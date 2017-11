Éphéméride du jour ….., 10 novembre 2002 // Décès d’Émile Ollivier, Poète et romancier haïtien

10 novembre 2002 Décès d’Émile Ollivier, Poète et romancier haïtien

ÉDUCATION

Né à Port-au-Prince (Haïti) le 19 février 1940, Émile Ollivier est formé à la sociologie après des études de philosophie à l’École Normale Supérieure d’Haïti et des études de lettres et de psychologie en France.

Fréquentant les cercles littéraires à Port-au-Prince, Ollivier milite activement au sein de l’Union Nationale des Étudiants Haïtiens. En 1964, il se voit contraint à l’exil par le régime de François Duvalier. Après un séjour d’études en France, en 1965 Ollivier et sa femme Marie-José Glémaud s’installent d’abord à Amos en Abitibi, dans le nord du Québec, ensuite en 1968 à Montréal. Pendant vingt-cinq ans, Ollivier mène une carrière de professeur à l’Université de Montréal dans la Faculté des sciences de l’éducation.

L’époque de la « révolution tranquille » au Québec sera riche pour le sociologue et romancier qui s’intéresse aux questions d’identité nationale et aux nouveaux immigrants qui contribuent aux transformations de cette société. Dès son arrivée au Québec, Ollivier sera non seulement enseignant mais animateur socioculturel, travaillant auprès de la communauté haïtienne comme avec d’autres groupes d’immigrants, dans des organisations communautaires, comme consultant au bureau de l’Office de la langue française, dans des projets multimédia et Télé-Université auprès du ministère de l’Éducation, et avec le Conseil des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec. Ollivier reste actif au sein des groupes intellectuels haïtiens en exil au Québec. Il collabore notamment aux revues Nouvelle Optique et Collectif Paroles.

Son œuvre d’essayiste et de sociologue reflète l’intérêt porté aux populations immigrées de Montréal, l’intégration et l’alphabétisation de ses migrants, dans le sens large de manipuler les codes d’une nouvelle société tout en sachant garder, en respectant et transformant, la mémoire des origines. Plusieurs ouvrages écrits en collaboration montre la participation active d’Émile Ollivier à lutter pour l’avènement de la démocratie en Haïti. Écrit à la première personne, son dernier essai, Repérages (2001), pose des questions d’identité, de territoire et de langue. Ollivier y réfléchit sur le rôle de l’écrivain et de l’artiste, traçant son propre parcours de romancier et d’essayiste qui mène vers une « écriture de frontières ». Contre le repli identitaire et contre l’oubli, Ollivier écrit des œuvres qui présentent des « carrefours du multiple ».

Ollivier a trente-sept ans quand il publie en 1977 deux nouvelles (ou bien un roman en deux parties) sous le titre Paysage de l’aveugle. La première est un récit à la première personne d’un personnage qui raconte les tortures et les humiliations qu’il a subies aux mains d’un dictateur, Heronymus, et ses acolytes. La deuxième nouvelle est le parcours d’un Haïtien, Herman Pamphile, réfugié à Montréal, raconté par lui-même, à travers son journal, et par un narrateur extérieur. Paysage de l’aveugle est un livre sur l’errance, annonçant des thèmes récurrents dans l’œuvre d’Ollivier, dont la mémoire et les difficultés de l’aliénation et de l’exil. Léon-François Hoffmann décrit Paysage de l’aveugle comme « une méditation, ou une lamentation, ou un hurlement contre l’impossibilité de la vie de l’Haïtien, que ce soit dans son pays ou dans la diaspora ». La pièce tirée de la première partie, Paysage de l’aveugle, est adaptée pour le théâtre par le Théâtre Noir de Paris et une version cinématographique en est présentée au FESPACO au Burkina Faso et au Festival Créole de la Martinique.

Son premier roman, Mère-Solitude, publié aux éditions Albin Michel à Paris en 1983, est remarqué par la critique, lauréat du Prix Jacques Roumain et traduit en anglais et en italien. Mère-Solitude trace l’histoire d’Haïti à travers un portrait de plusieurs générations d’une famille, les Morelli. On y retrouve une ville qui ressemble à Port-au-Prince, Trou-Bordet, décrite avec toute la misère, la violence, la barbarie et le sous-développement qui la caractérisent ; des crimes se perpétuent à travers les générations. Son deuxième roman, La Discorde aux cent voix (1986) est le récit du microcosme de deux voisins dans la ville des « Cailles ». La haine apparente que se vouent les deux protagonistes, au grand plaisir des jeunes du voisinage, met aussi en scène l’histoire et les problèmes sociaux d’Haïti.

