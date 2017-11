Éphéméride du jour ….., 15 novembre 1907 // Décès de Justin Lhérisson, Poète/ Romancier/ Journaliste haïtien

15 novembre 1907 Décès de Justin Lhérisson, Poète/ Romancier/ Journaliste haïtien

Dans sa très courte vie, 34 ans, il n’a donc pas eu le temps de publier de nombreux ouvrages. Par contre il eut le temps de s’illustrer dans le journalisme, à une époque, ce temps des baïonnettes, où il ne faisait pas bon pour ceux qui écrivaient de toucher à la politique. Pourtant c’est dans le journalisme politique qu’il fit sa marque.

Dantès Bellegarde – qui fut de la même génération que Lhérisson et le connut bien – a décrit le style de journalisme qu’il pratiquait : « En 1898, il fonda le quotidien Le Soir. C’est là qu’il faut chercher l’homme, l’écrivain, l’ironiste… Il avait inventé un genre d’article, qui n’appartenait qu’à lui : chaque lundi il écrivait une “petite revue”, dans laquelle il était censé résumer tous les faits importants de la semaine écoulée. Cela n’avait pas plus de quinze lignes, mais c’était de la critique quintessenciée, concentrée, sublimée. Il n’y disait rien, et cependant on y lisait tout, et quelque chose encore. La phrase la plus anodine était hérissée d’intentions malignes. Dans les milieux gouvernementaux, on disséquait ces articles du lundi pour essayer d’y découvrir la parole imprudente qui pût justifier quelque mesure violente contre le directeur du Soir. Mais Lhérisson restait insaisissable. »

Cette analyse de style nous indique bien ce qui caractérise l’homme et son œuvre. Parler par parabole et user de la litote pour ironiser sont les traits de l’art d’écrire de Justin Lhérisson qui expliquent sa fortune littéraire et la place importante qu’il occupe dans la littérature haïtienne.

Cette fortune littéraire tient paradoxalement à deux minces romans, « deux audiences » plus exactement, La Famille des Pitite-Caille (1905) et Zoune chez sa ninnaine (1906). Si l’on ne fait pas rentrer dans le cadre de la littérature ses écrits journalistiques, Lhérisson a d’abord été un poète, auteur de trois recueils de poésie : Myrtha (1892), Les chants de l’aurore (1893) et Passe-Temps (1893). La poésie de Lhérisson, écrite dans le goût parnassien qui avait les faveurs des poètes haïtiens de la fin du XlXè siècle, n’aurait sans doute laissé aucune trace, n’était-ce le fait que Lhérisson est l’auteur des paroles de La Dessalinienne (1903). À l’approche du Centenaire de l’indépendance, on avait ouvert un grand concours pour la composition des paroles et de la musique de ce qui allait devenir l’hymne national d’Haïti. Lhérisson remporta la palme, pour les paroles, et Nicolas Geffrard, pour la musique.

Mais si nous gardons mémoire de Lhérisson comme écrivain, c’est avant tout pour ses deux récits publiés en 1905 et en 1906. Grâce à eux, il fait figure d’innovateur, préfigurant même, et par l’exemple, les prescriptions théoriques que Price-Mars édictera en 1928, dans son essai, Ainsi parla l’oncle. Par son art de la narration, son esthétique savante et populaire à la fois, ses audaces linguistiques, ses positions politiques traduites dans sa thématique, il a fait naître à l’écrit un genre populaire oral, les lodyans, ou en français, « l’audience », et donné de la sorte une couleur et une perspective propres à la littérature romanesque haïtienne. Ses deux audiences, La famille des Pitite-Caille et Zoune chez sa ninnaine marquent un tournant de la littérature narrative en Haïti.

Au début de sa préface de La Famille des Pitite-Caille, Justin Lhérisson affirme sans ambages son intention de créer un genre narratif nouveau dans l’écriture haïtienne de langue française. « Allez-y carrément ; ce genre nouveau plaira » fut, selon ce qu’il nous rapporte, la réaction de ses premiers lecteurs. « Cette audience, poursuit-il, a eu la vertu de dérider les fronts les plus graves ». Ce qu’il appelait genre nouveau, pour les récits écrits en langue française, était un genre de récit, bien connu dans l’oraliture populaire haïtienne : les lodyans.

Le fait qu’il s’adresse, dans sa préface, à Fernand Hibbert, un ami et romancier comme lui, et qu’il le cite comme reconnaissant en lui l’auteur de ce genre nouveau de l’audience dans la littérature haïtienne de langue française serait déjà un argument en faveur de l’idée d’attribuer à Lhérisson la paternité du genre de l’audience. Mais il suffit de comparer Sena, le roman que Fernand Hibbert publie en 1905, la même année de la parution de La Famille des Pitite-Caille, avec ce dernier récit pour faire la différence entre la manière de chacun des deux auteurs.

Dans la brève introduction qu’il place au début de Séna, appelé d’ailleurs roman, Hibbert ne revendique aucunement la paternité d’un genre nouveau de récit. Il fait plutôt une affirmation qui laisserait entendre qu’il s’est laissé aller à suivre la tradition romanesque sans chercher à innover forcément : « On le croira difficilement, mais j’ai écrit ces « Scènes de la vie haïtienne » malgré moi. Je les publie, malgré moi ». Coquetterie d’écrivain ? Cette spontanéité qu’Hibbert revendique fait contraste en tout cas avec la claire conscience de ses intentions et de ses moyens dont Lhérisson fait montre.

