Éphéméride du jour ….., 23 Octobre 1817 // Naissance de Pierre Larousse à qui l’on doit le dictionnaire

23 Octobre 1817 // Naissance de Pierre Larousse à qui l'on doit le dictionnaire

23 Octobre 1817 Naissance de Pierre Larousse à qui l'on doit le dictionnaire

Pédagogue, encyclopédiste et éditeur français. Il est surtout connu pour les dictionnaires qui portent son nom, dont Le Petit Larousse. Il fonda en 1852 une maison d’édition, la Librairie Larousse, qui se développa rapidement. Son œuvre majeure fut le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, en 17 volumes, qu’il mit onze ans à écrire.

Aujourd’hui, 23 Octobre 2017

296ème jour de l’année, 43ème semaine de l’année

69 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de la Hongrie

Ce jour était officiellement dénommé jour du #céleri dans le #calendrier républicain français.▪ ▪ Journée de la Mole, fête officieuse célébrée par les chimistes en Amérique du Nord, le 23 octobre (« 10-23 »), entre 6:02 et 18:02 (6:02 PM), en référence au nombre d’Avogadro, approximativement 6,02×10232.

Macédoine : fête de la Révolution, commémore la lutte pour l’indépendance menée par l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne contre l’occupation ottomane.

Mexique : fête des médecins.

Thaïlande : fête du mémorial de Chulalongkorn, commémore le décès du cinquième roi de la dynastie monarchique régnante.

UN FAIT A RETENIR

23 Octobre

1814 Première chirurgie plastique

C’est à Chelsea, en Angleterre, qu’est pratiquée la première intervention de chirurgie plastique moderne.

HAITI

23 Octobre

1879 Choix de Louis-Félicité Salomon comme président d’Haiti

Ancien ministre des Finances de Soulouque, Salomon, qui s’était refugié à l’étranger après la chute de l’Empereur et dont les biens avaient été confisqués par le gouvernement de Geffrard, revint donc au pays après le départ de Boisrond Canal (17 Juillet 1879). Il devint le choix de l’Assemblée Nationale après qu’il eut dispersé le gouvernement provisoire formé après le départ de Canal.

23 Octobre

1934 Jacques Roumain, accusé par le gouvernement de Vincent de complot, est condamné à trois ans de prison

Le procès s’était tenu pendant trois jours (15 au 17 octobre) devant une cour militaire. Durant sa période de détention, il contacta le paludisme et ne s’en remit jamais tout à fait.

La Pensée du Jour

«Yon sèl dwèt pa manje gonbo.»

Pwoveb lakay

PRENOM DU JOUR

Saint Jean mais aussi Arnould Mélodie, Seurin.

Saint Jean de Capistran Réforma l’ordre des franciscains, au XVe siècle, devint légat du pape et fut un prédicateur remarqué dans toute l’Europe. Les Jean sont drôles et généreux. Leur couleur : le jaune et leur chiffre : le 3

Aujourd’hui

Lundi 23 Octobre 2015 Premier Croissant

Vendredi 27 Octobre 2015 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Alan Cavé «se pa pou dat »

Le chantre de l’amour est dans nos murs.

Oui, « le temps d’une chanson » tel a été le thème retenu pour sa soirée, qui a eu lieu vendredi dernier. Reginald Policard et Ralph Thamar ont été également de la partie.

La Fokal, l’IFH et les Alliances françaises remettent le patrimoine en question

Du 23 au 27 octobre 2017, la Fondation connaissance et liberté (FOKAL), l’Institut français en Haïti et les Alliances françaises en Haïti s’associent pour engager une réflexion reposant sur les enjeux patrimoniaux en Haïti, apprend le journal, selon un communiqué de l’IFH.

Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quelles problématiques soulève la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ? Le cycle « Le patrimoine en question » vise à débattre des réponses à apporter, pour mieux protéger et valoriser le patrimoine haïtien et le faire dialoguer avec l’histoire.

Durant toute une semaine, des experts haïtiens et internationaux se succéderont pour animer une série de conférences à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haïtien. Un programme de visite de monuments et de sites patrimoniaux, projections de documentaires, spectacles vivants et expositions se tiendra également toute la semaine à l’échelle nationale.

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

L’actualité du monde, dans le passé

23 octobre

Fête nationale de la Hongrie

Brutus est un idéaliste. S’il participe au meurtre de son beau-père, c’est essentiellement pour le bien de la République

Brutus devient un assassin moins par ambition personnelle que pour servir la République. Il refuse que le pouvoir soit confisqué par un Dictateur à vie, César. Du reste, il ne survit pas très longtemps à son beau-père puisqu’il se suicide seulement dix-neuf mois plus tard. Le 23 octobre de l’an – 42, Brutus demande à un esclave de le tuer pour ne pas survivre à sa défaite que vient de lui infliger Marc-Antoine.

Le Point- Publié le 22/10/2012 à 23:59- Modifié le 23/10/2014 à 15:22

23 octobre 1672 Assermentation de Frontenac

Le 7 avril 1672, Louis de Frontenac obtient du roi la charge de gouverneur général de la Nouvelle-France. Le 28 juin 1672, il embarque (sans sa femme) à La Rochelle à destination de sa nouvelle mission américaine. Il est assermenté le 23 octobre.

À cette époque, la Nouvelle-France est gérée comme une province métropolitaine, même si l’éloignement nécessite des aménagements importants. Frontenac, en sa qualité de gouverneur, a alors pouvoir absolu sur les affaires militaires, il possède même le droit de véto à l’égard des décisions des autres dirigeants. Le départ de l’intendant Jean Talon en novembre 1672 donne au gouverneur encore davantage de pouvoirs.

23 octobre 1702 Bataille navale de la baie de Vigo

La bataille navale de la baie de Vigo, parfois appelée bataille de Rande, eut lieu le 23 octobre 1702 (grégorien) ou le 12 octobre (selon le calendrier julien encore utilisé en Angleterre à cette date) dans la baie de Vigo, au large des côtes de la Galice en Espagne. Elle mit aux prises une flotte anglo-hollandaise dirigée par l’amiral George Rooke, secondé par les amiraux hollandais Philips van Almonde et Philips van der Goes, avec un convoi franco-espagnol commandé par les amiraux François Louis Rousselet de Châteaurenault et Manuel de Velasco.

