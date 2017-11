Haïti – Environnement : Haïti élue membre du Conseil international du Programme MAB de l’UNESCO

Source S/ HaïtiLibre

Un nouvel élément vient d’être ajouté au succès de la mission de la délégation haïtienne ayant pris part à la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco. En effet, la campagne menée auprès des partenaires a permis à Haïti d’être élue membre du Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB – Man and Biosphère en anglais) de l’UNESCO (CIC-MAB), avec 116 voix sur 156. L’élection a eu lieu jeudi dernier au siège de l’UNESCO à Paris. Notons que pays occupera ce poste jusqu’en 2021. Le dossier de l’élection a été conduit depuis juin 2017 par l’équipe de la Délégation permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO. Il revient maintenant à l’Etat haïtien de désigner le représentant d’Haïti à cet organe.

Le Programme sur l’Homme et la Biosphère est un programme scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique pour améliorer les relations entre les habitants de la planète et leur environnement naturel au niveau mondial. Lancé au début des années 70, le MAB se concrétise à travers les réserves de biosphère, c’est-à-dire des aires protégées, des espaces géographiquement délimités, dans lesquels les activités visent ou sont en harmonie avec la protection d’un objet de conservation (paysage, écosystème, espèce(s), monuments naturels ou historiques, pratiques locales etc.). Il existe 669 réserves de biosphère dans le monde – dont 16 transfrontalières- réparties dans…………………………lire la suite sur haitilibre.com