En effet, il ne se contente pas d’avoir des prétentions. Il les justifie par les procédés d’écriture qu’il met au service de ce genre nouveau qu’il crée. Dès les premières lignes de La Famille des Pitite-Caille, Lhérisson met en place la structure de narration que l’on retrouve dans les kont et lodyans de l’oraliture haïtienne. On y retrouve l’étagement des voix narratives qui fait du récit une narration à emboîtement. Ce qui permet au narrateur extradiégétique, à la fin du récit, par une sorte de remontée de la mise en abyme, de nous renvoyer au narrateur supra-diégétique qui constitue celui qui lui avait délégué la parole. Nous avons donc un récit où la narration est encadrée par deux références à sa source. « Golimin est un de mes vieux amis. Il sait tout… ». Voici comment la narration commence dans La Famille des Pitite-Caille. Et à la dernière ligne, nous lisons : « Sur ce, je pris congé de Golimin… ». Le je qui raconte renvoie, au début et à la fin de son récit au même il qui sait tout et qui lui fait d’ailleurs la promesse suivante : « Il m’a formellement promis de me conter encore des histoires aussi instructives… ». Le narrateur extradiégétique, une fois Golimin parti, se dépêche de venir nous raconter ce qu’il a entendu comme dans les contes populaires où le narrateur, lui aussi, est dépêché pour venir nous conter son histoire.

Cette finale annonce par ailleurs une relance du récit. Il met donc en place un cycle de récits qui s’enchaîneront moins par la présence des mêmes personnages que par la fonction qu’ils sont censés remplir dans : « ces histoires aussi instructives », comme il est précisé. De fait Zoune chez sa ninnaine commence de la façon suivante :

Nous parlions des mœurs d’autrefois et des mœurs d’aujourd’hui…

– Tu veux en faire la comparaison, me dit Golimin ?

Et puis on sait que Lhérisson devait faire suivre Zoune chez sa ninnaine de Zoune dans la vie mais que la mort l’en empêcha.

Cette dimension cyclique d’une histoire à épisodes est importante quand nous comparons la taille des deux romans. Sans être de la dimension d’une nouvelle, La Famille des Pitite-Caille n’a pas la longueur de Séna. Celui-ci s’apparente davantage à un roman traditionnel bien étoffé et d’une longueur suffisante pour épuiser la trame de l’histoire individuelle que l’on veut raconter. Ainsi la longueur du récit chez Lhérisson n’a pas pour but de faire court mais de permettre de relancer le cycle des « histoires instructives ». Par là, l’audience de Lhérisson s’apparente bien aux lodyans. (Je préfère utiliser ce mot au pluriel au lieu de lui accoler un genre masculin ou féminin qu’il n’a pas en langue haïtienne.)

Là où l’audience chez Lhérisson en même temps qu’il s’appuie sur la tradition populaire s’en sert pour innover, c’est par son usage de la diglossie franco-haïtienne. Plus poussé chez Lhérisson que chez Hibbert, l’usage de l’haïtien, comme mode d’expression des personnages mais aussi comme outil de représentation de leur comportement, de leur psychologie et de leur idiosyncrasie est systématique. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple parure de la phrase française mais d’un moyen de raconter à l’haïtienne un récit mettant en scène la vie haïtienne. Cela est intentionnellement organisé à des fins esthétiques : faire rire en instruisant, castigat ridendo mores, aurait-on dit en d’autres temps. Et c’est ainsi que Lhérisson réussit à faire passer la dynamique de l’oralité dans le statique de l’écriture.

Ces différences de structures narratives et de styles dans leurs écrits ne doivent pas nous faire perdre de vue que Lhérisson et Hibbert, avec plusieurs de leurs contemporains, Antoine Innocent et Georges Sylvain notamment, participaient d’une même mouvance. En 1901, quelque temps avant que Lhérisson et Hibbert ne publient leurs récits, Georges Sylvain avait fait paraître Cric? Crac!, « recueil de Fables de La Fontaine racontées par un Montagnard haïtien et transcrites en vers créole » et Antoine Innocent, avec Mimola (1906), sera le premier à faire du vodoun le thème central d’un roman haïtien.

Parmi les écrivains de sa génération qui ont été des pionniers en ouvrant, au début du XXe siècle, de nouvelles voies à la littérature haïtienne, Justin Lhérisson fait figure de précurseur. Moins d’un demi siècle après la parution de La Famille des Pitite-Caille, le genre de « l’audience » faisait école et servait de modèle. En 1948, Jean-Baptiste Cinéas, qui avait été un des premiers à faire paraître des romans paysans, dans la foulée des recommandations de Price-Mars, publiait Le choc en retour, récit qu’il appelait roman mais qu’il aurait voulu qu’on considérât comme une « audience » selon ce qu’il confesse dans sa préface :

Pathologie également, ma passion de « l’audience ». Ah ! L’audience haïtienne. Notre seule originalité, notre plus belle invention, notre plus douce consolation, notre principale raison de vivre ! J’ai essayé, et à plus d’une reprise, de définir, d’analyser ce genre qui a pris naissance et s’est développé en notre milieu, avec une vigueur prodigieuse… Si l’audience est séduisante et embrasse tous les genres, ai-je proclamé en substance, les ausienciers sont toujours sympathiques et se révèlent poètes et combien humains ! J’en atteste Justin Lhérisson et sa merveilleuse audience : LA FAMILLE DES PITITE-CAILLE.