23 octobre 1837 Début de la rébellion du Bas Canada

On reconnaît trois étendards qui furent brandis lors de différentes manifestations patriotiques. Le premier, dit «drapeau de Saint-Charles», consiste en trois bandes horizontales de couleurs verte, blanche et rouge rappelant la contribution des Irlandais, des Français et des Anglais à l’avancement de la démocratie au Bas-Canada. Le deuxième, dit le «drapeau de Saint-Eustache» représente une branche d’érable surmontée d’un maskinongé orné de cônes de sapin et des lettres C (Canada) et JB (Jean-Baptiste). Le dernier est dit «drapeau des Frères-chasseurs» et s’inspire du drapeau américain où deux étoiles sur fond azur représentent le Haut et le Bas-Canada unis au sein d’une république confédérée. Le plus populaire semble être le premier: «drapeau de Saint-Charles»

23 octobre 1837 – Louis-Joseph Papineau s’adresse à près de 5 000 personnes réunies à St-Charles. Au cours de cette assemblée, les Patriotes déclarent plus ou moins l’indépendance des Six-Comtés et leur volonté de recourir aux armes si nécessaire.

Présidée par Wolfred Nelson, elle est la plus célèbre des nombreuses assemblées populaires tenues cette année-là pour protester contre les 10 résolutions de Russell. C’est un événement précurseur de la Rébellion des Patriotes de 1837. Les « six comtés » font référence à Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, Chambly, Verchères et L’Acadie.

23 octobre 1844 Naissance de Sarah Bernhardt

Henriette-Marie-Sarah Bernhardt, née à Paris et morte dans la même ville le 26 mars 1923, est une des plus importantes actrices françaises du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Appelée par Victor Hugo « la Voix d’or », mais aussi par d’autres « la Divine » ou encore l’« Impératrice du théâtre », elle est considérée par beaucoup comme une des plus grandes tragédiennes françaises du XIXe siècle. Première « star » internationale, elle est la première comédienne à avoir fait des tournées triomphales sur les cinq continents, Jean Cocteau inventant pour elle l’expression de « monstre sacré ».

23 octobre 1868 Naissance de de Frederick William Lanchester

Pionnier Anglais de l’automobile et fondateur de la firme portant son nom . Après avoir fabriqué un certain nombre de propulseurs, qu’il expérimenta sur des embarcations, il s’intéressa à l’automobile en réalisant, avec ses frères Franck et George, sa première voiture qu’il présenta au public en 1896. Peu de temps après, il fonda la Lanchester Ing. Company pour la fabrication en série d’automobiles et de véhicules industriels et militaires. Il fit breveter notamment un moteur original muni de deux vilebrequins tournant en sens contraire.Il étudia les problèmes de l’aérodynamisme et introduisit de nombreuses innovations dans le domaine de la suspension et de la transmission des automobiles. Il est décédé le 8 mars 1946.

23 octobre 1872 Décès de Théophile Gautier

61 ans, poète, romancier, critique et journaliste français né le 30 août 1811. Sa popularité lui est venue surtout de ses romans historiques, tels Le capitaine Fracasse. En poésie, il a développé une technique qu’il a appelée « transposition d’art », consistant à noter ses impressions au moment où il admirait une peinture ou une autre forme d’art. Ses poèmes ont été publiés en 1852 sous le titre de Émaux et camées.

23 octobre 1874 L’université Harvard bat McGill, lors du premier match de football américain joué au Canada

Le tout premier match de football américain moderne s’est disputé à Cambridge au Massachusetts, les 13 et 14 mai 1874, entre l’Université McGill et une équipe de Harvard. Ce « foot-ball », comme l’a qualifié le quotidien Magenta de Harvard, venait à peine de voir le jour et ses règles ont évolué tout au long du match. De fait, l’équipe de Harvard a tellement apprécié les innovations canadiennes (courir avec le ballon, essais et plaquages) qu’elle les a reprises dans le match qu’elle a disputé l’année suivante contre Yale. C’est ainsi que le football universitaire est né en Amérique. Et même s’il n’y a plus de mêlées entre les Redmen et les Crimson, la rivalité McGill/Harvard renaît chaque année à l’occasion du match de rugby de la Coupe Peter Covo, créée en 1974 à la mémoire du légendaire entraîneur de rugby et professeur de McGill. Harvard a peut-être emporté le premier match de football (3-0) en 1874, mais McGill reste en tête de la Coupe Covo, avec 17 victoires sur 30.

23 octobre 1900 Création de la South African Constabulary

Deux cavaliers canadiens de la South African Constabulary durant ou juste après une patrouille épuisante.

La South African Constabulary vient d’être créée. Plus de mille agents de la police montée Canadienne serviront dans les rangs, commandée par le Général Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout contemporain

23 octobre 1906 Record de vol

L’aéronaute brésilien Santos-Dumont effectue à Bagatelle un vol de 60 m (à une hauteur de 3 m) à bord de son aéroplane 14 bis. Le 12 novembre, il détient le premier record de vol avec 220 m pour une durée de 21 secondes.

Alberto Santos-Dumont gagne ainsi le Prix Archdeacon pour le vol d’un plus lourd que l’air autopropulsé sans mécanisme de lancement

23 octobre 1910 Blanche Scott, effectue son premier vol solo

Cette date peut être contestée car j’ai vu cet exploit aussi fin août et début septembre. Qui dit vrai?

Elle collectionne les premières :

Première femme pilote professinnelle

Première femme vendeuse de voiture

Première femme à effectuer un vol longue distance

Première femme passagère d’un avion à réaction

Première femme pilote d’essai

23 octobre 1916 La bataille de la Somme prend fin

La bataille de la Somme fut l’une des principales confrontations de la Première Guerre mondiale . Les forces du britanniques et françaises tentèrent de percer à travers les lignes allemandes fortifiées sur une ligne nord-sud de 45 km proche de la rivière Somme au nord de la France dans un triangle entre les villes d’Albert du côté britannique, Péronne et Bapaume.

