembre 1965 dans le cadre du programme Venera d’exploration de Vénus, elle alla s’écraser sur la surface de la planète, devenant ainsi le premier engin à atteindre une autre planète. Comme ses appareils de transmission étaient défaillants, elle ne fournit aucune information. Elle ne fut suivie que par radar.

16 novembre 1977 Spielberg présente « Rencontre du troisième type »

Steven Spielberg se lance véritablement dans la science-fiction avec la réalisation de « Rencontre du troisième type ». Une multitude d’événements étranges ont lieu dans le monde entier. Il semblerait qu’une présence extra-terrestre en soit à l’origine. Plusieurs personnages tenteront d’élucider ces mystères, peut-être jusqu’à cette fameuse rencontre du troisième type. Spielberg présente ici une nouvelle facette de l’homme face à une éventuelle invasion. Les êtres humains semblent l’espérer, semblent s’y soumettre, à défaut d’être présentés comme les maîtres absolus de l’univers.

Produit et distribué par Columbia Pictures, ce film est sorti en avant-première le 15 novembre 1977 à New York et le 16 novembre dans tous les États-Unis.

16 novembre 1981 Décès de William Holden, acteur américain

William Holden, de son vrai nom William Franklin Beedle Jr., est un acteur américain né le 17 avril 1918 à O’Fallon dans l’Illinois (États-Unis) et mort le 16 novembre 1981 à Santa Monica en Californie (États-Unis).

La notoriété vint à ce jeune premier au physique anonyme avec la maturité et le rôle d’un scénariste déchu et gigolo dans Sunset Boulevard (1950). Il reçut l’Oscar du meilleur acteur en 1953 pour « Stalag 17 » et fut nommé dans la même catégorie en 1951 pour Sunset boulevard et en 1977 pour Network.

Filmographie

1950 : Boulevard du crépuscule de Billy Wilder

1953 : Stalag 17 de Billy Wilder

1959 : Les Cavaliers de John Ford

1957 : Le Pont de la rivière Kwaï de David Lean

1976 : Network de Sidney Lumet

16 novembre 1991 Sylvie Daigle établit un record du monde

Sylvie Daigle établit un record du monde du 500 mètres lors de la première journée des épreuves-tests de patinage de vitesse sur courte piste organisés en vue des Jeux olympiques de 1991 à Albertville. La Sherbrookoise de 28 ans double la Chinoise Zhang Yamei avec moins d’un tour à faire, terminant avec un chrono de 46,72 secondes; elle abaisse ainsi le précédent record de 47,08 secondes que détenait sa rivale.

16 novembre 1994 Robert Latimer, coupable

Robert Latimer, un fermier de la Saskatchewan, est trouvé coupable par un jury de meurtre non prémédité; le 24 octobre 1993, il avait mis fin aux jours de sa fille de 12 ans lourdement handicapée en l’asphyxiant par les gaz d’échappement de la camionnette familiale. En 1998, il recevra une sentence de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.

(Au terme de son second procès en 1997, Robert Latimer sera de nouveau reconnu du meurtre non prémédité de sa fille Tracy en 1993).

Il a été libéré le 6 décembre 2010.

16 novembre 1999 Disparition de Julie Surprenant

Julie Surprenant, disparue depuis le 16 novembre à Terrebonne

Le 16 novembre 1999 à Terrebonne, la jeune fille de 16 ans descend de l’autobus 25A. Il est 21h. Personne ne la reverra jamais. L’arrêt de l’Ile St-Jean est situé à une soixantaine de mètres de l’endroit où Julie habitait.

D’après le rapport de la Sûreté du Québec, la jeune femme de 1,57 m et 45 kilos était vêtue d’une jupe fleurie, d’une veste verte, d’une écharpe bleu poudre à motifs blancs et d’un manteau de cuir brun foncé. Elle portait aussi un sac à dos de toile noire sur lequel un symbole « peace » avait été dessiné à la main.

Michel Surprenant, son père, écarte la thèse de la fugue: «Julie était très engagée à l’école et au centre jeunesse. Le soir de sa disparition, elle préparait avec d’autres jeunes de son âge un service d’emballage de cadeaux pour le temps des Fêtes. Ce n’était pas une solitaire. Au contraire, elle aimait aider les gens. En fait, c’est peut-être ce qui a causé sa perte.»

16 novembre 2000 Bill Clinton visite Hanoi

À Hanoi, Bill Clinton entame la première visite d’un président américain depuis la fin de la guerre du Vietnam.

16 novembre 2001 Le père Noël arrive en ville

Il n’y a pas encore de neige, mais le père Noël est tout de même arrivé à Montréal.

Chaque année, c’est à la mi-novembre, qu’il y a un défilé du père noèl

Ayant déjà sa grotte féerique dans certains grands magasins, le père Noël eut droit à son premier défilé dans les rues de Montréal en 1925. Conçu au coût de 100 000 dollars par la maison Eaton, ce premier défilé constituait une fête gigantesque pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Parfaitement bien orchestrée, cette fête se déroulait en deux temps.