Le cadre de son roman Passages – lauréat du Grand Prix du Livre de Montréal en 1991 – est la Floride, une sorte de no-man’s-land entre les Antilles et le Canada des protagonistes : un Haïtiano-québécois, Normand, et une Cubano-canadienne d’origine syrienne, Amparo. Normand, comme beaucoup des personnages chez Ollivier, est un migrant-errant, un déraciné qui ressemble en beaucoup à l’auteur, un écrivain « archiviste de la mémoire collective, sismographe de l’éboulement des illusions ». Normand porte également une marque physique de l’auteur qui était, comme son écriture, « Une vie en suspens… ; des traitements itératifs pour insuffisance rénale chronique, des séances d’épuration du sang trois fois par semaine…, pluie, tonnerre, tempête ; des veines fatiguées, un frayage permanent avec la douleur ». Le roman Passages – qui se clôt sur la fin de la dictature Duvalier, médiatisée par les images télévisées, tout comme le naufrage des boat-people – ouvre la possiblité du retour en Haïti, même si Normand, précisément, ne peut mettre un terme à son exil nostalgique. La possibilité du retour est traitée en revanche dans le roman suivant, Les Urnes scellées (1995, Prix Carbet de la Caraïbe). Dans ce récit, Adrien Gorfoux, archéologue, et sa femme Estelle, exilés au Québec, retournent en Haïti après la fuite du couple Duvalier en 1986. Les Urnes scellées, en partie un roman policier puisqu’Adrien tente d’élucider un meurtre dont il a été témoin, est aussi le roman d’une ville et de la mémoire historique du pays. C’est aussi l’aboutissement d’une réflexion sur l’exil, ou plutôt l’errance, les choix à faire, et l’impossibilité de résoudre l’Histoire d’Haïti.

Ce n’est que dans Mille-Eaux (1999, d’après le surnom de l’auteur, Mille O.) qu’Émile Ollivier se permet une écriture ouvertement autobiographique. Mille-Eaux raconte l’enfance de l’auteur à Port-au-Prince, les découvertes et pérégrinations de l’enfant de la bien-nommée Madeleine Souffrant – d’où il hérite ses « pieds poudrés » de l’errant port-au-princien – et du père absent qui lui ouvre, par défi, le terrain de l’écriture. Un défi si bien relevé qu’il aboutit à une œuvre importante et cohérente ; la renommée du fils dépasse celle de l’Académicien Émile Ollivier (1825-1913) après lequel l’auteur est nommé. Ollivier est également l’auteur de fictions courtes : la nouvelle loufoque, « Regarde, regarde les lions », est publiée en 1995 dans une édition avec des photographies de Mohror, avant de servir comme titre d’une collection de nouvelles publiée chez Albin Michel qui fait la une des pages littéraires à Montréal en mars 2001. Le cadre de ces quinze nouvelles varie mais qu’ils soient à Montréal ou à Port-au-Prince, les personnages colorés sont observés avec curiosité et émerveillement. Même dans la nouvelle dont l’action se passe en France, « Des nouvelles de Son Excellence », on trouve un migrant comme personnage central ; mais les misères d’exil du dernier dictateur haïtien – dont on trouve le portrait petit déguisé chez « Papaphis » – inspirent davantage le ridicule que la compassion du lecteur.

Membre actif de nombreuses associations professionnelles, Ollivier devient président de l’ICEA (Institut canadien d’éducation des adultes) ; actif dans le milieu littéraire québécois, il est membre de l’Union des Écrivains et Écrivaines du Québec (UNEQ) et participe à des jurys tels celui du Prix du Gouverneur Général dont il est président en 2002. Au moment de son décès soudain le 10 novembre 2002 à Montréal, il achève un roman, La Brûlerie, publié en novembre 2004.

Oeuvres principales:

Romans:

Mère-Solitude. Paris: Albin Michel, 1983; Paris: Le Serpent à Plumes, 1994.

La Discorde aux cent voix. Paris: Albin Michel, 1986.

Passages. Montréal: l’Hexagone, 1991; Paris: Le Serpent à Plumes, 2001.

Les Urnes scellées. Paris: Albin Michel, 1995.

Mille Eaux. Paris: Gallimard (Haute Enfance), 1999.

La Brûlerie. Montréal: Boréal, 2004; Paris: Albin Michel, 2005.

Essais:

1946/1976: Trente ans de Pouvoir Noir en Haïti. (avec Cary Hector et Claude Moïse) Montréal: Collectif Paroles, 1976.

Haïti, quel développement? (avec Charles Manigat et Claude Moïse). Montréal: Collectif Paroles, 1976.

Analphabétisme et alphabétisation des immigrants haïtiens à Montréal. Montréal: Librairie de l’Université de Montréal, 1981.

Penser l’éducation des adultes, ou fondements philosophiques de l’éducation des adultes. (avec Adèle Chené). Montréal: Guérin, 1983.

La Marginalité silencieuse. (avec Maurice Chalom et Louis Toupin). Montréal: CIDHICA, 1991.

Repenser Haïti; grandeur et misères d’un mouvement démocratique. (avec Claude Moïse). Montréal: CIDIHCA, 1992.

Repérages. Montréal: Leméac, 2001.

Nouvelles:

Paysage de l’aveugle. Montréal: Pierre Tisseyre, 1977.

Regarde, regarde les lions. (avec des photographies de Mohror) Paris: Myriam Solal, 1995.

« La supplique d’Élie Magnan ». Nouvelles d’Amérique (Maryse Condé et Lise Gauvin, éds.). Montréal: Hexagone, 1998: 153-162.