La première journée de cette bataille, le 1er juillet 1916, détient le triste record de la journée la plus sanglante pour l’armée britannique, avec 57 470 victimes dont 19 240 morts.

L’issue de cette tentative fut: le front allié avance peu pour des pertes énormes.

23 octobre 1920 Naissance de Tetsuya Théodore Fujita

Tetsuya Théodore Fujita était un scientifique japonais du XXe siècle qui contribua grandement à l’étude des phénomènes météorologiques tels que les ouragans, les tempêtes et les tornades. Le docteur Fujita devint le plus reconnu des chercheurs dans le domaine des orages violents grâce à son travail méticuleux d’enquête et de synthèse.

Tetsuya Théodore Fujita a développé une échelle de classification des tornades (échelle de Fujita) selon la force des vents en étant un pionnier des enquêtes par voie aérienne des dommages causés. Son analyse des photos et films des corridors de dommages lui a permis de voir l’évolution de la force des tornades au cours de leur courte vie.

Il est d’ailleurs souvent appelé M. Tornade pour ses recherches dans ce domaine,

Il est décédé le 19 novembre 1998

23 octobre 1921 Décès de John Boyd Dunlop

John Boyd Dunlop est un inventeur écossais qui a fondé la compagnie de pneumatiques qui porte son nom, né le 5 février 1840.

En 1887, il invente le premier pneumatique pour le tricycle d’un petit garçon, qu’il teste et qu’il fait breveter le 7 décembre 1888. L’invention de Dunlop arrive à une période cruciale du développement des transports routiers. Dunlop cède son brevet à William Harvey Du Cros contre 1500 parts de la compagnie nouvellement crée. Finalement il ne fera pas grande fortune de son invention. John Boyd Dunlop est mort à Dublin en 1921.

23 octobre 1923 Naissance de Réjane L. Colas, avocate, juge

Réjane L. Colas est la fondatrice de la Fédération des femmes du Québec (FFQ)

Elle en assume la présidence de 1966 à 1967.

En 1969, elle devient la première femme juge nommée à une cour supérieure au Canada.

Elle est ministre fédéral du Commerce international en 1994,

23 octobre 1925 Naissance de Johnny Carson

Johnny Carson est animateur américain né à Corning dans l’Iowa

surnommé ‘Le roi du talk-show’

il anima à la télévision américaine sur le réseau NBC le ‘Tonight Show’ de 1962 au 22 mai 1992

intronisé au Parthénon de la télévision, «Hall of Fame» en 1987

décoré de la médaille présidentielle de la liberté en 1992

décédé des suites d’un emphysème le 23 janvier 2005

23 octobre 1925 Émile Nelligan est interné à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu

Le 26 mai 1899, lors d’une séance publique de l’École, Nelligan fait la lecture de trois poèmes, « Le Talisman », « Rêve d’artiste » et son réputé « La Romance du vin » qui est accueilli avec enthousiasme et reste gravé dans la mémoire collective : « Lorsque le poète, crinière au vent, l’œil enflammé, la voix sonore, clama ces vers vibrants de sa « Romance du Vin », ce fut un délire dans toute la salle. Des acclamations portèrent aux nues ces purs sanglots d’un grand et vrai poète. »

Ce fut aussi son chant du cygne, car ce poème est le dernier qu’il ait prononcé en public. En dépit du succès remporté, « Le poète broie du noir. La vie lui semble une trame cauchemardesque d’heures et d’incidents. C’est à cette époque, selon toute probabilité, que Nelligan aurait composé son poème le plus connu : « Le Vaisseau d’or ».

Le poète n’a jamais eu la possibilité d’achever son premier recueil de poésie qui, selon ses dernières notes, devait s’intituler Le Récital des anges ou Motifs du récital des anges. Conformément à une sombre prémonition — « Je mourrai fou. Comme Baudelaire » —, Nelligan est en effet atteint de démence précoce ou schizophrénie, maladie que la médecine était incapable de soigner et dont il ne se remettra jamais. Il n’avait pas vingt ans.

Il est mort le 18 novembre 1941 à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu.

23 octobre 1930 Premier tournoi de golf miniature

Premier tournoi de golf miniature a lieu à Chattanooga, Tennessee

(Je n’ai pas de photos de cette compétition mais je vous offre des photos d’époque sur le mini-golf)

23 octobre 1931 Conquête du titre mondial par le boxeur Lou Brouillard

Lucien «Lou» Brouillard devient champion du monde des mi-moyens en détrônant Young Jack Thompson à Boston. Brouillard, un athlète originaire du Québec, perdra son titre l’année suivante contre Jackie Fields.

Le 9 août 1933, Brouillard remportera un autre titre mondial, celui des poids moyens, «version new yorkaise», contre Ben Jeby. Il le perdra quelques mois plus tard contre Vince Dundee. Les victoires de Brouillard sont connues du public québécois, mais sa popularité ici n’est pas à la hauteur de ses réussites puisqu’il a livré presque tous ses combats aux États-Unis où il habite depuis sa jeunesse.

23 octobre 1935 King est assermenté comme premier ministre

Mackenzie King est de nouveau assermenté au poste de premier ministre. Il succède à Bennett au poste de premier ministre (qui était en poste depuis le 7 août 1930). King exercera son mandat jusqu’au 15 novembre 1948.

23 octobre 1940 Naissance de Pelé

Pelé est un ancien footballeur (soccer) professionnel brésilien né le 23 octobre 1940 à Três Corações et qui évoluait au poste d’attaquant. Droitier, il est généralement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, du moins, celui qui fut le plus en avance sur son temps. Rapide, technique, opportuniste, intelligent et puissant, il possédait ce trait de génie qui fait la marque des grands joueurs.