Ce mince volume est un grand livre, et, sans conteste, le chef-d’œuvre de l’audience que les auteurs dédaignent presque toujours de recueillir par écrit. Il sera lu – et avec quelle volupté ! – alors que des livres plus prétentieux seront, depuis longtemps, effacés de la mémoire de l’homme haïtien. Sans honte, j’avoue en avoir fait mon livre de chevet : depuis quarante ans près, je garde jalousement – par quel miracle ! – mon exemplaire de la première édition et je le relis, une fois par trimestre – quand il me plait de revenir sur le passé – et avec un plaisir toujours vierge.

La grande ambition de ma vie serait de réaliser une pâle copie du maître-audiencier. Mais n’est pas Justin Lhérisson qui veut !

La figure de Lhérisson comme précurseur était donc reconnue et proclamée. En 1950, André F. Chevallier et Luc Grimard emboitaient le pas à Cinéas en publiant Bakoulou, une « audience folklorique ». Et depuis on a vu aussi bien en haïtien, avec Maurice Sixto, vers 1980 que tout récemment, en 2000, en français, avec Georges Anglade, se poursuivre l’illustration et la défense de ce genre nouveau que lançait Justin Lhérisson en 1905.

Mais l’influence de Lhérisson ne se circonscrit pas aux seuls auteurs d’audiences ou de lodyans. Le récit de type diglottique auquel Lhérisson a donné se lettres de créances a préparé la voie à la manière dont Jacques Roumain a su écrire l’haïtien en français. Dans Gouverneurs de la rosée, Roumain a porté ce style d’écriture à sa perfection en le rendant capable de traduire non plus seulement le rire et la caricature mais l’émotion et l’admiration aussi bien que l’indignation et la détresse. Il l’a fait passer au haut de gamme des sentiments après l’ironie et la raillerie des récits de Lhérisson. Ce style nouveau, accompagnant un genre nouveau, n’était plus seulement une voie qui s’ouvrait mais un sillon qui sera depuis largement labouré par les écrivains antillais de la créolité.

– Maximilien Laroche

Œuvres principales:

Romans:

La famille des Pitite-Caille. (Les fortunes de chez nous) Port-au-Prince: Héraux, 1905; Paris: Firmin-Didot, 1929; Port-au-Prince: Imprimerie des Antilles, 1963; Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2005.

Zoune chez sa ninnaine: fan’m gain sept sauts pou li passé. Port-au-Prince: A.A. Héraux, 1906, Port-au-Prince: Imprimerie Dorsinville, 1953. Zoune chez sa ninnaine. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2005.

Les œuvres romanesques de Justin Lhérisson. (La Famille des Pitite-Caille et Zoune chez sa ninnaine). Paris: Éditions Caribéennes, 1978.

http://ile-en-ile.org/lherisson/

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 15 Novembre 2017

320ème jour de l’année, 46ème semaine de l’année

45jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

En Belgique, le 15 novembre est la Fête du Roi, puisque c’est la Saint-Léopold (premier roi des Belges). Durant la régence du prince Charles, cette journée a été appelée Fête de la dynastie.

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du recyclage

Triez, recyclez, triez, recyclez, les objets ont plusieurs vies… grâce à vous !

La journée du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis et son objectif principal était alors de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.

La réflexion actuelle sur le recyclage va plus loin et il s’agit bel et bien d’un enjeu écologique majeur car la production de nouveaux matériaux, comparativement à la réutilisation de matériaux existants constitue une économie essentielle sur le plan énergétique et celui des rejets.

Le saviez-vous ?

75% de nos emballages ménagers sont produits à partir de matériaux recyclés. Certains pays (Allemagne par exemple) réutilisent leurs bouteilles de verre et d’autres pas (France par exemple)…

Appel aux bonnes volontés

Quelqu’un a-t-il des données à recycler pour terminer la rédaction de cette page ?

http://www.journee-mondiale.com/310/journee-mondiale-du-recyclage.htm

Journée mondiale des écrivains en prison

Cette journée est organisée depuis 1981 afin d’attirer l’attention mondiale sur des écrivains et des journalistes dont le travail leur attire des représailles.

Il n’y a pas si longtemps, le 10 novembre 1995 très exactement, l’écrivain nigérian Ken SaroWiwa a été pendu pour avoir défendu les droits de son ethnie minoritaire dans une région d’agriculture et de pêche spoliée et dévastée par l’exploitation pétrolière. Ses convictions l’avaient amené à plaider jusque devant la Commission des Droits de l’Homme.