« Port-au-Prince ma ville aux mille visages ». À peine plus qu’un cyclone aux Antilles. (Textes réunis sous la direction de Bernard Magnier). Rochefort: Le temps qu’il fait, 1998: 45-56.

Regarde, regarde les lions. (recueil de 15 nouvelles). Paris: Albin Michel, 2001.

L’Enquête se poursuit (nouvelle). Montréal: Plume & Encre, 2006.

Distinctions littéraires:

1985 Prix Jacques Roumain, pour Mère-Solitude

1987 Grand Prix de la prose du Journal de Montréal, pour La Discorde aux cent voix

1991 Grand Prix du Livre de Montréal, pour Passages

1993 Chevalier de l’Ordre national du Québec

1996 Prix Carbet de la Caraïbe, pour Les Urnes scellées

2000 Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la France

2000 Élu membre de l’Académie des Lettres du Québec

2002 Finaliste pour le Prix du Gouverneur Général (essais), pour Repérages

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 10 Novembre 2017

315ème jour de l’année, 45ème semaine de l’année

50jours avant la fin de l’année

————————————————————————————–

JOURNEE NATIONALE

1975 L’Angola proclame son indépendance du Portugal

Lettonie Mārtiņdiena (st-martin) qui marque le début de l’hiver et la fin de la saison laborieuse

Japon Célébration, non officielle, du « jour des toilettes » par l’Association japonaise des toilettes

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la qualité

On a l’habitude de déplorer les impacts économiques, sociaux, humains et environnementaux de la non qualité. Nos voisins tunisiens ont depuis quelques années décidé de prendre le taureau par les cornes en instituant le 2ème jeudi du mois de novembre comme Journée Mondiale de la Qualité. Une occasion de réfléchir sur la mise en place de procédures qualité qui permettront à terme des améliorations économiques et sociales tangibles.

Qualité des produits, qualité des services ?

Les entreprises connaissent déjà les normes ISO 9000, 9001 et désormais la norme ISO 14001 qui intègre un volet environnemental. Le respect de ces normes permet de garantir au consommateur final une conformité des produits et services concernés par rapport à un certain nombre d’exigences. Il permet aussi aux différents professionnels de « parler la même langue » et mieux travailler ensemble. L’industrie a été la première à se lancer dans cette démarche, mais elle a aujourd’hui été rejointe par de très nombreux secteurs d’activités, comme par exemple les services (assurances par exemple) ou même la distribution et la restauration.

Le thème retenu pour la journée 2016 pour la célébration de cette journée est : « De la bonne gouvernance à l’excellence opérationnelle ».

Qualité des relations ?

Rêvons un peu… à bien y réfléchir, l’amélioration de la qualité dans les productions des sociétés humaines peut aussi passer par une amélioration de la qualité dans les relations humaines, les relations interentreprises, les relations entre états. A ce titre, il nous paraît intéressant de relever que les pays à l’origine de cette journée sont tous des pays communément nommés « en voie de développement » : Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie (par ordre alphabétique). Rendons-leur hommage dans ce combat pour la Qualité !

Un site à visiter : www.forumqualite.com

http://www.journee-mondiale.com/322/journee-mondiale-de-la-qualite.htm

Journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines

« Les tumeurs neuro-endocrines, si vous ne les soupçonnez pas, vous ne les détectez pas »

L’APTED (Association des patients porteurs de tumeurs endocrines diverses) a choisi ce slogan pour la première édition (2012) de la journée mondiale de sensibilisation aux cancers et tumeurs neuro-endocrines. L’association souhaite saisir l’occasion pour sensibiliser le grand public et les professionnels de santé, améliorer l’information sur ces maladies ainsi que la prise en charge des malades.

Des tumeurs méconnues

Malgré des décédés « célèbres » (le regretté Steve Jobs), ces tumeurs restent trop peu connues du public, et pourtant, elles sont en en augmentation dans le monde. Elles sont la particularité d’être difficiles à détecter et à diagnostiquer.

Les TNE peuvent survenir dans différentes parties du corps, les plus fréquentes etant l’appareil digestif, les bronches et les poumons, mais aussi dans des organes tels que la thyroïde, les grandes surrénales et les reins.

http://www.journee-mondiale.com/292/journee-mondiale-de-sensibilisation-aux-tumeurs-neuro-endocrines.htm

Journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement

Les représentants des communautés scientifiques à travers le monde animent de nombreuses manifestations et discussions à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement.

Décidée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 31e session, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est un événement annuel célébré pour rappeler l’engagement pris à Budapest à l’occasion de la Conférence mondiale sur la science, organisée par l’UNESCO en coopération avec l’ICSU en 1999. La Journée a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la science et de combler le fossé entre la science et la société.

http://www.journee-mondiale.com/12/journee-mondiale-de-la-science-au-service-de-la-paix-et-du-developpement.htm

Journée internationale des stagiaires

Pour les étudiants, trouver un stage est devenu une absolue nécessité pour accéder au monde de l’entreprise, faire ses armes, découvrir un environnement…

Pour les entreprises, l’accueil d’un(e) stagiaire est devenu un acte habituel dans son mode de fonctionnement et un incontournable des ressources humaines. On hésite de moins en moins à lui confier des tâches qui devraient normalement échoir à des personnels salariés.