Un mois avant la tenue de l’événement, Eaton commençait à annoncer la venue de Santa Claus, le père Noël, sur les ondes radiophoniques au moyen de « noëlogrammes » permettant de suivre son trajet quotidien depuis le pôle Nord jusqu’à Montréal. Cette tradition sera d’ailleurs maintenue jusqu’au milieu des années 1950.

Le second moment de la fête était l’arrivée du père Noël en ville et son défilé à travers les quartiers populaires de Montréal. L’arrêt final devant le grand magasin Eaton du centre-ville constituait le clou de la fête. Sur l’estrade d’honneur dressée pour la circonstance, les directeurs de la compagnie, dont le président John David Eaton, se chargeaient d’accueillir en grande pompe l’illustre visiteur. Descendant ensuite la grande échelle, le père Noël se rendait alors dans le magasin pour s’installer à la « Ville des jouets » et y recevoir ses petits admirateurs jusqu’au « dernier jour ouvrable ».

16 novembre 2001 Sortie du film d’Harry Potter

Le film d’Harry Potter « Harry Potter and the Sorcerer’s Stone » (Harry Potter à l’école des sorciers) envahit les écrans aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Il s’agit du premier film d’une série qui raconte l’arrivée d’Harry à l’école Poudlard et aux peripéties qui s’en suivent.

16 novembre 2003 Sport universitaire canadien

Kim Saint-Pierre s’inscrit dans l’histoire

Kim Saint-Pierre vient de tourner une page de l’histoire du sport universitaire canadien.

La gardienne de but est devenue samedi la première femme à signer une victoire durant un match régulier de hockey masculin.

La médaillée olympique a aidé les Redmen de McGill à vaincre l’Université Ryerson par la marque de 5-2.

La jeune femme originaire de Châteauguay a stoppé 27 des 29 tirs auxquels elle a fait face.

Elle a été choisie la première étoile de la rencontre.

Mme Saint-Pierre est aussi devenue la première femme à disputer un match complet de hockey universitaire masculin.

Lesley Reddon avait joué 20 minutes à deux reprises avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick entre 1994 et 1996.

16 novembre 2004 Nouveau record de vitesse

L’avion hypersonique expérimental X-43A a atteint ce 16 novembre la vitesse de mach 9,8 – ou environ 11 000 km/heure, ce qui équivaut à New York/Paris en 30 minutes.

L’évènement a été qualifié d’historique par Vincent Rausch, directeur du programme, lors d’une entrevue sur la chaîne de télévision de la Nasa.

Le X43A mesure 3,65m de long par 1,5m d’envergure.

Lancé à partir de la base d’Edwards en Californie, il a terminé sa course dans le Pacifique.

16 novembre 2006 Décès de Milton Friedman

Milton Friedman est un économiste américain né le 31 juillet 1912 à New York et mort le 16 novembre 2006 à San Francisco, considéré comme l’un des économistes les plus influents du XXe siècle. Titulaire du « prix Nobel d’économie » en 1976 pour ses travaux sur « l’analyse de la consommation, l’histoire monétaire et la démonstration de la complexité des politiques de stabilisation », il a été un ardent défenseur du libéralisme.

Ses idées se diffusèrent progressivement et devinrent populaires parmi les milieux politiques dans les années 1980, influençant profondément les mouvements conservateurs et libertariens américains. Ses idées sur le monétarisme, la fiscalité, les privatisations et la dérèglementation ont directement ou indirectement inspiré les politiques économiques de nombreux gouvernements à travers le monde, notamment ceux de Ronald Reagan aux États-Unis, de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, d’Augusto Pinochet au Chili, de Mart Laar en Estonie, de Davíð Oddsson en Islande et de Brian Mulroney au Canada.

16 novembre 2009 Atlantis en route vers la Station spatiale internationale

La navette américaine Atlantis a été lancée lundi vers la Station spatiale internationale (ISS) avec six astronautes à bord, tous américains, pour une mission de 11 jours.

16 novembre 2009 L’écrivain Dany Laferrière reçoit le Grand Prix du livre de Montréal

L’écrivain Dany Laferrière reçoit des mains du maire Gérald Tremblay le Grand Prix du livre de Montréal pour son roman L’énigme du retour, déjà récipiendaire de nombreux prix, dont le prestigieux Médicis.

«Aussi original que grave, le roman de Dany Laferrière constituera une pièce de choix dans la longue liste de joyaux littéraires primés par le Grand Prix du livre de Montréal, je remercie l’auteur de nous offrir une oeuvre d’aussi grande qualité qui témoigne de la richesse de la littérature montréalaise et qui, il faut bien le dire, interpellera notamment nombre d’exilés que compte notre métropole ouverte et diversifiée», déclare le maire Tremblay.

16 novembre 2010 Effondrement d’un immeuble à New Delhi

Au moins 64 personnes sont tuées et 80 blessées dans l’effondrement d’un immeuble d’un quartier très peuplé de New Delhi; un cinquième étage avait été ajouté à la construction mais n’avait pas été terminé, le propriétaire de l’immeuble a été arrêté et inculpé d’homicide involontaire.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