23 octobre 1940 Adolf Hitler rencontre le général Franco à Hendaye

La rencontre ou entrevue d’Hendaye a lieu le 23 octobre 1940 entre Francisco Franco et Adolf Hitler, en présence de leurs ministres des Affaires Étrangères, Ramón Serrano Súñer (Espagne) et Joachim von Ribbentrop (Allemagne), à la gare de la commune française d’Hendaye près de la frontière hispano-française.

La rencontre porte sur l’éventualité d’une entrée en guerre de l’Espagne aux côtés des forces de l’Axe, et de ses contreparties éventuelles. Elle ne débouche sur rien.

On trouve deux explications différentes à l’échec des négociations. Selon plusieurs sources, Franco ne voulait pas s’allier avec Hitler, parce que l’Espagne était exsangue ou parce que le conservatisme catholique rejetait le néopaganisme nazi, il a donc demandé des contreparties qu’il savait devoir être refusées. Pour d’autres sources, Franco était prêt à entrer en guerre mais ses demandes furent jugées excessives.

23 octobre 1941 Georgy Zhukov à la tête de l’armée rouge

Georgy Zhukov est rappelé pour remplacer Semyon Timochenko, à la tête du front central et diriger la défense de Moscou.

Il brise le siège de Léningrad en janvier1944, puis il mène l’offensive soviétique Bagration de 1944, qui libère la quasi totalité de la Biélorussie.Il participe à l’assaut final sur l’Allemagne en 1945, capturant Berlin en avril, à la tête du premier front de Biélorussie. C’est lui qui reçoit la capitulation de l’Allemagne, pour l’URSS.

23 octobre 1941 Sortie du film animé de Disney « Dumbo »

Dumbo est le 5e long-métrage d’animation et le 4e « Classique d’animation » des studios Disney, sorti aux États-Unis en octobre 1941. Il est basé sur l’histoire éponyme écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold Pearl, parue en 1939.

La production de ce film avait pour but de compenser les faibles recettes de Pinocchio et Fantasia, tous deux sortis en 1940. Le scénario d’origine, proche d’une version du Vilain Petit Canardmais avec un pachyderme, a été développé par Joe Grant et Dick Huemer pour devenir un film de 64 minutes, soit l’un des longs métrages les plus courts des studios Disney. Malgré sa brièveté et les nombreuses économies réalisées durant sa production, le film est devenu l’un des films préférés du public grâce à son histoire simple mais émouvante.

23 octobre 1942 Seconde Bataille de El-Alamein

La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se déroula fin octobre, début novembre 1942.

Elle fut décisive dans le sens où elle permit aux Britanniques de repousser les Allemands qui menaçaient depuis plus de six mois la ville d’Alexandrie et le canal de Suez. Si les Allemands avaient réussi, ils auraient envahi une grande partie de l’Empire britannique. Mais la supériorité en chars de l’armée britannique et la domination de la mer Méditerranée par la Royal Navy empêcha l’Afrikakorps (DAK) d’être ravitaillé de manière efficace. Perdant de fait l’initiative, Rommel dut se résoudre à la défensive, chose dans laquelle il excellait moins que dans l’offensive. De fait, Montgomery, après avoir repoussé en septembre la dernière offensive du « Renard du désert » à Alam el Halfa, put préparer la grande offensive pour chasser les Germano-Italiens d’Afrique.

23 octobre 1943 Raid aérien dévastateur

Les équipages canadiens se joignent aux bombardements de la ville allemande de Kassel.

Ce raid prive 100 000 personnes de foyers, tue 8 500 personnes mais inflige des dommages matériel considérables aux industries de guerre de la ville.

23 octobre 1944 Début de la bataille du Golfe Leyte

La plus grande bataille navale de l’histoire

Les japonais ont tenté d’arrêter le Général McArthur de reprendre les Philippines.

La bataille du golfe de Leyte est l’un des grands moments de la guerre du Pacifique.

Lors du débarquement des troupes américaines du général Douglas Mac Arthur sur l’archipel central des Philippines, se produisit la plus grande bataille navale de l’Histoire.

Du 23 octobre au 27 octobre 1944, des combats acharnés sur une surface vaste comme le tiers de l’Europe virent la fin de la flotte Japonaise comme arme offensive capable de changer le cours de la guerre.

23 octobre La Grande-Bretagne, les États-Unis et l’URSS reconnaissent officiellement le gouvernement du général de Gaulle

De Gaulle qui réussit à contrôler les différents groupes de résistants, apporta une aide considérable aux alliés en rétablissant un pays calme et assurant sa coopération à l’arrière des armées américaines et anglaises. Il procéda aussitôt au ravitaillement du pays, à la réorganisation de l’armée et à l’armement de nouvelles divisions qui allaient se battre en Allemagne et en Autriche aux côtés des alliés.

La France reprenait enfin sa position diplomatique parmi ses alliés. Son gouvernement enfin était considéré comme légitime par tous.

23 octobre 1945 Signature de Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal

Cette signature cause une commotion dans le baseball majeur puisque les joueurs de race noire en sont exclus depuis la fin du XIXe siècle. L’arrivée à Montréal de Robinson, un diplômé de UCLA qui évoluait dans les ligues réservées aux Noirs, sera donc scrutée attentivement par la presse nord-américaine.

23 octobre Première Assemblée générale des Nations-Unies

Elle est créée en 1945 en remplacement de la Société des Nations. Le siège permanent de l’O.N.U. est à New York où elle occupe depuis 1952, dans l’île de Manhattan, une gratte ciel de 39 étages.

23 octobre 1953 Entrée en vigueur de la Fédération d’Afrique centrale

La Constitution de la Fédération d’Afrique centrale, regroupant les colonies britanniques de Rhodésie du Nord, de Rhodésie du Sud et du Nyassaland, prend officiellement effet. Dix ans plus tard, la fédération sera dissoute et les trois colonies accéderont à l’indépendance.

23 octobre 1954 Signature des accords de Paris

Signature des accords de Paris par les ministres étrangères de l’OTAN invitant la République fédérale d’Allemagne à adhérer à l’Alliance, le 23 octobre 1954.

Les accords de Paris de 1955 sont un traité international signé le 23 octobre 1954 et ratifié le 9 mai 1955 par tous les pays européens et américains pour valider l’entrée de la République fédérale d’Allemagne « en voie de remilitarisation » dans l’OTAN.

Il fut signé dans le cadre des conférences de Londres et de Paris qui se tinrent en septembre et octobre 1954. Les neuf participants étaient les 5 signataires du traité de Bruxelles — France, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas — ainsi que l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, le Canada et les États-Unis.

23 octobre 1956 Budapest se soulève au nom de la Liberté

Le peuple hongrois se soulève contre le despotisme, pendant dix jours il s’est senti libre et a exercé cette liberté ; notamment les ouvriers ont formé des conseils qui ont pris en main la gestion des entreprises. C’est une centaine de conseils ouvriers qui se sont créés dans tout le pays dont les programmes diffèrent mais ont des points communs : l’abolition de l’AVO (police secrète), le retrait des Russes, les libertés politique et syndicale, la gestion ouvrière des usines, l’amnistie.

C’est plus que les Soviétiques n’en peuvent supporter. Dès le 4 novembre, leurs troupes investissent Budapest et écrasent les insurgés. En province, les combats se poursuivent pendant deux semaines. La répression fait deux cents mille morts tandis que 160 000 personnes se réfugient en Europe de l’Ouest. Imre Nagy est exécuté en juin 1958. C’est la première déchirure dans le voile qui cache le caractère répressif de la domination soviétique en Europe centrale.

Le 23 octobre est aujourd’hui fête nationale en Hongrie.

23 octobre 1956 Manifestation des étudiants de l’Université Laval au parlement de ‪‎Québec

Les étudiants utilisent ce moyen afin de réclamer du gouvernement une aide accrue au financement des universités. Rappelons qu’à ce moment le Québec ne compte que trois universités francophones : l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke.

Quelques jours plus tôt, le 19 octobre, le premier ministre Maurice Duplessis a refusé une nouvelle fois les subventions fédérales aux universités qui s’élèvent à 16 millions de dollars par année. Aussi, l’Association générale des étudiants de Laval réclame une ouverture du gouvernement Duplessis dans ce dossier. Désireux de se faire entendre des élus, environ 1 000 étudiants se réunissent devant le Parlement afin de manifester leur insatisfaction.

23 octobre 1958 Une 1ère aventure des Schtroumpfs est publiée dans « Spirou

La première apparition des Schtroumpfs se produit dans l’épisode des aventures de Johan et Pirlouit La flûte à six trous, prépublié dans Le Journal de Spirou le 23 octobre 1958 et dont le nom en album devint La Flûte à six schtroumpfs. On y rencontre une peuplade de lutins bleus à bonnets blancs vivant dans un village de champignons et parlant le langage schtroumpf. Johan et Pirlouit viendront encore rendre visite aux schtroumpfs dans l’épisode intitulé Le pays maudit. Les schtroumpfs viendront également leur prêter main forte dans les albums La guerre des 7 fontaines, Le sortilège de Maltrochu, La horde du corbeau et La Nuit des Sorciers.

Puis dès 1959, les Schtroumpfs vécurent leurs propres aventures dans Spirou, d’abord sous la forme de sept mini-récits(Les Schtroumpfs noirs (1959), Le Voleur de Schtroumpfs (1959), L’Œuf et les Schtroumpfs (1960), Le Faux Schtroumpf(1961), La Faim des Schtroumpfs (1961), Le Centième Schtroumpf (1962), et Le Schtroumpf volant (1963), albums de quarante-huit pages chacun, à monter soi-même), qui seront réédités sous mini-couvertures cartonnées à partir de 2004(trois coffrets de deux mini-albums par les éditions Niffle) (Spirou récidivera avec le mini-récit Le Bébé Schtroumpf, tiré d’images du dessin animé en 1984). Jusque-là, on ne voyait que le Grand schtroumpf et les petits schtroumpfs, apparemment tous identiques. Les différences physiques et de caractère (schtroumpf à lunettes, farceur, costaud, etc.) n’apparaissent — progressivement — qu’au moment où les schtroumpfs commencent à avoir leurs propres histoires.

23 octobre 1958 Explosion dans une mine de Springhill en Nouvelle-Écosse

175 mineurs sont bloqués dans une mine de charbon, à Springhill, lors d’une explosion, entraînant la mort de 74 mineurs. Les secouristes font sortir 81 survivants.

Dix-huit ont été secourus à des niveaux aussi profonds que 3960 m, ce qui constitue la plus importante opération de sauvetage en profondeur jamais conduite au Canada.

23 octobre 1958 Le Russe Boris Pasternak gagne le prix Nobel de littérature; le régime l’empêchera d’aller le recevoir

La publication en 1957 en Italie aux Éditions Feltrinelli du Docteur Jivago, digne héritier de la tradition classique du roman russe, motive la décision de l’Académie suédoise qui accorde le prix Nobel à Pasternak le 23 octobre 1958. Cela déclenche la colère des autorités soviétiques, considérant l’auteur comme un « agent de l’Occident capitaliste, anti-communiste et anti-patriotique », lequel est forcé de décliner la récompense, s’épargnant à lui ainsi qu’à ses proches de lourdes sanctions – de son vivant. Il meurt deux ans plus tard des suites d’un cancer. Sur son lit de mort, il aurait dit à sa femme : « La vie a été belle, très belle, mais il faut aussi mourir un jour. J’ai aimé la vie et toi ».

Après sa mort, Olga Ivinskaïa et sa fille Irina Emelianova sont arrêtées, entre autres, pour trafic de devises : le pouvoir décide de se venger.

Le Docteur Jivago ne paraît en Union soviétique qu’en 1985, à la faveur de la perestroïka.

23 octobre Financement des études post-secondaire

Le premier ministre Lester Pearson annonce qu’Ottawa financera 50 pour cent des coûts de l’éducation post-secondaire.