Encore un dossier pour schizophrènes…

Le but de cette journée mondiale est d’attirer l’attention sur les abus de certaines entreprises (ainsi que les institutions qui ne sont guère mieux loties) dans l’utilisation des stagiaires.

Chacun connaît au moins une entreprise qui a intégré le stagiaire comme variable d’ajustement de son business plan quand il n’en a pas fait la clé de son développement. Mais ces cas -certes scandaleux- ne doivent pas cacher la réalité des très nombreuses entreprises qui accueillent régulièrement des stagiaires et leur offrent un réel tremplin vers l’emploi.

Un site à visiter : www.humanite.fr

http://www.journee-mondiale.com/457/journee-internationale-des-stagiaires.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

10 Novembre

1775 Création des Marines américaines

Sur décision du Congrès américain, deux bataillons de Marines sont créés. En mars 1776, pendant la guerre d’Indépendance, ils effectueront leur premier combat aux Bahamas. Aujourd’hui, l’US Marine Corps fait figure de petit frère au sein des Forces armées américaines.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HAITI

10 Novembre

1908 Antoine Simon pris les armes contre le président-général Nord Alexis

Délégué militaire du gouvernement dans le département du Sud, Antoine Simon fut révoqué par le président Nord Alexis. Pour protester contre cette révocation, ses partisans dans le Sus le poussèrent à prendre les armes contre le régime de Port-au-Prince.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Toute porte de sortie est une porte d’entrée sur autre chose.»

Tom Stoppard

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Léon mais aussi Léonel, Léonne

Premier pape de ce nom, dissuada Attila (452), moyennant finances, de piller la ville éternelle. Les Léon sont sociables et gais. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 1.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 10 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Rosalie Févilien/BIC «an flanm »

Pour découvrir la musique de Rosalie Févilien «an flanm »

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=JBUpLCClBdk

Et le grand rendez-vous de Rosalie Févilien est pour demain. Samedi 11 novembre à partir de 10h au Lycée Marie Jeanne.

Vente signature de ce premier album de la gagnante de Digicel stars 2009 au prix de 250 gourdes.

L’artiste nous présente un répertoire de 12 morceaux sur lesquels les rythmes varient entre des airs nuancés de soul et de jazz, d’afro beat et de ce produit du mixage des sons traditionnels et modernes.

——————————————————————————————————————————-

Université Quisqueya- A partir d’aujourd’hui jusqu’au 10 novembre

Semaine du film japonais

Ateliers Jérôme- jusqu’au 23 novembre -à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement »

A l’étranger

Florida memorial university- jusqu’au 11 novembre -à partir de 9H

Haitian creative and cultural industries symposium

——————————————————————————————————————————L’actualité du monde, dans le passé

10 novembre 1483 Naissance de Martin Luther

Martin Luther est un moine allemand qui s’est opposé à des dérives du catholicisme romain. Devenu prêtre, il commence à enseigner la théologie à Wittenberg. Mais il ne tarde pas à s’interroger sur la grâce divine et les moyens d’accéder à la vie éternelle. Il arrive à la conviction que l’homme ne peut être sauvé que par sa foi et non par ses oeuvres. Il est révolté par le trafic des «indulgences». Le haut clergé de l’époque, en effet, promet aux fidèles qui savent se montrer généreux qu’ils séjourneront moins longtemps au purgatoire après leur mort.

En 1517, il a présenté 95 thèses contre le trafic des indulgences, dont la publication marque, au moins symboliquement, le début de la Réforme. Il a été l’initiateur du protestantisme (luthéranisme). Il a traduit la Bible en allemand, « la langue du peuple ». Il est décédé le 18 février 1546, Eisleben.

10 novembre 1845 Naissance de John Thompson

Sir John Sparrow David Thompson fut le 4e Premier ministre du Canada du 5 décembre 1892 au 12 décembre 1894. Il a aussi été Premier ministre de la Nouvelle-Écosse en 1882.

Sir John Thompson était premier ministre du Canada depuis seulement deux ans quand il mourut soudainement d’une crise cardiaque à l’âge de 49 ans le 12 décembre 1894, au Château de Windsor, où la Reine Victoria venait de le faire membre de son Conseil privé.

10 novembre 1885 Invention de la première moto

Gottlieb Daimler construit la première moto (en bois)

L’engin peut rouler à une vitesse de 12 km/h

Le siège n’est pas très confortable car il n’est pas muni de suspension.

10 novembre 1891 Décès à 37 ans du poète Arthur Rimbaud

Le poète français Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854, meurt dans la solitude,

dans un hôpital de Marseille, à l’âge de 37 ans.

Arthur Rimbaud, poète « maudit » qui, ayant tout écrit avant l’âge de 20 ans,

devient trafiquant d’armes et meurt à 37 ans.

Rimbaud a été considéré comme un voyou, un voyant, un vagabond, un escroc, un pervers…

Ami ou amant de Verlaine:

En 1871 il envoya à Verlaine quelques poèmes qui s’empressa de lui répondre « Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. »

Le 7 juillet 1872, il fugue avec Verlaine en Belgique et en Angleterre.