Ecrivain en danger

Le 15 novembre a lieu la Journée pour les Écrivains en prison, organisée par une dizaine de milliers de membres du P.E.N. International. Pour mémoire, fondée en 1921, l’association mondiale de poètes, de romanciers et de journalistes s’engage à défendre la libre circulation des idées entre toutes les nations, à promouvoir une littérature sans frontières et à s’opposer à toute restriction de la liberté d’expression. Au siège du P.E.N. International à Londres, le Comité des Ecrivains emprisonnés a recensé 775 cas de femmes et d’hommes de lettres persécutés et réprimés pour délit d’opinion pendant le premier semestre de l’an 2003. Nombre d’entre eux ont été arrêtés, torturés, emprisonnés ou contraints à l’exil. 22 personnes ont été tuées ou assassinées, 13 portées disparues. Le Comité a établi une liste non exhaustive des Etats à haut risque: Algérie, Bangladesh, Chine, Cuba, Iran, Birmanie, Syrie, Turquie, Vietnam…

Aussi, cette Journée pour les Ecrivains en prison, s’est-elle manifestée sous le signe de solidarité et de soutien envers tous les écrivains victimes de l’intolérance et de la dictature, sans oublier leurs familles harcelées, intimidées ou menacées.

Quelques chiffres…

Depuis novembre 2004, d’après le Comité de PEN International pour les écrivains en prison (WIPC), pas moins de 699 écrivains ou journalistes ont été attaqués, harcelés, enlevés, jetés en prison ou menacés de mort, 12 ont disparu, 28 ont été tués.

Pensons aux prisonniers d’opinion et de conscience qui n’ont pas le droit de chanter la Liberté de Paul Eluard, l’Espoir d’André Malraux, les Eloges – Exil, Pluies, Neiges, Vents… de Saint John Perse, entre sang et souffrance. Réduire les gens de lettres au silence, briser leur plume, confisquer et brûler leurs œuvres, c’est la pire des tortures.

Un site à visiter : www.penromand.ch

http://www.journee-mondiale.com/52/journee-mondiale-des-ecrivains-en-prison.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

15 Novembre 1920 Première réunion de la Société des nations à Genève

Basée à Genève, la Société des Nations était une assemblée internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 dans le but de conserver la paix en Europe. Le principal promoteur de la SdN était le président des États-Unis Woodrow Wilson.

Selon son analyse de la Première Guerre mondiale, la diplomatie secrète en avait été la cause principale et la Société des Nations devait y faire échec.

Toutefois, le Sénat américain, en s’opposant à la ratification du traité de Versailles, vota contre l’adhésion à la Société des Nations et les États-Unis n’en firent jamais partie. Dans l’Entre-Deux-Guerres, l’URSS et l’Allemagne nazie sortirent de la SdN. Elle fut remplacée en 1945 par l’ONU. Elle ne joua pas pleinement son rôle avant la Seconde Guerre mondiale.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«On commence à le dire comme on le pense, on finit par le penser comme on le dit.»

Robert Sabatier

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Albert mais aussi Adalbert, Albertine, Aubert, Victoire, Vicky, Victoria, Sigrid…

Saint-Albert le grand Dominicain, docteur de l’Eglise, né à Lauingen (Allemagne), mort à Cologne le 15 novembre 1280, Albert fut un des grands maîtres de la scolastique. Saint-Thomas d’Aquin fut son meilleur élève. Les Albert sont imaginatifs et loyaux. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 4

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 15 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Princess Eud/ DedKra-Z«mdamou»

Pour découvrir la musique de PrincessEud/ Ded Kra-Z«mdamou»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=nX8Di5_EZiQ

Après « Mwenanvi w », « Ede m », « Plis lanmou » et autres, Ded Kra-Z et PrincessEud continuent d’une originalité suprême, de charmer leurs fans.

M damou, l’histoire d’un couple vraiment amoureux et heureux…. le morceau M damou, très sollicité devient maintenant l’hymne des amoureux.

——————————————————————————————————————————-

Ateliers Jérôme-Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

El Rancho- Aujourd’hui -5HPM

Remise du prix littéraire Henri Deschamps 2017

Bibliothèque Georges Castera du Limbé- Aujourd’hui- 4 h p.m

Remise du prix au lauréat du prix Joseph D. Charles 2017

Pierre Josué Agénor Cadet

Le ministre de l’Éducation nationale, l’écrivain-poète Pierre Josué Agénor Cadet, recevra le prix Joseph D. Charles 2017 pour son livre « Dans l’enfer du paradis »

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- du 20 novembre au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

————————————————————–L’actualité du monde, dans le passé

15 novembre 1492 Christophe Colomb et le tabac

Christophe Colomb écrit dans son journal que les indiens du Nouveau Monde fument des feuilles.

Il s’agit, vraisemblablement, de la première référence à ce qui est du tabac.

15 novembre 1630 Décès de Johannes Kepler, 58 ans, astronome

Johannes Kepler, né le 27 décembre 1571, est un astronome célèbre pour avoir étudié et confirmé l’hypothèse héliocentrique (la Terre tourne autour du Soleil) de Nicolas Copernic mais surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournaient pas en cercle parfait autour du Soleil mais plutôt, en ellipse.

Il a découvert les relations mathématiques (dites Lois de Kepler) qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite.

Il découvrit la réfraction atmosphérique en 1604.

Il croyait que l’univers avait été créé en 4977 avant Jésus-Christ.

15 novembre 1862 Décès d’Emma Livry, danseuse de ballet

Emma Livry était une grande danseuse de l’opéra de Paris. Sa majestueuse interprétation de La Sylphide fit d’elle la danseuse la plus appréciée du public parisien de l’époque à l’Opéra de Paris.

