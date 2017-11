Haïti – Littérature : Edwidge Danticat lauréate du Prix international de littérature de Neustadt

Source HL/ HaïtiLibre

L’écrivaine haïtiano-américaine Edwidge Danticat, née le 19 janvier 1969 à Port-au-Prince, a été nommée lauréate du Prix international de littérature de Neustadt 2018. Ce Prix comprend 50,000 dollars américain, une réplique en argent d’une plume d’aigle et un certificat.

L’annonce a été faite lors d’une réception à l’Université de l’Oklahoma, où se trouve le « World Literature Today », le magazine primé de la littérature et de la culture internationales de l’université. Le Prix international de littérature de Neustadt est décerné en alternance avec le Prix NSK Neustadt pour la littérature pour enfants.

Rappelons que Danticat est l’auteur d’histoires, d’essais, de scénarios de films et de romans « En plus du Prix Pushcart, du Prix du Cercle national des critiques de livres, du Prix BOCAS et de la Médaille d’excellence en fiction Andrew Carnegie, Danticat a remporté une bourse MacArthur et détient deux diplômes honorifiques.

Son premier roman, « Breath, Eyes, Memory » en 1994 a été choisi comme ………………………...lire la suite sur haitilibre.com