Le 10 juillet 1873, Verlaine le blessa d’un coup de revolver.

Il s’enrôla en juin 1876 comme mercenaire dans l’armée néerlandaise pour une durée de six ans.

Il déserta le 15 août 1876.

En mai 1888 Tian (trafiquant d’armes) envoya Rimbaud à Harar pour qu’il dirige un comptoir commercial qu’il venait d’y fonder. Il occupa ce poste jusqu’en 1891.

Il tomba gravement malade pendant l’hiver de 1890-91.

Il quitta Harar le 7 avril 1891, il arriva à Marseille où, il fut admis à l’hôpital de la Conception,

où on lui amputa la jambe droite.

Il mourut le 10 novembre 1891 sa soeur Isabelle à son chevet.

10 novembre 1903 Brevet pour l’essuie-glace

On attribue à l’inventeur Mary Anderson la conception du premier essuie-glace opérationnel en 1903 (année du dépôt du brevet) : actionné manuellement par un levier, il comprend alors un bras oscillant sur lequel est fixé une lame en caoutchouc qui est retirée à la belle saison. L’inventeur William M. Folberth le rend automatique en 1951 par des moteurs électriques qui assurent le va-et-vient des balais d’essuie-glace. Robert Kearns le dote d’un système de balayage intermittent en 1963.

Mary Anderson est née dans le comté de Greene, Alabama, au moment de la reconstruction après la guerre de Sécession en 1866.

Lors d’une visite à New York pendant l’hiver 1903, dans un tramway par une journée glaciale, Mary Anderson a observé que le machiniste était obligé de conduire avec la vitre ouverte à cause du grésil qui se formait sur le pare-brise. Quand elle revint en Alabama, elle embaucha quelqu’un capable de mettre au point un dispositif à commande manuelle pour nettoyer un pare-brise et demanda à une entreprise locale de produire un prototype. Elle obtint un brevet de 17 ans pour cet essuie-glace. Son dispositif était constitué d’un levier à l’intérieur du véhicule qui contrôlait une lame de caoutchouc à l’extérieur du pare-brise. Le levier était actionné pour amener le bras à ressort à se déplacer sur le pare-brise. Un contrepoids était utilisé pour assurer le contact entre la glace et la vitre. Des dispositifs similaires avaient déjà été proposés, mais celui d’Anderson est le premier à avoir été efficace.

En 1905, elle a essayé de vendre les droits à une société canadienne de renom, mais il lui fut répondu : « nous ne considérons pas que ce soit d’une telle valeur commerciale qui justifierait cette acquisition. » Après l’expiration du brevet en 1920, la production d’automobiles ayant augmenté de façon exponentielle, l’essuie-glace de pare-brise conçu par Anderson est devenu un équipement standard. En 1922, Cadillac est le premier constructeur automobile à l’adopter en tant qu’équipement standard.

10 novembre 1919 Naissance de Moïse Tshombé

Moïse Kapenda Tshombe, parfois écrit Tshombé, fut un homme politique de la République démocratique du Congo et président de l’État du Katanga (maintenant le Zaïre).

En 1966, Joseph Mobutu, nouveau président, accusa Tshombe de trahison, qui prit de nouveau la fuite pour l’Espagne. En 1967, il fut condamné à mort par défaut.

En juin, l’avion dans lequel il voyageait fut détourné vers l’Algérie, où il fut emprisonné jusqu’à sa mort, le 29 juin 1969, d’une attaque cardiaque.

10 novembre 1928 Hirohito est intronisé empereur du Japon

Fils de l’empereur Taisho, mort en 1921, Hirohito monte sur le trône à l’âge de 27 ans. En 1939, Hirohito signera le pacte anti-komintern avec Hitler et Mussolini. Après guerre, il ne sera pas déféré devant le tribunal des criminels de guerre, comme MacArthur s’y était engagé. Cependant, la capitulation du Japon en 1945 marquera l’écroulement du système impérial et le début de la monarchie constitutionnelle.

10 novembre 1969 Premier épisode de Sesame Street

Le premier épisode de la série pour enfants Sesame Street est diffusé sur le réseau américain National Educational Television, qui fera place la même année au réseau PBS.

10 novembre 1975 Naufrage du bateau Edmund Fitzgerald

Trente-neuf membres d’équipage trouvent la mort lors du pire désastre des Grands Lacs de cette

décennie. Le bateau Edmund Fitzgerald de 222m., transportant du minerai de fer, est cassé en deux lors d’une tempête sur le lac Supérieur. Les vagues atteignent alors 7,5 m. et les vents 125 km/h. Gorden Lightfoot, un chanteur canadien, a commémoré cet accident dans une de ses chansons.

10 novembre 1982 Décès de Léonide Brejnev

Léonide Brejnev, né le 19 décembre 1906, chef de l’État et du parti soviétiques, succombe à une longue maladie, à l’âge de 75 ans.