Le 15 novembre 1862 lors d’une répétition, Emma Livry agita par mégarde son tutu de gaze au-dessus de la herse éclairante. Celui-ci s’enflamma et le feu l’enveloppa très vite. Affolée, elle traversa trois fois la scène avant qu’un pompier n’ait le temps de se précipiter sur elle. S’apercevant qu’elle allait être nue, Emma Livry ramassa de ses mains les morceaux de l’étoffe enflammée pour s’en couvrir, aggravant de ce fait ses brûlures. Ce qui restait de son costume tenait au creux de sa main. Elle mourut après huit mois d’une longue agonie, emportant avec elle une époque qui aura marqué l’histoire du ballet romantique. Elle n’était âgée que de 21 ans.

15 novembre 1887 Naissance de Georgia O’Keeffe

Georgia O’Keeffe, née à Sun Prairie, Wisconsin, et morte le 6 mars 1986 à Santa Fe, Nouveau-Mexique, est une peintre américaine considérée comme une des peintres modernistes majeures du xxe siècle.

Elle fut mariée au célèbre photographe Alfred Stieglitz qui exposa ses tableaux où ils connurent le succès.

Elle fit plusieurs tableaux très célèbres comme : the radiator building ou the lawrence tree.

15 novembre 1889 Dom Pedro II abdique au Brésil

Un Coup d’État militaire, dirigé par le maréchal Manuel Deodoro Da Fonseca, renverse l’empereur du Brésil Dom Pedro II. La révolution est conduite par la bourgeoisie créole et les grands propriétaires terriens qui reprochent au souverain d’avoir abusé des réformes libérales et l’abolition de l’esclavage. Dom Pedro est contraint d’abdiquer et la république est proclamée. Les idées positivistes du philosophe français Auguste Comte influenceront énormément la Constitution des « Etats-Unis du Brésil » de 1891 et la devise du pays: « Ordre, amour et progrès.

15 novembre 1891 Naissance d’Erwin Rommel

Erwin Rommel mena une brillante carrière d’officier militaire durant plus de 30 ans et servit dans les différentes armées allemandes de son époque. Il était craint et respecté par ses ennemis les Alliés. Suite à sa brillante campagne en Afrique du Nord, il fut surnommé aussi bien par ses compatriotes que ses adversaires, le Renard du désert. Il combattit pour son pays mais ne fut pas impliqué dans l’extermination des Juifs.

Ayant participé indirectement le 20 juillet 1944 à l' »Opération Walkyrie » visant à l’assassinat d’Hitler, il reçut l’ordre de se suicider, en échange de la préservation de son honneur et du respect de sa famille. Rommel s’est suicidé le 14 octobre 1944.

115 novembre 904 Invention du rasoir jetable par Gillette

On peut lire dans l’illustration : « ce merveilleux instrument vous évitera à coup sûr tous les ennuis ordinaires et vous épargnera du temps et de l’argent. Vous aurez, en l’employant, la certitude d’être toujours rasé de près sans danger de blessure ou de maladie transmissible. Sa simplicité est idéale. Il est toujours prêt à être employé. Ses lames à double tranchant servent chacune de 10 à 40 fois et ne nécessitent ni repassage ni affilage. »

15 novembre 1908 Le Congo devient une colonie belge

Propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II, depuis 1885, l’état indépendant du Congo devient la colonie du Congo Belge. Léopold. II choisit de remettre ce territoire à son pays car il s’est fortement discrédité auprès de ses sujets avec la révélation des atrocités commises sous son autorité par les compagnies coloniales. Entre 1875 et 1879, l’explorateur anglais Sir Henry Morton Stanley avait pris possession au nom de la Belgique de la rive gauche du fleuve Congo. C’est en hommage au roi des Belges qu’il fonde Léopoldville près du village de pêcheurs de Kinshasa. Après 75 ans de domination belge, le Congo accédera officiellement à l’indépendance en 1960 et prendra le nom de Zaïre en 1971.

15 novembre 1926 Début de la programmation du réseau de radio américain NBC

La station de radio WEAF 610 AM de New York, lancée en 1922 par AT&T, a été acquise par RCA en juillet 1926, et est devenue la station phare du réseau NBC Red Network, lancé le 15 novembre 1926.

15 novembre 1932 Naissance de Petula Clark, chanteuse

Petula Clark est une chanteuse britannique née à Epsom, Angleterre.

Entrée à l’âge de sept ans dans le monde du spectacle par l’intermédiaire d’une mère cantatrice soprano et d’un père imprésario, elle fut une grande vedette de la chanson francophone et anglophone des années 60.

Sa période faste se situe entre 1964 et 1968.

En 1965, elle fut la première femme à être no 1 au palmares américain avec « Downtown ».

15 novembre 1942 Fin de la Bataille de Guadalcanal

Au cours d’une série d’affrontements pendant les trois jours que la bataille dura, les belligérants perdirent plusieurs bâtiments dans le fond de ferraille. Quoique les Américains perdirent plus de navires, les Japonais avaient perdu notamment deux cuirassés et une série de transports de troupes et de ravitaillement qui était destinés aux troupes japonaises sur Guadalcanal.

