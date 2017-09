Haïti-Éducation: Le gouvernement lance la rentrée et distribue des kits scolaires

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | Photo: Sadrac Théodore

Cette rentrée a été officiellement lancée par le président de la République, Jovenel Moïse qui était accompagné de la Première dame, Martine Moïse, du Premier ministre Jack Guy Lafontant, des membres du cabinet ministériel, notamment le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet, des directeurs généraux, particulièrement celui du MENFP, Dr Meniol Jeune.

Outre la distribution de kits scolaires, la cérémonie de lancement marquée aussi par de longs discours officiels, s’est tenue en présence des cadres du MENFP, des instituteurs et institutrices, des membres de la société civile, des élèves, des parents, des représentants d’organisations internationales, notamment des partenaires techniques et financiers du MENFP.

L’éducation : un bien et un droit

Plaidant pour la promotion d’une éducation de qualité, indispensable au développement réel, le président Jovenel Moïse dit reconnaître le contexte socio-économique particulièrement difficile dans lequel s’effectue la rentrée scolaire.

Toutefois, le chef de l’État souligne un ensemble d’efforts consentis par le gouvernement en dépit des difficultés aux fins de rendre cette rentrée effective. Promettant de faire de son mieux pour redresser la barre du secteur qui, actuellement, a besoin de 12 mille salles de classe supplémentaires, il appelle toutes les couches sociales à resserrer les rangs en vue de la réussite totale de l’année scolaire.

« L’éducation est un bien. Elle est un droit », soutient-il, avant d’attirer l’attention sur les résultats qui ne sont pas à la hauteur des efforts consentis dans le secteur.

Tout en saluant les efforts conjugués par les parents pour envoyer leurs enfants à l’école, le premier citoyen de la nation invite les écoliers et les écolières à cultiver les valeurs positives afin de devenir des citoyens et des citoyennes utiles, respectueux et responsables dans la société.

Pour la réussite de la rentrée

De son côté, le titulaire du MENFP, Pierre Josué Agénor Cadet a aussi salué les parents qui représentent un maillon fort dans la chaine éducative. Tout en renouvelant sa détermination pour mettre de l’ordre dans le système éducatif, le ministre Cadet en a profité pour rappeler des dispositions prises pour augmenter, à partir de l’entrée en vigueur du budget 2017-2018, l’émolument des enseignants du secteur public.

Pour garantir la réussite de l’année académique, le chargé de l’éducation du pays a également fait part d’un ensemble d’actions de son administration, entre autres, la réforme du PSUGO, le programme de subvention scolaire, la dotation de manuels scolaires, l’augmentation de l’offre scolaire où, informe-t-il, près de 25 écoles publiques dont……………………………………………..…lire la suite sur hpnhaiti.com