Le 14 octobre 1964 alors que Khrouchtchev est en vacances, les conspirateurs frappent et lui font perdre son poste. Brejnev devient premier secrétaire du parti, Alexeï Kossyguine premier ministre

Il exerce le pouvoir sur l’Union soviétique de 1964 à 1982, mais d’abord en association avec d’autres. Il est secrétaire général du parti communiste de 1964 à 1982, et est deux fois président du praesidium du Soviet suprême (chef de l’État), de 1960 à 1964 et de 1977 à 1982.

10 novembre 1994 Décès de la chanteuse américaine Carmen McRae

La chanteuse de jazz américaine Carmen McRae, célèbre pour son « scat » (chant en onomatopées) et sa technique vocale, succombe des suites d’une attaque cérébrale, à l’âge de 74 ans. Considérée comme l’une des grandes chanteuses de jazz des années 50 – à l’égal presque d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Billie Holiday – elle a fait partie du Big Band de Benny Carter, avant de travailler avec Count Basie.

10 novembre 1996 Décès de Fred Lipmann

Le nom de Fred Lipmann, entrepreneur visionnaire, patron de l’horlogerie Lip à Besançon, est associé à la révolution électronique dans l’horlogerie, aux difficultés du monde occidental à affronter la jeune industrie asiatique et aux espoirs socialistes autogestionnaires enfantés par le plus long conflit social de l’histoire industrielle française (de 1973 à 1981).

10 novembre 2000 La division Gesca de Power Corporation achète de Hollinger les quotidiens

Le Soleil est un journal quotidien publié à Québec. Il est distribué dans cette région, une partie de l’Est du Québec, à Montréal, à Ottawa et en Floride. Il est l’un des deux journaux quotidiens de la ville de Québec, avec Le Journal de Québec.

Le Quotidien est un journal publié à Saguenay au Québec du lundi au samedi par Gesca et Cyberpresse. Le journal est aussi distribué dans la région du Lac Saint-Jean, parfois avec une première page différente. En mai 2009, il a un tirage d’environ 27 000 à 29 000 copies.

Le Droit est un journal d’expression francophone à grande diffusion publié quotidiennement dans la région d’Ottawa-Gatineau qui diffuse dans l’Est de l’Ontario et dans l’Outaouais. Il peut aussi être acheté à Montréal et dans les autres régions du Québec et de l’Ontario.

10 novembre 2001 Décès de Ken Kesey

Ken Kesey était un écrivain américain. Il a écrit One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962) , (Vol au-dessus d’un nid de coucou) Sometimes a Great Notion (1963), Sailor Song (1993), « Last Go Round » (1995), une pièce de théâtre, Twister (1999), et deux livres pour des enfants, Little Tricker the Squirrel Meets Big Double the Bear et The Sea Lion: A Story of the Sea Cliff People.

Son premier roman, Vol au-dessus d’un nid de coucou, a été porté à l’écran en 1975 par Milos Forman, interprété par Jack Nicholson et Louise Fletcher.

À côté de son activité d’écrivain, Ken Kesey, avec son groupe communautaire les Merry Pranksters, est aussi l’un des inspirateurs les plus importants du mouvement psychédélique des années 60.

10 novembre 2001 Le Rouge et Or remporte le championnat universitaire québécois

Le Rouge et Or de l’Université Laval est le grand vainqueur de la coupe Dunsmore, le championnat de la Conférence Québec. L’équipe de Québec l’a emporté 42 à 14 contre les Redmen de l’Université McGill. Le match a eu lieu sous la neige, ce qui n’a pas empêché l’équipe de faire «salle comble».

Les joueurs du Rouge et Or représenteront la conférence du Québec à l’Atlantic Bowl. Lors de cette demi-finale nationale, ils affronteront les Huskies de Saint Mary’s.

10 novembre 2002 Première mondiale de « Séraphin: Un homme et son péché » à Sainte-Adèle

Séraphin: un homme et son péché est un film québécois réalisé par Charles Binamé.

Le film met en vedette Pierre Lebeau, Karine Vanasse et Roy Dupuis.

Il s’agit du film québécois ayant généré les meilleures recettes au Québec.

Devant les problèmes financiers de son père, la jeune Donalda Laloge se voit forcée d’épouser l’avare du village, l’horrible Séraphin Poudrier. En faisant cela, elle renonce à son amour envers Alexis Labranche.

10 novembre 2003 Début du procès de John Lee Malvo

Aux États-Unis, le procès de John Lee Malvo, le plus jeune des deux présumés tireurs embusqués qui ont terrorisé la capitale américaine.

Malvo est soupçonné d’être à l’origine d’une dizaine de meurtres commis à l’automne 2002. Il a plaidé non coupable.

Mineur au moment des faits, Malvo sera jugé comme un adulte. Il risque donc la peine de mort.

Son complice présumé, John Allen Muhammad, est aussi jugé en Virginie. Son procès a débuté il y a cinq semaines.

Les avocats de Malvo veulent faire valoir que leur jeune client a subi un lavage de cerveau et a été manipulé par Muhammad.

Le procès du jeune accusé doit durer plusieurs semaines.