15 novembre 1951 Première sortie en mer pour la « Calypso »

L’ancien dragueur des mines, acheté par le commandant Cousteau en 1950, effectue sa première sortie en mer au large de Toulon. Entièrement aménagée en bateau océonographique de haute technologie, la « Calypso » partira pour sa première expédition en Mer Rouge le 25 novembre.

15 novembre 1969 Ouverture du premier Wendy’s

Dave Thomas, qui a baptisé la chaîne en l’honneur d’une de ses filles, a fondé les Wendy’s Old Fashioned Hamburgers Restaurants (Restaurants Wendy’s de hamburgers à l’ancienne) en 1969.

Restaurants Wendy’s du Canada Inc. a ouvert son premier commerce le 23 septembre 1975 à Hamilton en Ontario et exploite maintenant 367 commerces de compagnie et magasins franchisés au Canada. La société mère de Wendy’s, Wendy’s International, Inc., exploite près de 6 500 Wendy’s Old Fashioned Hamburger Restaurants aux États-Unis, au Canada et sur les marchés internationaux.

15 novembre 1971 Mise en vente du premier microproceseur

Le premier microprocesseur de l’histoire est mis en marche. Le Intel 4004, composé de 2 300 transistors, avec les fonctions de mémoire et de calcul, peut exécuter 60 000 opérations à la seconde. Il sera le cerveau d’une calculatrice fabriquée au Japon. Il a été mis au point par Ted Hoff, un ingénieur de la société Intel. Cette dernière vendra le brevet à l’entreprise japonaise pour une somme modique puis le rachètera se rendant compte de son erreur.

L’inventeur, Marcia E. « Ted » Hoff, a eu l’idée d’associer sur un minuscule support tous les circuits qui constituent un ordinateur. Ce microprocesseur 4004, avec une taille de 3,2 mm, est capable d’effectuer jusqu’à 60 000 opérations par seconde. Sa puissance est comparable à celle du célèbre ENIAC, dont les circuits occupaient un volume d’environ 80 mètres-cubes.

L’ENIAC, né juste après la Seconde Guerre mondiale, est l’un des premiers ordinateurs numériques jamais construits. Il était composé de plus de 15 000 tubes à vide, en quelque sorte de grosses ampoules. Ces tubes furent remplacés par des transistors dans la génération suivante d’ordinateurs numériques.

15 novembre 1975 Décès du chanteur Dean Edwards

Le chanteur Dean Edwards meurt d’une crise cardiaque à l’âge de 42 ans.

Il n’a enregistré que deux albums dans sa carrière.

Ses grands succès furent Mais puisqu’il faut se quitter et Mais pourquoi pas, en 1956.

15 novembre 1985 Décès d’Omayra Sanchez

Omayra Sanchez est une fillette colombienne de 12 ans décédée le 16 novembre 1985 dans la catastrophe du volcan Nevado Ruiz.

La fillette se retrouva coincée, les jambes bloquées par un enchevêtrement de poutrelles et de briques ; seule la tête émergeait d’un torrent de boue. Son agonie dura près de deux jours et fut filmée en direct par la télévision colombienne et diffusée sur les chaînes de télévision du monde entier.

Une partie de ce volcan des contreforts colombiens de la cordillère des Andes a explosé, provoquant dans les vallées avoisinantes des fleuves de boue et de cendres dévastateurs. La ville d’Armero fut dévastée. 24 000 personnes périssent et des dizaines de milliers sont sinistrés. C’est l’une des éruptions volcaniques les plus meurtrières du siècle.

15 novembre 1988 Premier et dernier vol de la navette soviétique Buran sans équipage

La navette elle-même a été lancée une seule fois et sans équipage le 15 novembre 1988 à 15 heures GMT dans des conditions météo défavorables. La navette a fait deux fois le tour de la Terre avant de revenir et d’effectuer un impressionnant atterrissage en mode automatique sur l’aérodrome de Baïkonour.

Le projet a été abandonné après son premier vol faute d’argent et du fait de la situation politique en URSS. (fin de l’URSS). Les deux autres navettes qui devaient être livrées en 1990 et 1992 n’ont jamais été achevées. Le projet a officiellement pris fin en 1993.

Buran devait servir de lien avec la station Mir qui a été lancée en 1986 et qui est restée en service jusqu’en 2001. Cependant quand Mir a finalement reçu la visite d’une navette spatiale, le visiteur était américain et non soviétique.

15 novembre 1998 Décès de Stokely Carmichael

Stokely Carmichael est mort du cancer de la prostate à 57 ans à Conakry en Guinée

Il était un militant noir américain originaire de Trinité-et-Tobago, leader du « Comité de coordination des étudiants non-violents (« Student Nonviolent Coordinating Committee » (SNCC)) et du « Black Panther Party ».

Il devint séparatiste noir et pan-africaniste.

15 novembre 2001 Découverte importante pour la recherche sur le sida

Des chercheurs d’Ottawa annoncent une importante découverte permettant d’espérer qu’il sera un jour possible d’éliminer entièrement le VIH de l’organisme des personnes infectées.

