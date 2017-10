Le chef de la Minujusth assure de l’engagement de l’ONU

Source LLM / radio Métropole Haïti

Mr Mamadou Diallo, le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef ad intérim de la MINUJUSTH, affirme que la nouvelle mission onusienne témoigne de la determination de l’ONU d’accompagner Haiti dans les efforts pour le développement économique, la stabilisation politique et la sécurisation du pays.

Avec un mandat initial de 6 mois la Minujusth devra notamment.

– Poursuivre l’appui à la Police Nationale Haïtienne dans le cadre du renforcement de ses capacités, de sa formation et du compagnonnage afin qu’elle puisse elle-même assurer la sécurité du territoire, des personnes et des biens.

– Renforcer les acquis démocratiques et approfondir la stabilité politique qu’Haïti a eu et renforcer les institutions.

– Egalement continuer à promouvoir et protéger les droits humains des haïtiennes et des haïtiens et à renforcer les institutions de protection et de promotion des droits humains.

– Appuyer les systèmes de justice et d'administration correctionnelle et pénitentiaire