10 novembre 2003 Lancement au Centre Bell du livre La glorieuse histoire des Canadiens

L’équipe des Canadiens de Montréal fêtera en 2009 son 100e anniversaire. Depuis son apparition dans la National Hockey Association en 1909, le célèbre club a accumulé les exploits qui en ont fait une véritable dynastie du sport professionnel. De Newsy Lalonde à Patrick Roy, en passant par Howie Morenz, Maurice Richard et Guy Lafl eur, l’équipe a permis à de très grands joueurs de déployer leur talent. La glorieuse histoire des Canadiens, c’est le récit des immenses succès, mais aussi des périodes de léthargie et des crises internes. L’ouvrage nous fait revivre cette épopée au fi l de centaines d’anecdotes et de points saillants. Cette édition 100e anniversaire présente de nouvelles statistiques de l’équipe et des joueurs, y compris la saison 2007-2008, des photos exceptionnelles qui illustrent toutes les époques, ainsi que de nouveaux chapitres sur la naissance du club et la fièvre des séries!

10 novembre 2004 Tenue de manifestations étudiantes à Montréal et à Québec

Des milliers d’étudiants descendent dans les rues de Montréal et de Québec afin de protester contre la décision du ministre de l’Éducation, Pierre Reid, de couper une centaine de millions de dollars dans le régime des prêts et bourses.

Les modifications en vigueur depuis septembre 2004 ont pour effet de réduire le montant des bourses et d’augmenter celui des prêts versés, ce qui élève le niveau d’endettement des étudiants. Cette situation inquiète les associations étudiantes et leurs milliers de membres qui défilent devant le bureau du premier ministre Jean Charest, à Montréal, et devant le Parlement, à Québec. Selon l’un d’entre eux : « Ce n’est pas parce qu’ils (les étudiants) auront un job après leurs études qu’ils ne sont pas inquiets de voir leur endettement augmenter. Tout le monde est sensible à ça. » Appelé à commenter sa décision, le ministre Reid fait valoir que les droits de scolarité dans les universités du Québec, tout comme le niveau d’endettement des étudiants, demeurent les plus bas au pays.

10 novembre 2005 Record pour un Boeing

Un Boeing 777-200LR établit un nouveau record de vol sans escale, un périple de 23 heures et d’une distance de 20 300 kilomètres.

Parti de Hong Kong il a traversé l’océan Pacifique, l’Amérique du Nord, l’océan Atlantique pour finalement atterrir à Londres.

10 novembre 2006 Décès de Jack Palance

Jack Palance, né le 18 février 1919 à Lattimer Mines, Pennsylvanie, mort le 10 novembre 2006 à Montecito, Californie) est un acteur américain.

Son visage aux traits anguleux et émaciés, refait à la suite de blessures reçues lors de la Seconde Guerre mondiale et sa dégaine le cantonnent à des rôles de méchants dans des westerns ou des films de gangsters.

Il avait obtenu en 1991 l’Oscar du meilleur second rôle pour le western comique City Slickers, dont il partageait l’affiche avec Billy Crystal.

10 novembre 2007 Le Rouge et Or champion

La saison parfaite du Rouge et Or se poursuit au Stade du PEPS avec une victoire très convaincante de 35-10 contre les Stingers de Concordia en grande finale provinciale devant 12 051 spectateurs; il s’agit d’un cinquième championnat du Québec consécutif, un septième en 12 saisons d’existence.

10 novembre 2007 Décès de Norman Mailer

Un géant de la littérature américaine et mondiale n’est plus, l’essayiste et romancier Norman Mailer (né le 31 janvier 1923) s’éteint à New York à l’âge de 84 ans; mauvaise conscience de l’Amérique, Norman Mailer n’aura eu de cesse de monter au front pour pourfendre la politique extérieure de son pays, du Vietnam à l’invasion de l’Irak par George W. Bush, ou d’ironiser sur les moeurs américaines.

Il remporta deux fois le prix Pulitzer.

Il fonda en 1955 l’hebdomadaire contestataire Village Voice.

Il tourna dans plusieurs productions cinématographiques dont: Ragtime de Milos Forman et le Le Roi Lear de Jean-Luc Godard.

Il réalisa le film Les vrais durs ne dansent pas.

10 novembre 2008 Les premiers ministres se concertent

La rencontre des premiers ministres, à Ottawa, s’est déroulée dans un climat de coopération, selon ses participants, mais n’a débouché sur aucune mesure concrète pour faire face à la crise financière et au ralentissement économique. La réunion de trois heures, qualifiée de préliminaire, a toutefois permis d’établir un consensus pour accélérer les dépenses dans les infrastructures publiques et assouplir les règles dans le domaine de l’épargne-retraite.

Le premier ministre Jean Charest a dit qu’il y avait entente pour augmenter de 71 ans à 73 ans l’âge obligatoire pour transférer ses avoirs d’un Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) à un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

10 novembre 2008 Au Japon, le Prix Kyoto est remis au philosophe montréalais Charles Taylor et au biologiste torontois Anthony Pawson

Le prix de Kyoto est une récompense internationale décernée à des personnes qui se sont distinguées par des contributions remarquables au développement de la science et de la civilisation mondiale, ainsi qu’à l’élévation spirituelle. La caractéristique du prix de Kyoto est de récompenser non seulement l’œuvre accomplie, mais aussi la contribution à la société humaine, en d’autres termes « célébrer l’homme ». En 2009, 77 personnes, parmi lesquelles 12 Japonais, ainsi qu’une institution (la Fondation Nobel), ont été récompensées.