C’est à l’Institut de recherche en santé d’Ottawa que des chercheurs ont fait cette importante découverte qui donne espoir de pouvoir guérir complètement le sida (syndrome d’immunodéficience acquise) un jour. En effet, de nouvelles stratégies pourraient être mises de l’avant afin d’attaquer le virus et de le réduire à un niveau indécelable. Jusqu’à ce jour, les médicaments pour combattre le sida ne permettent que de prolonger la vie des personnes atteintes, en empêchant le virus de se reproduire. Celui-ci demeure cependant dans les cellules du patient et continue de s’attaquer au système immunitaire.

15 novembre 2003 Queen Mary 2 : une passerelle s’effondre

À quelques semaines de la livraison du paquebot géant Queen Mary 2 par les chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, une visite organisée pour les familles de cadres et techniciens tourne au drame : la passerelle d’accès sur laquelle se trouvaient les visiteurs s’effondre, provoquant la mort de 15 personnes et en blessant une trentaine d’autres.

15 novembre 2004 Première du film « Nouvelle-France »

Ce film réalisé par Jean Beaudin met notamment en vedette Noémie Godin-Vigneau, David La Haye et Juliette Gosselin.

Pour les Montréalais, la première de « Nouvelle-France », un film romantique dont l’action se déroule à l’époque de la conquête britannique, a lieu a la Place des Arts de Montréal. La première pour la ville de Québec a eu lieu le 8 novembre.

Le film, qui a été tourné en France, en Angleterre et au Québec, prendra officiellement l’affiche le 19 novembre.

15 novembre 2004 Un record pour le voltigeur Barry Bonds

Barry Bonds, le voltigeur de gauche des Giants de San Francisco, a remporté son septième titre de joueur par excellence dans la Ligue nationale de baseball. L’athlète de 40 ans est devenu le joueur le plus âgé à remporter cet honneur.

Il a obtenu 24 votes de première place et 407 points au scrutin mené auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique pour enlever le titre pour une quatrième saison d’affilée.

Bonds est le seul joueur de baseball à avoir mérité plus de trois mentions à son palmarès et le seul à l’avoir gagné plus de deux fois de suite.

Parmi les autres sports majeurs, il n’est devancé que par Wayne Gretzky, nommé à neuf reprises le joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey.

15 novembre 2004 La sonde européenne SMART-1 se place en orbite autour de la Lune

Etapes de la sonde

27 septembre 2003 : SMART-1 est envoyée dans l’espace par une fusée Ariane.

2 novembre 2004 : SMART-1 effectue sa dernière orbite autour de la Terre.

15 novembre 2004 : la première orbite autour de la Lune est effectuée.

À partir de janvier 2005, Smart-1 doit réaliser une carte topographique de la Lune ainsi qu’une analyse minéralogique de sa surface.

Smart-1 possède essentiellement trois instruments scientifiques :

– le spectromètre D-CIXS (rayons X) qui nous renseignera sur la composition du sol lunaire. Il mesurera notamment le taux de magnésium qui, selon les scientifiques, serait un témoin important du processus de formation de notre satellite,

– le spectromètre SIR (infra rouge) qui permettra d’analyser les roches lunaires,

– la caméra Amie (lumière visible) qui permettra de cartographier notre satellite avec une résolution de 30 m.

3 septembre 2006 : la sonde s’écrase sur la surface de la Lune.

15 novembre 2004 Le secrétaire d’Etat américain Colin Powell remet sa démission

Le 5 février 2003, devant le Conseil de Sécurité de l’ONU, Colin Powell donne des preuves très controversées sur l’existence d’armes de destruction massive en Irak. Il exprimera deux ans plus tard son « amertume ». Il explique que cette présentation, en grande partie fausse, fait « tache » dans sa carrière.

Lors de la campagne électorale de 2004, il avertit de son souhait de ne pas continuer sa responsabilité au sein du Cabinet, il présente donc sa démission le 15 novembre 2004 au président George W. Bush après sa réélection. Il est alors remplacé au poste de secrétaire d’État par la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice.

Lors de la campagne électorale de 2008, 15 jours avant le vote, Colin Powell décide finalement d’apporter son soutien au candidat démocrate Barack Obama. Il renouvelle son soutien lors de la campagne électorale de 2012.

15 novembre 2005 La princesse Sayako, fille unique de l’empereur Akihito, épouse un roturier, Yoshiki Kuroda,

abandonnant ainsi son statut royal

Sayako Kuroda est le troisième enfant et l’unique fille de l’Empereur Akihito et de l’Impératrice consort Michiko du Japon.

Elle est née le 18 avril 1969 à l’Hôpital de la Maison impériale, situé dans le jardin est duKōkyo dans l’arrondissement de Chiyoda à Tokyo.

Elle est titrée à sa naissance, et jusqu’à son mariage en 2005, Son Altesse impériale la Princesse impériale Sayako de Nori.

15 novembre 2005 Décès d’Agapito Sanchez, 35 ans

Agapito Sanchez est un boxeur de la République dominicaine.

Il est ancien champion poids plume junior.

Lors de son dernier combat, il avait défait le Vénézuélien Edison Torres.

Il est décédé après avoir été blessé par balles après une altercation avec un policier.

15 novembre 2006 Congo-Kinshasa

Joseph Kabila déclaré vainqueur de la présidentielle

Le chef de l’État sortant Joseph Kabila a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle au Congo-Kinshasa.

Il s’agissait du premier scrutin multipartite depuis plus de 40 ans dans cet immense pays d’Afrique centrale.

Les forces de l’ONU soutenues par des blindés encerclaient la résidence de Jean-Pierre Bemba, qui contestait les résultats provisoires.

15 novembre 2007 Le joueur de baseball américain «Barry Bonds» est accusé de parjure et d’entrave à la justice

En 2003, Greg Anderson, l’entraîneur de Bonds, a été arrêté par la police et accusé d’avoir fourni des stéroïdes aux joueurs. Le 4 décembre 2003 Bonds a parlé devant un jury et a dit qu’il avait utilisé une substance claire et une crème, et qu’Anderson lui avait dit que c’était de l’huile de lin cultivé et un baume contre l’arthrite[]. La description de ces deux produits ressemble à « The Cream » (une forme de testostérone) et « The Clear » (tétrahydrogestrinone, une sorte de stéroïde anabolisant). Depuis son discours, il est mis en examen pour parjure.

Le 15 novembre 2007 il a été formellement accusé de quatre parjures et un cas d’obstruction à la justice en rapport avec son discours le 4 décembre 2003.

Bonds plaide non coupable et le procès devant jury est entendu sur douze jours en mars et avril 2011 à San Francisco. Le 13 avril, après près de quatre journées complètes de délibérations, le jury trouve Bonds coupable d’entrave à la justice. Le jury ne peut cependant s’entendre au sujet des trois autres chefs d’accusation.

Le 16 décembre suivant, un tribunal californien condamne Bonds à deux ans de probation, une amende de 4000 dollars, 30 jours d’assignation à résidence et 250 heures de travaux communautaires. Bonds évite donc la prison, mais ses avocats font appel de cette sentence.

Le nom de Barry Bonds apparaît pour la première fois sur les bulletins de vote du Temple de la renommée du baseball en 2012 pour intronisation à l’été suivant. Le 9 janvier 2013, les résultats du vote des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique sont dévoilés. La candidature de Bonds étant hautement contestée en raison des allégations de dopage à son endroit, la vedette des Pirates et des Giants ne récolte que 36,2 % des voix, loin des 75 % nécessaires pour l’élection au Temple. Son nom peut apparaître sur les bulletins pour une période de 15 ans.

15 novembre 2008 Rencontre du G-20

Les dirigeants du G-20, réunis en sommet extraordinaire à Washington, adoptent une série d’objectifs globaux destinés à relancer l’économie mondiale.

Le sommet promet de « jeter les bases des réformes » permettant d’en éviter une nouvelle.

15 novembre 2008 Les Alouettes champions de la section Est

Les Alouettes seront de la finale de la coupe Grey; ils ont vaincu les Eskimos d’Edmonton 36-26 en finale de la sestion Est. Les hommes de Marc Trestman ont ainsi assuré leur participation au match de la Coupe Grey.

Les Alouettes ont inscrit 16 points sans réplique en l’espace de cinq minutes dans la seconde moitié du deuxième quart pour prendre la mesure des Eskimos d’Edmonton 36-26, samedi après-midi au Stade olympique en finale de l’Est.

La formation montréalaise participera donc au match de la coupe Grey pour la première fois depuis 2006, mais pour la troisième fois en quatre ans et la cinquième fois en sept ans. Elle est également devenue la première équipe qui accueille la partie de championnat à y participer depuis 2002.

Elle affrontera pour l’occasion les Stampeders de Calgary dimanche le 23 novembre 2008.

15 novembre 2008 Trois incendies ravagent la Californie

En Californie, des centaines de pompiers, appuyés par des avions et des hélicoptères, luttent toujours contre des feux de broussailles.

Quatorze mille personnes ont fuit le brasier

Cinq cents maisons mobiles ont été détruites à Sylmar – nord-est de Los Angeles –

Une centaine de résidences luxueuses ont été brulées à Montecito.

Cet incendie est considéré comme l’un des pires qu’ait connu Los Angeles.

Quelque 2,000 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes.

15 novembre 2008 Le Sirius Star détourné par les pirates

Le pétrolier a été le centre de l’attention internationale lorsqu’il a été détourné par des pirates somaliens, devenant le plus grand navire de l’histoire capturé par des pirates. Le Sirius Star faisait route depuis l’Arabie saoudite vers les États-Unis par le cap de Bonne-Espérance. Au moment de l’attaque, il était à environ 830 km au sud-est du Kenya, transportant 25 hommes d’équipage de plusieurs pays (deux Britanniques, deux Polonais, un Croate, un Saoudien et 19 Philippins) et une cargaison de 300 000 tonnes de pétrole brut. Les pirates ont demandé une rançon de 25 millions de dollars pour libérer l’équipage et le navire dont la cargaison est estimée à 100 millions de dollars.

Le pétrolier et ses 25 membres d’équipage sont relâchés le 9 janvier 2009. Selon les pirates, ses propriétaires auraient payé une rançon de trois millions de dollars.

novembre 2010 Révélation de Serge Ménard

L’ex-ministre péquiste Serge Ménard révèle que le maire de Laval, Gilles Vaillancourt, lui aurait offert 10 000 $ en argent comptant lors d’élections complémentaires en 1993.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /