Grève: les ambassades américaine, canadienne et mexicaine ferment ou réduisent leurs activités

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

En prélude à la grève, la Section Consulaire de l’ambassade des États-Unis a annulé tous les rendez-vous de visa pour ce lundi. Cette information a été publiée sur le site ustraveldocs.com. Dans ce même message, il est demandé aux demandeurs de visa de choisir une autre date pour les rendez-vous.

Quelques heures plus tôt, dans le même contexte, l’ambassade américaine avait publié un message de sécurité à l’intention des ressortissants américains. Dans ce message dont le journal a eu connaissance, l’ambassade annonce qu’elle s’ouvrira à 9h AM avec un effectif limité. « Le personnel de l’ambassade a été conseillé de garder les enfants à la maison et de ne pas les envoyer à l’école », indique-t-on.

L’ambassade fait remarquer que même les manifestations pacifiques peuvent tourner à la confrontation et devenir violente. A cet effet, elle suggère aux ressortissants d’éviter les zones de manifestations et de faire preuve de prudence s’ils se trouvent à proximité de grands rassemblements ou de manifestations.

Il est devenu une habitude pour l’ambassade américaine en Haïti de prodiguer………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com