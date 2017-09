Lol fest : Rachid Badouri, le génie de l’humour, était au Karibe

Source Winnie H. Gabriel Duvil | Le Nouvelliste

En dépit de tous les changements apportés dans la programmation en raison du passage de l’ouragan Irma, la première édition du Festival international du rire, Lol fest, a bel et bien été lancée le vendredi 8 septembre au Karibe convention center. Des centaines de spectateurs avaient pris place dans la grande salle pour rire à gorge déployée avec Rachid Badouri, un génie de l’humour.

Ni l’humeur du temps, ni les contretemps n’ont pu anéantir l’enthousiasme et la passion de Rachid Badouri qui n’a jamais caché son attachement à Haïti. Rentré au pays avec la mission de faire rire ses fans, il a usé de toute son énergie, de tout son talent pour offrir un beau moment de plaisir et d’hilarité à ceux qui avaient fait le déplacement. Après une intro assurée notamment par des humoristes tels que les sœurs Garihanna et Cynthia Jean Louis et le duo Atyspanch/Shishie, Rachid a pris les commandes pour emmener le public de fous rires en fous rires à travers son one man show. Histoires comiques bien ficelées, belles répliques, tout ceci saupoudré de l’actualité locale… Rachid a cela de particulier qu’il arrive à nous arracher des sourires même quand il parle de la maladie ou de la mort de sa mère, par exemple. On comprend pourquoi sa réputation l’a précédé et pourquoi à ses lèvres tous semblaient être suspendus ce vendredi soir. C’est un as, définitivement !

Pour ce premier spectacle qui ouvre le festival, dans la salle on pouvait compter