23 octobre Réélection de Jean Drapeau à la mairie de Montréal

Jean Drapeau remporte l’élection à la mairie de Montréal avec une avance assez importante sur ses deux adversaires. Il obtient 117 450 voix contre 4 926 pour Gilbert Croteau et 2 086 pour Louise Parent.

Le nom de Drapeau sera de plus en plus connu grâce à la présentation de l’Exposition universelle de 1967 qui fera de lui une figure d’envergure nationale. À la suite de la construction du métro et de l’aménagement des îles sur le fleuve Saint-Laurent pour accueillir l’exposition, la ville de Montréal contractera toutefois une dette de 28 millions de dollars. Pour remédier à la situation, Drapeau mettra sur pied une loterie municipale en 1968, la «taxe volontaire».

23 octobre Premier vol du Canadair CL-215

Le Canadair CL-215 est un avion amphibie conçu pour la lutte contre les feux de forêts. C’est le premier avion spécifiquement conçu pour une mission de bombardier d’eau et le plus célèbre appareil de ce type, au point qu’en France, Canadair est synonyme de bombardier d’eau. Le CL-215 a été conçu au Canada par Canadair (actuellement Bombardier Aéronautique) et fabriqué à 125 exemplaires entre 1966 et 1989, exportés vers une dizaine de pays. Il fut succédé par le Canadair CL-415.

23 octobre 1969 Présentation de la Loi 63 (Québec)

Le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand présente la loi 63, une loi très controversée qui donne aux parents la liberté de choisir la langue d’instruction de leurs enfants.

En vertu de la Loi 63, soit la Loi pour promouvoir la langue française au Québec, sanctionnée le 28 novembre 1969, le ministre de l’Éducation doit s’assurer que les enfants recevant leur enseignement en anglais acquièrent « une connaissance d’usage de la langue française » et exiger que les immigrants « acquièrent dès leur arrivée ou même avant qu'(ils) quittent leur pays d’origine la connaissance de la langue française ».

Le projet de loi suscite un mouvement d’opposition sans précédent au sein de la population francophone du Québec, qui y voit une intervention beaucoup trop modérée. Par la suite, la loi est remplacée par la LOI 22, dont le champ d’application se révélera plus étendu.

23 octobre 1974 Richard «Le Chat» Blass s’évade du Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul

Suite à cette évasion, le 30 octobre 1974, à Montréal, Roger «Seven-Up» Lévesque et Raymond Laurin sont assassinés dans le Bar Le Gargantua, sur la rue Beaubien ; Richard Blass les aurait abattus et Edgar Roussel les aurait achevés de balles dans la tête ; Richard Blass reprochait à Roger Lévesque de l’avoir dénoncé à la police et à Laurin d’avoir fait échouer une tentative de vol à la suite de laquelle il avait été condamné à 6 ans de prison. Edgar Roussel est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de sa peine derrière les barreaux.

Le 21 janvier 1975, au même endroit, il aurait abattu le gérant du bar, emprisonné 12 clients dans une petite pièce, puis mis le feu à plusieurs endroits dans le bar.

Recherché pour les meurtres de ces 13 dernières personnes, il est abattu de 27 balles tirées par trois policiers le 24 janvier 1975 à Val-David.

Entre 1965 et 1975, il aurait participé à 20 meurtres.

23 octobre 1977 Manifestation contre l’arrestation massive survenue au bar Truxx

Deux mille personnes manifestent au centre-ville de Montréal, notamment devant le bar Trux, dénonçant l’arrestation de 146 homosexuels survenue la veille. Ces derniers ont été accusés d’avoir fréquenté une maison de débauche.

Les manifestants, qui proviennent en grande partie de la communauté gaie de Montréal, doivent subir les attaques de la police qui procède à de nouvelles arrestations.

23 octobre 1980 Alexeï Kossyguine démissione comme premier ministre en URSS

Quand Khrouchtchev est écarté du pouvoir en octobre 1964, Kossyguine reprend sa position comme Premier ministre soviétique dans ce qui constituait au départ une troïka avec Leonid Brejnev comme secrétaire général et Anastase Mikoyan (et plus tard Nikolaï Podgornyï) comme président.

À la fin des années 1970, Brejnev est devenu le maître incontesté de l’Union soviétique. Même si Kossyguine conserve sa position de Premier ministre et reste membre du Politburo jusqu’en 1980, sa position devient de plus en plus fragile.

Après être tombé malade, Kossyguine est écarté de ses fonctions en octobre 1980. Il occupait son poste depuis 16 ans.

Il meurt quelques semaines plus tard.

23 octobre 1980 Une édition du « Globe » par satellite

Le « Globe and Mail » fait paraître sa première édition nationale au moyen de communication par satellite en utilisant Anik III. Il s’agit, au Canada, du premier quotidien publié grâce à cette technologie.

23 octobre 1983 Deux attentats à Beyrouth font 300 morts français et américains

Un double attentat-suicide du Hezbollah tue 241 Marines US dans le Quartier Général des forces américaines à Beyrouth et 58 parachutistes français dont 56 du 1er RCP, situés dans l’immeuble Le Drakkar. Mandatés par l’ONU, les parachutistes français (avec les marines américains) devaient faire respecter la paix civile au Liban.

23 octobre 1983 Domination des jumelles Puntous au triathlon Ironman d’Hawaii

Les sœurs jumelles Sylviane et Patricia Puntous furent deux des premières vraies superstars du triathlon. Les sœurs Puntous firent une entrée remarquée dans le monde du triathlon en 1983, lorsqu’elles participèrent pour la première fois aux Championnats du Monde de triathlon Ironman à Kona, Hawaii. Elles se placèrent aux première et seconde places, Sylviane ayant remporté la première place et Patricia terminant à la seconde place. Sylviane fut la première athlète non-américaine (homme ou femme) à remporter les Championnats du Monde de triathlon Ironman.

En 1984, les jumelles se placèrent de nouveau aux première et seconde places. Cette fois, Sylviane battu le record féminin de plus de 10 minutes. Patricia, qui fut ralenti par un pneu crevé, battu également le précédent record terminant approximativement six minutes derrière sa sœur.