Chaque année, parmi des candidats ayant fait l’objet de recommandations venues du monde entier, et au terme d’une sélection stricte et impartiale, trois lauréats sont désignés au titre de « Catégorie des technologies avancées », de « Catégorie des sciences fondamentales » et de « Catégorie des arts et des idées ». La désignation des lauréats est rendue publique au mois de juin et la cérémonie de remise du prix a lieu toutes les années le 10 novembre au Palais des Congrès internationaux de Kyoto, où les lauréats se voient remettre leur diplôme, la médaille d’or du prix de Kyoto, ainsi qu’un montant de 50 000 000 yens pour chacune des trois catégories.

La Fondation Inamori, créée en 1984 par Kazuo Inamori a fondé en 1985 le prix de Kyoto selon l’idée que « L’acte suprême de l’être humain est d’agir pour le monde et pour l’homme » et que « L’avenir de l’être humain sera assuré quand le développement de la science et l’élévation spirituelle seront équilibrés ».

10 novembre 2009 Exécution du « sniper de Washington »

John Allen Muhammad (né le 31 décembre 1960 à Bâton-Rouge en Louisiane est exécuté par injection mortelle le 10 novembre 2009 à la prison de Greensville à Jarratt en Virginie) est un tueur en série américain, surnommé le « sniper de Washington », qui a sévi dans la région de Washington, D.C., abattant dix personnes avec l’aide de Lee Boyd Malvo. Ce dernier, alors âgé de 18 ans et arrêté en même temps, plaidera la dépendance psychologique vis-à-vis de Muhammad et sera condamné à la prison à perpétuité. Muhammad sera condamné à mort en 2004 et exécuté par injection létale cinq ans plus tard.

10 novembre 2009 Visite du prince Charles à Montréal

Le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, ont reçu un accueil empreint de politesse de la part des quelque 200 personnes venues assister à la première étape de son périple à Montréal.

En après-midi, une centaine de manifestants se sont réunis pour exprimer leur opposition à la monarchie.

10 novembre 2009 Gilles Taillon part et demande une nouvelle course

Gilles Taillon quittera la direction de l’Action démocratique du Québec «pour mettre fin aux luttes intestines stériles» qui paralysent le tiers parti depuis son élection comme chef. Il a demandé aux dirigeants de l’ADQ de préparer une nouvelle course au leadership pour lui trouver un remplaçant à la barre du parti.

Ces chicanes internes «détournent l’ADQ de son véritable objectif, interroger le gouvernement», a déclaré M. Taillon lors d’un point de presse cet après-midi.

Tout de suite après cette annonce, Éric Caire a indiqué qu’il demeurerait député indépendant. Il a dit ne rien voir dans le paysage qui l’amènerait à revenir à l’ADQ, pas plus qu’il ne se sent attiré par le PQ ou le PLQ.

2009 40ème de Sesame Street

Les célèbres marionnettes Elmo et Bert, qui ont enseigné de façon ludique les chiffres, les lettres et les couleurs à des millions de petits Américains et d’enfants à travers le monde, sont désormais sur les écrans de plus de 140 pays.

Pour son émission anniversaire mardi, Sesame Street recevra la Première dame des Etats-Unis Michelle Obama, qui encouragera les enfants à manger sainement. Entourée des marionnettes vedettes Big Bird et Elmo, Mme Obama expliquera aux jeunes téléspectateurs comment faire pousser tomates, concombres, laitues et carottes.

10 novembre 2010 Assassinat de Nicolo Rizzuto

Le patriarche de la mafia montréalaise, Nicolo Rizzuto, est décédé après avoir été victime d’une fusillade dans le secteur de Cartierville.

Selon nos informations, il aurait été abattu à son domicile situé sur la rue Antoine-Berthelet.

Le patriarche ne sortait pas de sa luxueuse demeure de l’avenue Antoine-Berthelet, dans le nord de Montréal, sans son fameux chapeau mou, qui lui donnait l’air d’un gangster des années 30. Petit, trapu, il avait un sourire désarmant. Derrière ce masque se cachait un homme qui vivait du crime depuis sa tendre jeunesse et qui n’hésitait pas à tremper dans les complots les plus sordides.

Un à un, plusieurs gros noms du clan Rizzuto ont été ciblés dans des attentats depuis plus d’un an. À commencer par le petit-fils du patriarche, Nick Rizzuto Jr., fils de Vito, tué en janvier dernier dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

Un autre des pontes du clan Rizzuto, Agostino Cuntrera, 66 ans, a été abattu l’été dernier d’une balle dans la tête devant une entreprise de distribution alimentaire. Plus récemment, en septembre, un homme de main du clan Arcadi, Ennio Bruni, 36 ans, a été tué par balle à la sortie d’un café italien, à Laval.

Sans oublier la détention du fils du parrain, Vito, qui purge une peine de 10 ans de prison pour une affaire de meurtres remontant à 1981.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /