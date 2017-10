Haïti – Politique : 9e Forum caribéen sur les énergies renouvelables

Source HL/ HaïtiLibre

Mercredi, le 9e Forum caribéen sur les énergies renouvelables (CREF 2017) a ouvert officiellement ses portes au JW Marriott Marquis à Miami (Floride). Durant 3 jours Ministres, investisseurs, décideurs régionaux, entreprises œuvrant dans le secteur de l’énergie propre, acteurs multilatéraux, cadres supérieurs et promoteurs internationaux échangeront leurs vues sur la meilleure façon de construire des projets d’énergie propre de classe mondiale dans les Caraïbes.

Le CREF 2017, le plus grand rassemblement annuel du marché de l’énergie des Caraïbes, comprend une journée complète de projets interactifs, des prix d’excellence pour les meilleurs projets, un atelier d’une journée sur l’intégration des énergies renouvelables et des thèmes cruciaux comme : la résilience du réseau, la mise en place du stockage, l’échelle des services publics à la production, les réseaux intelligents, l’efficacité énergétique et le rôle émergent du gaz naturel dans les Caraïbes.

Evenson Calixte, le Conseiller en Technologie énergétique du Président Moïse est présent à ce Forum aux côtés d'une délégation de cadres haïtiens du Ministère des Travaux Publics, de l'Electricité d'Haïti et du secteur universitaire, en vue de partager avec les autres pays de la région la nouvelle vision d'Haïti exprimée par le Président Jovenel Moïse, de faire des énergies renouvelables l'un des axes majeurs de sa politique énergétique durant