23 octobre 1986 Naissance de Matt D’Agostini

Matt D’Agostini (né le 23 octobre 1986 à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l’Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace

Après deux saisons seulement avec le Storm de Guelph de la Ligue de hockey de l’Ontario, il se joint au club-école des Canadiens de Montréal, club qui l’avait sélectionné au cours du repêchage de 2005. Il y gagne cette année-là la Coupe Calder remis aux champions de la Ligue américaine de hockey.

Lors du camp d’entraînement des Canadiens de 2007, il fait bonne impression mais est toutefois renvoyé avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey.

Il dispute son premier match dans la Ligue nationale de hockey le 3 avril 2008 et en dispute 52 autres avec le Canadiens.

D’Agostini entreprend la saison 2008-09 à Hamilton. Rappelé par les Canadiens, il marque son premier but en carrière dans la LNH le 2 décembre 2008 contre les Thrashers d’Atlanta. Il ajoute un but et une passe contre les Rangers de New York. Contre les Devils du New Jersey, il a marqué un but sur un retour de lancer. Le 3 mars 2010, il est échangé aux Blues de St-Louis contre Aaron Palushaj.

Il y demeure quatre années avant d’être échangé aux Devils du New Jersey, Sabres de Buffalo, Penguins de Pittsburg.

23 octobre À Paris, un accord est signé par les factions du Cambodge, mettant fin à 21 ans de guerre

Sous la pression économique et face aux nombreux dangers qui l’attendent (guerre latente avec la Chine, situation économique et démographique désastreuse), le Vietnam cède et autorise le régime communiste de Phnom Penh à ouvrir des négociations, lesquelles trouveront leur aboutissement lors de la signature des « Accords de Paris » en 1991.

Les accords de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991 visaient à mettre fin à la guerre civile entre les forces de l’État du Cambodge d’une part et les Khmers rouges (Kampuchéa démocratique) ainsi que les autres factions de la Résistance Nationale Cambodgienne d’autre part.

23 octobre 1993 Les Blue Jays de Toronto remportent la série

Pour la deuxième année consécutive, les Blue Jays de Toronto remportent la série

23 octobre 2001 Ouverture de la Place Laurier

Place Laurier à Sainte-Foy ouvrait ses portes; avec ses 350 magasins, ses 15 millions de visiteurs par année et son chiffre d’affaires annuel de 350 millions$, le plus grand centre commercial de l’est du Canada n’a plus grand-chose à voir avec le petit complexe ouvert en 1961 par le groupe Delrano.

23 octobre 2001 Le Koursk enfin remonté à la surface

En mer de Barents, le sous-marin russe Koursk a finalement été ramené à la surface, quatorze mois après son naufrage. L’opération de renflouage permettra notamment de récupérer les corps des membres d’équipage. Seulement 12 des 118 corps avaient pu être remontés par des plongeurs en novembre, l’an dernier. Les enquêteurs ne pourront pas inspecter immédiatement l’intérieur du sous-marin. Ils devront attendre que le submersible soit vidé de l’eau dont il est toujours rempli.

23 octobre Entente entre le Gouvernement provincial du Québec et la communauté crie

Le Québec s’entend avec la communauté crie et signe une entente de 3,5 milliards $ pour l’aménagement de barrages sur les rivières Eastmain et Rupert.

L’aménagement hydroélectrique de l’Eastmain-1 est constitué de deux centrales hydroélectriques, d’un barrage et d’un réservoir érigés sur la rivière Eastmain par la Société d’énergie de la Baie-James pour le compte d’Hydro-Québec entre 2002 et 2012.

Située à 88 km au nord de Nemiscau, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, la centrale de l’Eastmain-1 a une puissance installée de 507 MW.

23 octobre 2001 Lancement de l’iPod

L’iPod est un baladeur numérique d’Apple, lancé le23 octobre 2001. L’iPod est à l’origine un baladeur à disque dur de 1,8 pouce. Depuis, Apple a créé et maintient une gamme d’iPod, ayant ajouté l’iPod mini, l’iPod shuffle, remplacé l’iPod mini par l’iPod nano, et enfin l’iPhone et l’iPod touch (l’iPhone est un smartphone possédant toutes les fonctions des iPod ; l’iPod touch peut être défini comme un iPhone sans la fonction téléphone). L’iPod d’origine a été renommé iPod classic pour éviter la confusion.

23 octobre 2002 Prise d’otages dans un théâtre de Moscou

Un commando d’une quarantaine de Tchétchènes prend en otages, pendant 58 heures, plus de 800 personnes dans un théâtre moscovite en menaçant de faire sauter le bâtiment si la Russie ne met pas un terme à la guerre en Tchétchénie. Le 26 à l’aube les forces spéciales de sécurité donnent l’assaut et libèrent les otages; 129 personnes succomberont aux effets du gaz utilisé pour neutraliser le commando et les preneurs d’otages 22 hommes et 19 femmes- sont abattus.

23 octobre 2007 En Californie, plus de 1 300 résidences brûlées … et ça continue

Seize feux de forêt dévastent toujours le sud-ouest de la Californie et la situation pourrait s’empirer au cours des prochains jours vu les conditions météorologiques.

Les feux de broussailles ont détruit jusqu’à maintenant 1300 maisons, la plupart dans la région de San Diego. C’est cette région qui a été le plus durement touchée; les flammes se sont propagées à des quartiers entiers. Près de 60 000 autres résidences sont menacées en raison des forts vents qui alimentent les incendies. Des milliers de pompiers épaulés par une trentaine d’avions et d’hélicoptères combattent les feux, qui s’étendent du nord de Los Angeles à San Diego, près du Mexique.

23 octobre 2008 Une fille dans les buts du Canadien

La jeune gardienne de but Kim St-Pierre a vécu une merveilleuse expérience. La jeune femme a été appelée en renfort lors de l’entraînement du Canadien; elle a remplacé le gardien Carey Price, aux prises avec une grippe. Kim St-Pierre se rendait à une séance d’entraînement de son équipe féminine, les Stars de Montréal, lorsqu’elle a reçu l’appel. Elle a bien fait devant les puissants tirs des joueurs comme Alex Kovalev ou Francis Bouillon. Kim St-Pierre devient ainsi la première femme dans l’histoire du Canadien a participer à une sécance d’entraînement. La double médaillée olympique a aussi remporté, avec ses coéquipières, cinq fois, le Championnat

23 octobre Décès de Kathleen Bell

Kathleen Bell fut une Intervenante sociale à Montréal (originaire de Rimouski), aussi ancienne trapéziste avec son défunt mari Lorenzo Dionne, « elle a aidé plusieurs jeunes à se replacer dans la société ».

23 octobre 2009 Jean Totd nommé pésident de la FIA

Le Français Jean Todt est élu président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour un mandat de quatre ans.

Jean Todt, né le 25 février 1946 à Pierrefort (Cantal), est un ancien copilote de rallye français, devenu directeur d’écurie de sport automobile, d’abord de Peugeot Talbot Sport, puis de la Scuderia Ferrari, puis directeur et administrateur de Ferrari de 2004 à 2008. Il est depuis le 23 octobre 2009 président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

23 octobre 2009 Création de l’Opération marteau

Le 23 octobre dernier, à la Sûreté du Québec, les ministres Jacques P. Dupuis (Sécurité publique), Sam Hamad (Travail) et Robert Dutil (Revenu) accompagnés du Directeur général de la Sûreté du Québec, Richard Deschesnes, de l’inspecteur Michel Forget, responsable des enquêtes en matière de crimes économiques et du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Louis Dionne ont annoncé la création d’une nouvelle escouade spécialisée en matière de corruption et de malversation.

Cette nouvelle escouade sera composée d’une quarantaine d’employés civils et policiers et se joindra à l’Unité de lutte à la corruption et à la malversation mise sur pied en septembre dernier. Elle regroupera différents partenaires gouvernementaux et para gouvernementaux, et ce, tant au niveau provincial que fédéral.

De plus, on a annoncé le lancement de la nouvelle ligne téléphonique afin que toute personne qui peut détenir des informations puisse rejoindre, en tout temps et en toute confidentialité, les enquêteurs de la Sûreté du Québec via la ligne 1-888-444-1701.

23 octobre 2011 La Libye proclame officiellement sa libération

La Libye a célébré sa libération officielle ce dimanche au cours d’une cérémonie organisée à Benghazi, la deuxième ville du pays, où avait débuté à la mi-février un soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi, tué le 20 octobre.

Des milliers de personnes, agitant le drapeau vert-noir-rouge de la nouvelle Libye, étaient rassemblées sur la place centrale de la ville. Moustapha Abdeljalil et plusieurs hauts responsable du CNT, les nouvelles autorités au pouvoir en Libye, assistaient à la cérémonie qui a été ouverte avec le nouvel hymne national libyen.

«Déclaration de libération. Levez haut vos têtes. Vous êtes des Libyens libres», a déclaré le vice-président du Conseil national de transition (CNT), Abdel Hafez Ghoga lors d’une cérémonie devant une foule en liesse sur la place centrale de Benghazi.

23 octobre 2012 Bouteille retrouvée huit ans plus tard

Le journal Irish Examiner rapporte dans son édition d’aujourd’hui qu’un jeune Irlandais a retrouvé une bouteille lancée à l’eau à Grande-Vallée en 2004; la bouteille avait été jetée à la mer par deux jeunes Montréalaises qui étaient en vacances à Grande-Vallée, en juillet 2004, les deux vacancières étaient sûrement loin de se douter que leur bouteille allait être trouvée 8 ans plus tard en Irlande.

Oishin Millea, qui vient de la région de Waterford, a trouvé la bouteille de plastique sur les berges de son village de Passage East; elle avait vraisemblablement été poussée sur le sable par les marées et les vents, la bouteille a donc parcouru un long périple de 4000 kilomètres

Francis Dionne

23 octobre 2013 Baptême du prince George de Cambridge

Baptême du prince George de Cambridge par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, en la chapelle royale du Palais Saint-James à Londres.

Le prince George de Cambridge (George Alexander Louis), né le 22 juillet 2013, est un membre de la famille royale britannique.

Il est le fils du prince William, duc de Cambridge, et de son épouse Catherine Middleton.

Arrière-petit-fils de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, George de Cambridge est troisième dans l’ordre de succession au trône britannique, et est destiné à régner après son grand-père Charles, prince de Galles et son père William, duc de Cambridge.

23 octobre 2015 Un accident entre un autobus et un camion à Puisseguin (Gironde) fait au moins 43 morts

Un bilan extrêmement lourd. Une collision entre un car et un camion à Puisseguin (près de Libourne, en Gironde) a fait au moins 43 morts. Selon le quotidien régional Sud Ouest, le car transportait des personnes du troisième âge qui partaient en excursion.

Quarante-et-un des morts sont des passagers du bus, le 42e est le conducteur du camion, qui transportait du bois. Les deux véhicules se sont embrasés lors du choc frontal, précise l’AFP, selon laquelle quelques personnes auraient réussi à sortir du piège du car en feu. On ignorait la gravité de leurs blessures dans l’immédiat. De son côté, le chauffeur du bus a survécu.

23 octobre 2015 L’ouragan géant Patricia a touché terre au Mexique

L’ouragan géant Patricia, plus grand ouragan de l’histoire, a touché terre vendredi en fin d’après-midi sur la côte pacifique mexicaine, faisant craindre des dégâts humains et matériels considérables.

L’ouragan Patricia provoque pluies torrentielles et vents cycloniques

Les autorités ont déplacé des habitants, fermé les ports, les écoles, et évacué des touristes avant l’arrivée dans l’État de Jalisco de cet ouragan classé catégorie 5 – maximale sur l’échelle de Saffir-Simpson -, selon le centre des ouragans de Miami.

L’ouragan s’est légèrement affaibli mais se maintenait à la catégorie 5 avec des vents à 270 km/h, ont indiqué les météorologues. Un peu plus tôt, des vents records de 325 km/h avaient été enregistrés.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

