Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 25 au mardi 31 octobre 2017

P-au-P, 24 octobre 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 25 au mardi 31 octobre 2017.

Jusqu’au mardi 31 octobre 2017, Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

En divers espaces, sur le territoire national, en Haïti : Célébration du mois de la langue et la culture créoles, du lundi 2 au mardi 31 octobre 2017, par des expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

Du Lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017, Cycle de réflexion sur le patrimoine

Le cycle « le patrimoine en question », une réflexion sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quelles problématiques soulève la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ? Conférences, projections de documentaires, visites guidées des sites touristiques sont au menu des activités, prévues à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haitien, une initiative de la Fondation connaissance et liberté (Fokal), de l’Institut français d’Haïti (Ifh) et des alliances françaises en Haïti

Mercredi 25 octobre 2017, Conférence sur le Patrimoine haïtien

2:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Conférence sur le Patrimoine haïtien, patrimoine ignoré, avec Patrick Delatour, autour de « La restauration de la citadelle la Ferrière : l’architecture militaire haïtienne », et Samuel Regulus, autour de « l’Appropriation du patrimoine culturel aux regards de la mémoire de l’esclavage en Haïti » dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Mercredi 25 octobre 2017, Visite et exposition

4:00 pm, Maison Dufort : Visite déambulatoire dans les Gingerbreads, suivie d’une exposition autour du « processus de restauration de la maison Dufort », dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » – 9, 2e rue du Travail, Port-au-Prince

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2017, Théâtre

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : « La Plaie, monologue d’interdits » pièce de théâtre présenté par la Konpayi teyat Lobo, texte et mise en scène par James Saint Félix et Ketsia Vainadine Alphonse – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 26 octobre 2017, Conférence sur le patrimoine immatériel

4:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence sur le patrimoine immatériel en Haïti, animée par le musicien de jazz, Claude Carré, autour du thème « Musiques traditionnelles haïtiennes, entre l’ancien et le nouveau », dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » – 99, Avenue Lamartiniere, Bois-Verna, Port-au-Prince

Jeudi 26 octobre 2017, Conférence le patrimoine immatériel

4:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence sur le patrimoine immatériel en Haïti, animée par Walex Pierre et Erol Josué autour du thème : « Nourritures et identité́ : une approche anthropologique de la gastronomie haïtienne », dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » – 99, Avenue Lamartinière, Bois-Verna, Port-au-Prince

Jeudi 27 octobre 2017, Concert

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert de G’ny, présenté par ………………………...lire la suite sur alterpresse.org